«Овечкин испортил мне день!» История американского вратаря, установившего суперрекорд НХЛ

18 лет назад Брайан Буше сыграл пять матчей подряд на ноль.

Карьера вратаря Брайана Буше не была выдающейся, но периодически американец выдавал такие мощные игровые отрезки, что о нем писали все спортивные газеты. Для многих фамилия Буше ассоциируется в первую очередь с пропущенным голом от Александра Овечкина, признанным порталом Sportsnet лучшим в 21-м веке. Однако в послужном списке Брайана есть невероятное достижение, которое не только напрямую повлияло на его карьеру, но и вошло в историю мирового хоккея. Пока даже трудно представить, кто из современных голкиперов готов посягнуть на впечатляющий рекорд американца.

Уникальный шанс и засуха в пустыне

За свою карьеру в НХЛ Буше поиграл в семи клубах, но особое место в его жизни заняли «Финикс» и «Филадельфия». Именно в составе «Койотов» голкиперу покорилось знаменитое достижение. Восьмого января 2004 года он отразил 21 бросок в матче против «Миннесоты» (2:0) и установил рекорд современной НХЛ — не пропустил ни одной шайбы в пяти встречах подряд. Брайан также побил рекорд Билла Дернана из «Монреаля» по протяженности сухой серии, который был установлен в 1949 году. В воротах голкипера «Койотис» не побывало ни одной шайбы в течение 332 минут и одной секунды.

Интересно, что перед стартом того сезона Буше считался третьим голкипером команды после Шона Бурка и Зака Бьерка. Брайан получил свой шанс и ухватился за него зубами. Его невероятная серия началась в игре против «Нэшвилла», а затем «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес» (4:0), «Даллас» (6:0), «Каролину» (3:0), «Вашингтон» (3:0) и «Миннесоту» (2:0). «Сначала никто не обращал внимания на происходящее, но затем мои партнеры поняли, что дело зашло слишком далеко. Тогда мы не были лучшей командой, но у нас был сплоченный коллектив. Ребята бросались под шайбу, блокировали броски и делали все для того, чтобы помочь мне продлить серию», — вспоминал Буше.

Брайан Буше. Фото Getty Images

Матч в Миннесоте произвел впечатление даже на местных болельщиков, которые поднялись с трибун и стали аплодировать голкиперу «Финикса». «Безусловно, не обошлось без везения. Были броски, которые попадали в штангу, были те, которые я не контролировал, а шайба в итоге шла мимо. Но я не собираюсь никому врать — мне чертовски нравится быть обладателем такого рекорда. Обожаю, когда люди пишут мне в твиттере, что кто-то сделал два или три «сухаря» подряд. Это делает меня азартным. Думаю, повторить это будет непросто. Игра стала быстрее, отменили правило красной линии, а в овертайме формата «три на три» вратари остаются незащищенными. Теперь совершенно другой хоккей», — говорил Брайан.

Сухая серия Буше прервалась в матче против «Атланты», когда форвард Рэнди Робитайл с передач Ильи Ковальчука и Вячеслава Козлова реализовал большинство. Голкипер физически не мог отразить тот бросок — шайба срикошетила от своего же защитника и проскочила в противоположный угол. В том сезоне американец больше ни разу не сыграл на ноль, но в его карьере еще было пять сухих встреч. Ближе всех к достижению Буше подошел Роберто Луонго, который в сезоне-2008/09, играя за «Ванкувер», выдал серию продолжительностью 242 минуты 36 секунд. Тогда он оформил три «сухаря» подряд. В 1928 году вратарь «Оттавы» Алекс Коннелл сделал шесть, но тогда игра шла по совершенно другим правилам.

Сумасшедший гол Овечкина

Обычно последний гол в матче, который завершается со счетом 6:1, забывают. Однако 16 января 2006 года все произошло иначе. Александр Овечкин в выездной игре против «Финикса» забросил одну из самых памятных шайб в своей карьере, которая даже вошла в топ-100 лучших моментов за всю историю НХЛ. Ворота «Койотис» защищал Буше, и тот вечер он запомнил на всю жизнь.

«Гол, который забил мне Овечкин, был сенсационным. Это была одна из тех шайб, когда ты не можешь поверить, что человек способен на такое. Они вели со счетом 5:1, когда Алекс двинул к моим воротам по правому краю. Я был вне себя, был очень агрессивен, потому что знал, как хорошо он бросает. Но в этот раз... Я думаю, даже он сам был в замешательстве. Я не думаю, что он мог поверить в то, что случилось... Хорошо помню вздох толпы болельщиков, когда они посмотрели повтор этого эпизода», — вспоминал Буше.

Выражение лица тренировавшего тогда «Финикс» Уэйна Гретцки хорошо отражало реакцию всех людей, которые видели тот гол. «Я всегда говорю Ови, что он сыграл не по правилам, — смеется Буше. — Каждый год пишу Овечкину в этот день, а он — мне, потому что эта шайба всегда появляется в соцсетях. Конечно, он сыграл по правилам, сделал все идеально. Для меня это был плохой день, и я мечтал о том, чтобы игра поскорее закончилась. Вдобавок это был день рождения моего сына, которому тогда исполнялось три года. Ови был его любимым игроком в детстве, так что я все прекрасно помню. После матча мы ждали гостей на праздник, а Овечкин испортил мне весь день! Спасибо, Ови!» — шутил голкипер.

