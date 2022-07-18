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Таинственная травма хоккеиста Афиногенова. Вместо нового контракта в НХЛ он получил синяк и разбитую голову

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максим Афиногенов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Максим Афиногенов (слева).
Фото Global Look Press
Максим Афиногенов.
Фото Global Look Press
Максим Афиногенов.
Фото Global Look Press
Максим Афиногенов.
Фото архив «СЭ»
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Полсезона просидел без денег из-за неосторожности на тренировке (по официальной версии).

В 1996 году начинающему агенту Тодду Даймонду было 25 лет. Они вместе с партнером по бизнесу Марком Гандлером еще только стремились сделать себе имя в хоккее, поэтому рыскали в поисках талантов по всему миру. Так Даймонд оказался в Москве, где ему очень приглянулся юный нападающий «Динамо» Максим Афиногенов.

Уже через год «Баффало» выбрало талантливого форварда на драфте-1997 в третьем раунде под 69-м номером.

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Проведя еще пару лет в суперлиге, Афиногенов все же переехал в Северную Америку. Однако там возникла новая проблема: талантливый вингер не мог найти общий язык с главным тренером «Клинков» Линди Раффом. Точнее, тренера не устраивал нестабильный и безответственный стиль игры россиянина, так что Рафф начал воспитывать форварда, что привело к ссылке Афиногенова в АХЛ.

Это в некоторой степени пошло на пользу, придав молодому нападающему дополнительную мотивацию: «Я был вне себя от злости, страшно хотел вернуться и сделал для этого все, что можно. В АХЛ я выкладывался на полную, чтобы меня подняли в «Сэйбрз», — вспоминал Максим позже в интервью «СЭ».

Проведя 15 матчей в АХЛ, Афиногенов был вызван в основу «Баффало» и больше за свою карьеру не попадал в фарм-клуб.

Максим Афиногенов (слева). Фото Global Look Press
Максим Афиногенов (слева).
Фото Global Look Press

Споры по контракту

В сезоне-2001/02 Афиногенов в третий год подряд улучшил свои личные показатели, доведя их до 40 (21+19) очков в 81 сыгранном матче. Он также стал бронзовым призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в составе сборной России.

Летом 2002 года у россиянина истек трехлетний контракт новичка с «Сэйбрз». Однако переговоры по новому соглашению проходили непросто.

22-летний Афиногенов отверг квалификационное предложение «Клинков» на один год и 880 тысяч долларов, рассчитывая на более продолжительный и более щедрый договор.

Ситуацию осложняло финансовое положение «Баффало», которое на то время не имело настоящих хозяев и находилось под управлением НХЛ.

В августе канадский сайт Faceoff.com сообщил, что вполне возможен вариант, при котором нападающий проведет предстоящий сезон в России, если «Сэйбрз» не пойдут навстречу его требованиям по условиям нового контракта. Эта информация вызвала панику в рядах болельщиков североамериканского клуба.

Однако руководство «Баффало» заявило, что опубликованная на сайте информация была «плохо переведена» с русского языка. По словам представителей «Сэйбрз», клуб даже еще не начинал серьезных переговоров с агентом хоккеиста.

«Максим очень важен для нашего клуба — сказал генеральный менеджер «Баффало» Дарси Регир. — И мы обязательно обратим на него внимание, сконцентрировавшись на его вопросе».

За полторы недели до начала тренировочного сбора «Баффало» все же удалось прийти к соглашению по условиям нового многолетнего контракта со своим правым крайним нападающим. Стороны ударили по рукам в день, когда Максиму Афиногенову исполнилось 23 года.

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По новому договору россиянин должен был получить 1,1 миллиона долларов в первом сезоне и 1,3 миллиона — в сезоне-2003/04. Кроме того, командой были предусмотрены бонусы за достижение высоких индивидуальных показателей.

«Макс зарекомендовал себя одним из самых ярких молодых игроков лиги, — прокомментировал сделку генменеджер «Баффало». — Его развитие на протяжении последних трех лет принесло большую пользу нашему клубу, так как он улучшал свои показатели каждый сезон».

Максим Афиногенов. Фото архив «СЭ»
Максим Афиногенов.
Фото архив «СЭ»

Подозрительная травма

Однако в тренировочном лагере «Клинков» россиянин так и не появился. И причиной всему стала странная травма, которую он получил в тот же день, когда и подписал новый контракт.

Официальная версия звучит следующим образом: Афиногенов, находясь в Москве, пошел поиграть с друзьями в хоккей, и в одном из моментов шайба угодила ему в голову. Так как хоккеист вышел на лед в шлеме без визора, то он получил серьезное рассечение. Первоначальное обследование не выявило серьезных проблем, но, чтобы зашить рану, врачам пришлось наложить 75 швов.

Именно в таком состоянии российский нападающий улетел в Северную Америку. Когда он появился в офисе клуба с огромным синяком под глазом и разбитой головой, то, конечно, от него потребовали немедленных объяснений.

«Это просто несчастный случай. Я пошел поиграть с приятелями. Это была любительская игра, так что я не проявил должной осторожности. Именно в таких ситуациях ты и получаешь самые неприятные травмы», — говорил Афиногенов в интервью The Buffalo News.

Генеральный менеджер принял извинения игрока. В конце концов, он не мог получить какую-то дополнительную информацию, кроме как из уст самого хоккеиста. Однако некоторые детали тогда действительно вызывали вопросы.

Афиногенов заявил, что вышел на лед в шлеме без визора, который одолжил у знакомого, что стало несколько неожиданным признанием. Потому что на любой тренировке или раскатке россиянина всегда видели только в шлеме с полной защитой. Насколько высока вероятность того, что в день, когда он договорился о крупном контракте с клубом НХЛ, хоккеист решил забыть о прежней осторожности и проявить такую беспечность?

