Потерял шлем в битве со словацким великаном, но все равно забил. Изящный гол русского хоккеиста Ковалева

Эта шайба помогла пройти во второй раунд плей-офф.

Обмен Алексея Ковалева из «Рейнджерс» в «Монреаль» считается одной из лучших сделок, которые провернул Боб Гейни на посту генерального менеджера «Канадиенс».

За неделю до дедлайна 2004 года клуб из Нью-Йорка начал разгонять команду, которая уже седьмой год подряд выбывала из борьбы за место в плей-офф.

Глен Сатер оставил пост главного тренера команды и сосредоточился на должности генерального менеджера. Одним из первых кандидатов на обмен он определил именно Ковалева.

«Я знал, что меня хотят обменять. Да и не только меня одного. Ходило очень много разных слухов. Так что я был готов к такому исходу», — вспоминал Ковалев.

«Он хороший игрок. Но почему-то проявить свои лучшие качества в Нью-Йорке у него не получилось», — объяснял решение клуба помощник генерального менеджера Дон Мэлоуни.

В итоге Ковалев, у которого на тот момент действовал последний год контракта на 6,6 миллиона долларов, отправился в «Монреаль» в обмен на выбор во втором раунде драфта-2004 и форварда Йозефа Балея.

Молодой словак в будущем так и не смог оправдать выданные ему авансы и даже не закрепился в НХЛ. А вот Ковалев быстро стал одним из самых любимых хоккеистов среди фанатов «Монреаля».

Лучший гол

В составе канадского клуба российский форвард провел четыре с половиной сезона.

И лучшим для него стал сезон-2007/08. «Хабы» заняли первое место в Восточной конференции, одержав по ходу регулярного чемпионата 47 побед и набрав 104 очка. Ковалев внес весомый вклад в этот успех: он провел все 82 матча, в которых отметился 35 голами и 84 набранными очками. По итогам регулярного чемпионата российский форвард попал во вторую символическую сборную лучших игроков сезона.

Такой результативности в составе «Монреаля» никто не показывал с сезона-1995/96. Ковалев занял 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата, а до этого последний раз представитель «Монреаля» попадал хотя бы в топ-15 данного списка только в сезоне-1987/88.

Также Ковалев в 23 матчах того сезона набирал больше очка за игру и закончил регулярку с показателем полезности «плюс 18» (лучший результат «Канадиенс» с сезона-1997/98).

Алексей Ковалев в «Монреале». Фото Global Look Press

Как победитель Восточной конференции, «Монреаль» считался фаворитом в серии первого раунда плей-офф. Но это не означало, что принципиальные соперники из «Бостона» были согласны с этим.

В итоге «Канадиенс» смогли пролезть во второй раунд. Но сделали это только в седьмом матче.

Зато Ковалев стал главным героем одного из самых ярких эпизодов всего плей-офф-2008. По ходу пятого матча серии против «Брюинз» командам какое-то время пришлось играть в формате «4 на 4». Именно тогда Ковалев в районе скамейки запасных «Бостона» попал под силовой прием великана из Словакии Здено Хары. На ногах Ковалев устоял, но лишился шлема.

«Со стороны показалось, что Хара нарочно метил локтем в голову? Так и было... Он играл жестко, но я все видел и увернулся. Хорошо, что обошлось без сотрясения мозга», — говорил после матча россиянин.

Тем не менее Ковалев не стал покидать лед после такого потрясения, а с удвоенной энергией вцепился в шайбу. Уйдя элегантным финтом от соперника в центральной зоне, он закатился в зону «Брюинз». Там он сделал скидку на синюю линию, а сам же отправился под ворота.

После серии передач и пары удачных рикошетов шайба снова пришла к Ковалеву, который, не глядя на ворота, с неудобной руки бросил мимо голкипера «Мишек» Тима Томаса.

Однако яркая игра в плей-офф «Монреаля» продолжилась недолго. Уже во втором раунде «Канадиенс» в пяти матчах проиграли «Филадельфии».

Ковалев стал самым результативным игроком «Хабов» в плей-офф-2008, в 12 матчах набрав 11 (5+6) очков.

Конец сказки

Однако уже в следующем сезоне у Алексея случился конфликт с главным тренером «Монреаля» Ги Карбонно, которого вскоре уволили.

Некоторые трения между Ковалевым и тренерским штабом были мгновенно подхвачены местной прессой, которая обвиняла Алексея в чрезмерном увлечении своими хобби — пилотированием спортивных самолетов и игрой на саксофоне, что якобы шло в ущерб хоккею.

Руководство «Канадиенс» посреди регулярного чемпионата даже предоставило нападающему непонятный отпуск, причем без его просьбы. Вдобавок пресса выдумала слова Ковалева о молодежи, «которая слишком много гуляет и не думает о хоккее», что подпортило отношения и между игроками в раздевалке.

«Из того, что мы с агентом знали, можно было сделать вывод, что в «Монреале» решили работать в другом направлении. Последнее, что мы слышали от руководства, это были слова о том, что для меня в команде больше нет места и что клуб решил сделать ставку на других игроков. Для нас это было довольно неожиданно», — признавался хоккеист.

В сезоне-2008/09 Ковалев набрал 65 (23+42) очков в 69 матчах в составе «Монреаля». Но летом россиянин все же вышел на рынок свободных агентов и подписал двухлетний 10-миллионный контракт с «Оттавой».

«Я был расстроен. Не сомневался в том, что останусь в «Монреале». Я просто не мог понять, что произошло. Наконец решил подойти к этому с деловой точки зрения. У тебя был шанс сохранить свое место, но не получилось. Значит, нужно идти куда-то еще и работать в другом месте», — заключил Ковалев.