Самый долгий матч

«Филадельфия» также сыграла огромную роль в карьере Буше. Он дважды возвращался в клуб и выступал за него с 1999 по 2002 и с 2009 по 2011 годы, а также в сезоне-2012/13. «Флайерз» выбрали голкипера в первом раунде под 22-м номером на драфте 1995 года и видели в нем огромный потенциал. В первых 35 матчах он отражал 91,8 процента бросков и по итогам сезона попал в символическую команду новичков. В 2000 году Брайан помог «Филадельфии» добраться до финала конференции, где «Летчики» в семи матчах уступили будущему чемпиону — «Нью-Джерси». Суперсейв Буше после броска Патрика Элиаша болельщики «Филадельфии» всегда вспоминают с большим удовольствием.

Brian Boucher makes a ridiculous on Patrik Elias during the 2000 EC finals pic.twitter.com/8r5VjatK9a — Coots (@YaBoyCoots) May 24, 2021

В 2010-м голкипер был близок к тому, чтобы выиграть Кубок Стэнли, но в финальной серии его команда уступила мощному «Чикаго» (2-4). В том плей-офф Брайан провел 12 матчей и отражал 90,9 процента бросков. В составе «Флайерз» американец успел поиграть вместе с молодым Сергеем Бобровским и очень тепло отзывался о своем партнере по команде. «Он очень подвижный и очень быстрый вратарь. Честно говоря, мне непонятно, как его могли не выбрать на драфте. Он слишком хорош для того, чтобы его не могли заметить прежде. Пожалуй, я не видел ни одного голкипера за всю свою карьеру, который был бы быстрее, пластичнее или подвижнее Сергея. Он очень впечатляет своими умениями», — говорил в 2010-м Буше.

С «Филадельфией» Брайана также связывают воспоминания о самом долгом матче в плей-офф НХЛ. 4 мая 2000 года непримиримые соперники «Филадельфия» и «Питтсбург» встретились во втором раунде Кубка Стэнли. В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. На гол форварда «Пингвинов» Алексея Ковалева в первом периоде «Летчики» ответили шайбой Джона Леклера на 45-й минуте. Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В итоге «Пингвинз» и «Флайерз» сыграли еще четыре полных периода. Матч длился 152 минуты и одну секунду, а закончился после того, как нападающий «Летчиков» Кит Примо прекратил мучения игроков. Некоторые хоккеисты так сильно устали, что не могли ответить, сколько времени провели на площадке. Буше в том матче отразил 57 бросков.

«Это было невероятно сложно. В такие моменты ваше тело начинает разрушаться, усиливаются судороги, а под маской льется ручьем пот. Очень трудно действовать в таких условиях. Это было похоже на настоящее испытание», — вспоминал голкипер. Матч завершился в половине третьего ночи, а к его финалу на трибунах осталась лишь треть из 17 тысяч зрителей.

Жизнь после хоккея

Сейчас бывший вратарь работает ведущим аналитиком на ABC/ESPN и успешно справляется со своей работой. «Он невероятно хорош в этом деле. Брайан был голкипером, и у него была отличная возможность изучать хоккей с другого ракурса. Многие вратари умеют необычно и ярко анализировать игру. У Буше всегда был большой хоккейный интеллект. Помимо этого, он всегда честен со зрителями и получает удовольствие от того, чем занимается», — говорит его бывший партнер по «Филадельфии» Кит Джонс.

В марте 2021 года Брайан работал на матче «Тампы» и высоко оценил игру Андрея Василевского, который во встрече с «Чикаго» преодолел отметку в 202 минуты 46 секунд без пропущенных шайб и превзошел показатель прошлого обладателя клубного рекорда — вратаря Джона Грэма. Сухая серия Андрея прервалась на отметке 228 минут 9 секунд после точного броска Райана Карпентера. «Можете дать ему первое, второе и третье места в голосовании за «Везина Трофи». С точки зрения чистого таланта Василевский — лучший вратарь лиги. Выиграет он «Везину» или нет, по способностям с ним не сравнится никто. Вообще без шансов. У некоторых людей есть талант, но они не оправдывают надежд. Василевский — оправдывает. Мы видим величие», — сказал Буше.

Интересно, что еще в детстве Буше любил комментировать матчи, был страстным болельщиком «Монреаля» и восхищался игрой Патрика Руа. Хоккейные традиции в семье сейчас продолжает сын Брайана, которого на драфте НХЛ в 2021 году выбрала «Оттава», причем потратила на него 10-й пик первого раунда. Тайлер играет на позиции левого нападающего и в данный момент выступает за Бостонский университет в студенческой лиге NCAA. Правда, статистика форварда пока не сильно впечатляет — 3 (2+1) очка в 17 матчах и 34 минуты штрафа.

Брайан и Тайлер Буше. Фото nhl.com

«Прошлый год был очень непростым для моего сына. Перенесенный ковид, две травмы колена, но даже после всего этого он не опустил руки. Тайлер высоко держал голову, старался позитивно мыслить и продолжал усердно работать. У него сильный характер, которым можно гордиться. Надеюсь, он продолжит в том же духе, а его хоккейное приключение станет долгим и ярким», — сказал Буше-старший, отыгравший в НХЛ с 1999-го по 2013-й. На его счету почти 400 матчей в лиге и суперрекорд, который еще не скоро кто-то побьет.