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Сегодня, 14:15

Овечкин скоро может стать лучшим бомбардиром НХЛ XXI века. Правда, его конкурент из Канады еще не закончил карьеру

Александр Овечкин поднялся на 15-е место в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Юбилейные очки Александра Овечкина.
Фото «СЭ»
Лидеры по набранным очкам за одну команду в НХЛ.
Фото «СЭ»
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Фото «СЭ»
Лидеры по набранным очкам в XXI веке.
Фото «СЭ»
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Капитан «Вашингтона» набрал 1400-е очко в НХЛ. Разбираемся в цифрах.

Огорчив Андрея Василевского в первом периоде матча против «Тампы», Александр Овечкин набрал 1400-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Для достижения юбилейной отметки капитану «Вашингтона» понадобилось 16 лет и 1263 игр. Причем 14-ю сотню форвард прошел за 86 матчей — достойный результат, хотя и далекий от личного рекорда Ови: 60 встреч на преодоление дистанции с 400-го по 500-е очко.

Юбилейные очки Александра Овечкина. Фото "СЭ"
Юбилейные очки Александра Овечкина.
Фото «СЭ»

Овечкин стал восьмым в истории игроком, набравшим 1400 очков в матчах за одну команду НХЛ. Ранее эту отметку преодолели два представителя «Детройта» (Хоу и Айзерман) и по одному игроку «Питтсбурга», «Эдмонтона», «Колорадо», «Бостона» и «Чикаго». Вскоре компанию им составит еще одна легенда «Пингвинов» Сидни Кросби, который сейчас отстает от Александра на четыре балла.

Лидеры по набранным очкам за одну команду в НХЛ. Фото "СЭ"
Лидеры по набранным очкам за одну команду в НХЛ.
Фото «СЭ»

Следующая цель Ови — попадание в двадцатку лучших бомбардиров в истории НХЛ. Сейчас россиянин занимает 21-е место, отставая от Дэйла Хаверчака на восемь баллов. Меньше 30 баллов Александр проигрывает еще трем выдающимся канадцам — Дугу Гилмору (13 очков), Адаму Оутсу (19) и Брайану Троттье (24).

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Фото «СЭ»

В списке бомбардиров XXI века Овечкин занимает второе место и отстает от форварда «Флориды» Джо Торнтона всего на шесть очков. В топ-10 находятся шесть действующих игроков, в том числе и еще один российский форвард Евгений Малкин, который занимает пятое место.

Лидеры по набранным очкам в XXI веке. Фото "СЭ"
Лидеры по набранным очкам в XXI веке.
Фото «СЭ»
Александр Овечкин. Очередной юбилей Овечкина: он набрал уже 1400 очков в НХЛ
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Очередной юбилей Овечкина: он набрал уже 1400 очков в НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 70 42 28 93
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 71 33 38 76
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 70 22 48 50
Результаты / календарь
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
7.04 02:30
Вашингтон – Тампа-Бэй
 4 : 3
7.04 02:30
Виннипег – Детройт
 1 : 3
7.04 03:00
Сент-Луис – Сиэтл
 4 : 1
7.04 05:00
Анахайм – Калгари
 2 : 4
7.04 05:00
Вегас – Ванкувер
 1 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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