«В отпуске игроки не всегда задумываются о необходимых мерах безопасности. К сожалению, это оказался именно такой случай», — коротко прокомментировал ситуацию Дарси Регир.

Максим Афиногенов. Фото Global Look Press
Максим Афиногенов.
Фото Global Look Press

Версии

Тем временем уже поползли слухи о том, что Афиногенов мог получить травму вовсе не на льду. Версии были разные: что игрок попал в аварию, что хоккеист ввязался в потасовку, что Афиногенов, отмечая новый контракт, просто выпил лишнего и крайне неудачно упал.

«До меня доносились разные слухи, — говорил Линди Рафф. — Но мне кажется, что история о том, что шайба попала ему в голову, является наиболее правдоподобной. Попала ему шайба в голову? Он ударился о борт? У меня нет причин не верить словам Макса. И мне даже не хочется думать о каких-то других ситуациях, в которых он мог получить подобную травму».

Сам Афиногенов вскоре наотрез отказался говорить о всей той ситуации: «Я предпочел бы никак не комментировать свою травму. Достаточно того, что уже сообщено в прессе».

Клуб отправил игрока на дополнительное обследование, которое принесло неутешительные новости: Афиногенов получил сотрясение мозга. Особенно врачей беспокоило, что в таком состоянии спортсмен совершил авиаперелет из России в США.

Как выяснилось, их опасения оказались оправданны. Хоккеист рассчитывал вернуться на лед уже через пару недель, но в итоге смог начать играть только с конца января 2003 года.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что обсуждать травму я не буду. Для спортсмена это очень болезненная тема, и я предпочел бы не вдаваться в детали. Это было мое первое сотрясение, перенес я его тяжело, теперь восстанавливаюсь и стараюсь об этом как можно скорее забыть», — скупо отвечал хоккеист на вопросы о своем самочувствии.

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Его раздраженность можно было легко объяснить: мало того, что Афиногенова донимали головные боли, так была еще одна существенная проблема — новый контракт.

Дело в том, что Максим официально должен был заключить новый договор с «Баффало» уже в США. А для этого ему было необходимо пройти медосмотр и получить доступ к выступлению в НХЛ. Естественно, с таким сотрясением сделать этого он не мог.

В итоге Афиногенов просидел без контракта и пропустил первые 46 матчей регулярного чемпионата-2002/03. А последствия того сотрясения иногда проявляли себя на протяжении следующих пары лет.

Максим Афиногенов. Фото Global Look Press
Максим Афиногенов.
Фото Global Look Press

Новые контракты

За «Баффало» Афиногенов выступал до 2009 года. В 2005 году вместе с командой он вплотную подобрался к завоеванию Кубка Стэнли, но они уступили «Каролине» в седьмом матче полуфинала. Всего в 569 матчах за «Сэйбрз» на счету нападающего 334 (134+200) очка. Это второй результат в команде среди российских игроков после Александра Могильного.

Однако кроме яркой игры и заметной результативности Афиногенов запомнился в «Баффало» частыми травмами и дальнейшими спорами по контрактам.

В сезоне-2003/04 Афиногенов забил 17 голов и сделал 14 результативных передач в 73 матчах. На какое-то время он вновь впал в немилость к Линди Раффу: Безумного Макса сначала посадили в запас, а потом отправили в четвертое звено.

«Результат я показал неплохой, принимая во внимание то, сколько играл. Потому, считаю, вправе ставить серьезный вопрос перед командой по поводу моего времени.

Я требую больше игрового времени. Требование обмена — крайний шаг, и мне подобное пока не нужно", — оценивал свое положение хоккеист.

И действительно требовать обмена не пришлось. Афиногенов принял квалификационное предложение команды и заключил новый контракт.

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Но тут возникла новая беда — локаут сезона-2004/05. Афиногенову ничего не оставалось, кроме как вернуться в Россию и сезон провести в составе «Динамо», где он забросил 13 шайб и сделал 12 передач в 36 играх.

3 августа 2006-го Афиногенов заключил с «Сэйбрз» самый крупный контракт за карьеру в НХЛ. За три года реактивный форвард должен был получить 10 миллионов долларов: 3 — за сезон-2006/07 и по 3,5 — за два последующих.

В предыдущем чемпионате Афиногенов заработал в НХЛ 1 миллион и 86 тысяч долларов, вновь приняв однолетнее квалификационное предложение «Клинков». Однако форвард провел свой лучший чемпионат в карьере — 73 (22+51) очка в регулярке плюс 8 (3+5) очков в плей-офф — и имел право рассчитывать на прибавку.

Ведь по сравнению со своим предыдущим сезоном в «Баффало» он увеличил результативность почти в 2,5 раза, попутно повторив рекорд клуба по результативным передачам. Между тем «Клинки» не спешили раскошеливаться, и дело чуть не дошло до арбитража. Но за два дня до слушания руководство клуба сломалось и предложило Максиму новый контракт, устроивший обе стороны.

«Макс — один из самых зрелищных игроков в НХЛ. Мы хотим сохранить его в клубе на долгие годы», — заявил тогда генеральный менеджер «Баффало» Дарси Регир.

На долгие годы не получилось. К концу этого контракта у Афиногенова окончательно разладились отношения с руководством и тренерским штабом «Баффало».

Он решил, что пришло время сменить обстановку. Сезон-2009/10 Афиногенов провел в «Атланте», после чего окончательно распрощался с НХЛ и вернулся в Россию, где благополучно играл до 2020 года.

Максим Афиногенов
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