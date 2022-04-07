Овечкин скоро может стать лучшим бомбардиром НХЛ XXI века. Правда, его конкурент из Канады еще не закончил карьеру

Капитан «Вашингтона» набрал 1400-е очко в НХЛ . Разбираемся в цифрах.

Огорчив Андрея Василевского в первом периоде матча против «Тампы», Александр Овечкин набрал 1400-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Для достижения юбилейной отметки капитану «Вашингтона» понадобилось 16 лет и 1263 игр. Причем 14-ю сотню форвард прошел за 86 матчей — достойный результат, хотя и далекий от личного рекорда Ови: 60 встреч на преодоление дистанции с 400-го по 500-е очко.

Юбилейные очки Александра Овечкина. Фото «СЭ»

Овечкин стал восьмым в истории игроком, набравшим 1400 очков в матчах за одну команду НХЛ. Ранее эту отметку преодолели два представителя «Детройта» (Хоу и Айзерман) и по одному игроку «Питтсбурга», «Эдмонтона», «Колорадо», «Бостона» и «Чикаго». Вскоре компанию им составит еще одна легенда «Пингвинов» Сидни Кросби, который сейчас отстает от Александра на четыре балла.

Лидеры по набранным очкам за одну команду в НХЛ. Фото «СЭ»

Следующая цель Ови — попадание в двадцатку лучших бомбардиров в истории НХЛ. Сейчас россиянин занимает 21-е место, отставая от Дэйла Хаверчака на восемь баллов. Меньше 30 баллов Александр проигрывает еще трем выдающимся канадцам — Дугу Гилмору (13 очков), Адаму Оутсу (19) и Брайану Троттье (24).

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото «СЭ»

В списке бомбардиров XXI века Овечкин занимает второе место и отстает от форварда «Флориды» Джо Торнтона всего на шесть очков. В топ-10 находятся шесть действующих игроков, в том числе и еще один российский форвард Евгений Малкин, который занимает пятое место.