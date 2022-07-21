Знаменитая драка русского и канадского «вышибал». Как Назаров разбил в кровь лицо лучшему тафгаю НХЛ

Один из главных моментов в игровой карьере нынешнего тренера «Сочи» .

Тафгай, энфорсер, «вышибала» — сейчас эти понятия вышли из обихода современной НХЛ. Команды уже не берут в составы здоровых парней, которые отлично умеют махать кулаками, но не так здорово — играть в хоккей.

Однако в 80-90-х годах прошлого века сложно было представить нормальный клуб НХЛ без подобного человека. И, пожалуй, наибольший ужас в соперника вселял Боб Проберт.

Он был лучшим в своем деле во времена расцвета «бойцовского клуба» НХЛ, когда профессия ледового «вышибалы» пользовалась спросом и уважением. А ведь Проберт не только с одного удара мог уложить любого, но и обладал весьма неплохими игровыми качествами, принося пользу команде не только на скамейке штрафников.

«Тут двух мнений быть не может. Боб Проберт, пожалуй, сильнейший тафгай в истории НХЛ», — подтверждал это мнение нынешний главный тренер «Сочи» Андрей Назаров.

Драка с легендой

Сам Назаров приезжал в Национальную хоккейную лигу в роли талантливого форварда. Но тренеры сразу обратили внимание на исполинские размеры новичка и быстро определили его в разряд «полицейских» на льду.

«Моя беда в том, что поздновато осознал: надо быть только «полицейским», об остальном можно забыть. Я ведь из Советского Союза приехал. И, к сожалению, неплохо играл в хоккей. Постоянно хотелось забить. А надо было заниматься своим делом», — говорил Назаров.

В сезоне-2000/01 первый русский тафгай в НХЛ набрал 200 минут штрафа. Конечно, встреча в схватке с Бобом Пробертом была только вопросом времени.

Поединок претендента с чемпионом произошел 28 октября 2001 года. Назаров тогда выступал за «Бостон». Команду в то время тренировал Железный Майк Кинэн, который особенно настраивал своих парней на матчи против «Чикаго». Этому клуб тренер отдал несколько важных лет карьеры, но расставание было, мягко говоря, не очень гладким.

Уже в середине первого периода Назаров сцепился с Пробертом, выступавшим тогда за «Блэкхокс». Россиянину удалось зажать противника у скамейки «Чикаго» и нанести несколько неплохих ударов с левой. Один из них в кровь разбил голову Проберту.

Разъяренный канадец постарался отомстить обидчику, но Назаров технично повязал опасного противника, и кулачный бой перетек в борцовский поединок. Вскоре арбитры разняли бойцов.

Взбешенный и окровавленный Проберт умчался залатывать повреждения в раздевалку. А Назаров хоть и выглядел изможденным, но зато явно не уступил звездному тафгаю.

«В том сезоне я дрался чуть ли не в каждом матче — Кинэн игроков моего амплуа уважал. И Проберт, слышал, поставил меня на карту. Начинается матч, я, парень из России, к нему подлетаю, переполненная чикагская арена в предвкушении зрелища и очередной победы своего бойца встает на ноги. Я кричу «летс гоу» и оказываюсь в состоянии шока — потому что Проберт неожиданно отвечает: «Только не сегодня»!

Но это Штаты: там ты ровным счетом ничего не добьешься, если в ответ на «не сегодня» с понурой головой отъедешь на свою лавку. В той ситуации я, молодой, был обязан прыгнуть на Проберта", — вспоминал подробности того боя Назаров.

Позже Андрей говорил, что этот бой — лучший в его заокеанской карьере. И именно он изменил к нему отношение в лиге.

«Бой с Пробертом стал переломным в моей карьере. Дальше я покатился с показательными выступлениями по всей лиге — почувствовал, что вышел на новый уровень и меня зауважали, начали ко мне готовиться», — хвастался Назаров.

Обвинения

Позже Назаров еще один раз вспоминал Проберта. Но уже не в самом положительном ключе.

В одном из своих интервью уже после завершения карьеры Назаров открыто заявил, что в его времена хоккеисты НХЛ активно принимали стероиды. И в качестве яркого примера привел именно Проберта.

«Я провел в НХЛ 15 сезонов, и, по моим наблюдениям, 99 процентов «полицейских» там сидят на стероидах. Это вечная проблема молодых бойцов: у тебя есть боксерская техника, есть энергия, но нет массы. Нужный вес легче всего набрать с помощью специальных препаратов.

Вы не обращали внимания на то, что многие «полицейские» НХЛ вдруг исчезают из этой лиги? Например, Проберт, Питер Уоррелл — элита бойцовского цеха. Это происходит отнюдь не случайно, но за океаном подробности стараются замалчивать", — говорил Назаров.

К сожалению, Проберт уже не мог ничего возразить на эти обвинения.

Знаменитый тафгай скончался от сердечного приступа в июле 2010 года, когда ему было всего 45 лет, во время прогулки с семьей на катере по озеру Сент-Клер неподалеку от его родного города Виндзор в провинции Онтарио.