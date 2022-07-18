Таинственная травма хоккеиста Афиногенова. Вместо нового контракта в НХЛ он получил синяк и разбитую голову

Полсезона просидел без денег из-за неосторожности на тренировке (по официальной версии).

В 1996 году начинающему агенту Тодду Даймонду было 25 лет. Они вместе с партнером по бизнесу Марком Гандлером еще только стремились сделать себе имя в хоккее, поэтому рыскали в поисках талантов по всему миру. Так Даймонд оказался в Москве, где ему очень приглянулся юный нападающий «Динамо» Максим Афиногенов.

Уже через год «Баффало» выбрало талантливого форварда на драфте-1997 в третьем раунде под 69-м номером.

Проведя еще пару лет в суперлиге, Афиногенов все же переехал в Северную Америку. Однако там возникла новая проблема: талантливый вингер не мог найти общий язык с главным тренером «Клинков» Линди Раффом. Точнее, тренера не устраивал нестабильный и безответственный стиль игры россиянина, так что Рафф начал воспитывать форварда, что привело к ссылке Афиногенова в АХЛ.

Это в некоторой степени пошло на пользу, придав молодому нападающему дополнительную мотивацию: «Я был вне себя от злости, страшно хотел вернуться и сделал для этого все, что можно. В АХЛ я выкладывался на полную, чтобы меня подняли в «Сэйбрз», — вспоминал Максим позже в интервью «СЭ».

Проведя 15 матчей в АХЛ, Афиногенов был вызван в основу «Баффало» и больше за свою карьеру не попадал в фарм-клуб.

Максим Афиногенов (слева). Фото Global Look Press

Споры по контракту

В сезоне-2001/02 Афиногенов в третий год подряд улучшил свои личные показатели, доведя их до 40 (21+19) очков в 81 сыгранном матче. Он также стал бронзовым призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в составе сборной России.

Летом 2002 года у россиянина истек трехлетний контракт новичка с «Сэйбрз». Однако переговоры по новому соглашению проходили непросто.

22-летний Афиногенов отверг квалификационное предложение «Клинков» на один год и 880 тысяч долларов, рассчитывая на более продолжительный и более щедрый договор.

Ситуацию осложняло финансовое положение «Баффало», которое на то время не имело настоящих хозяев и находилось под управлением НХЛ.

В августе канадский сайт Faceoff.com сообщил, что вполне возможен вариант, при котором нападающий проведет предстоящий сезон в России, если «Сэйбрз» не пойдут навстречу его требованиям по условиям нового контракта. Эта информация вызвала панику в рядах болельщиков североамериканского клуба.

Однако руководство «Баффало» заявило, что опубликованная на сайте информация была «плохо переведена» с русского языка. По словам представителей «Сэйбрз», клуб даже еще не начинал серьезных переговоров с агентом хоккеиста.

«Максим очень важен для нашего клуба — сказал генеральный менеджер «Баффало» Дарси Регир. — И мы обязательно обратим на него внимание, сконцентрировавшись на его вопросе».

За полторы недели до начала тренировочного сбора «Баффало» все же удалось прийти к соглашению по условиям нового многолетнего контракта со своим правым крайним нападающим. Стороны ударили по рукам в день, когда Максиму Афиногенову исполнилось 23 года.

По новому договору россиянин должен был получить 1,1 миллиона долларов в первом сезоне и 1,3 миллиона — в сезоне-2003/04. Кроме того, командой были предусмотрены бонусы за достижение высоких индивидуальных показателей.

«Макс зарекомендовал себя одним из самых ярких молодых игроков лиги, — прокомментировал сделку генменеджер «Баффало». — Его развитие на протяжении последних трех лет принесло большую пользу нашему клубу, так как он улучшал свои показатели каждый сезон».

Максим Афиногенов. Фото архив «СЭ»

Подозрительная травма

Однако в тренировочном лагере «Клинков» россиянин так и не появился. И причиной всему стала странная травма, которую он получил в тот же день, когда и подписал новый контракт.

Официальная версия звучит следующим образом: Афиногенов, находясь в Москве, пошел поиграть с друзьями в хоккей, и в одном из моментов шайба угодила ему в голову. Так как хоккеист вышел на лед в шлеме без визора, то он получил серьезное рассечение. Первоначальное обследование не выявило серьезных проблем, но, чтобы зашить рану, врачам пришлось наложить 75 швов.

Именно в таком состоянии российский нападающий улетел в Северную Америку. Когда он появился в офисе клуба с огромным синяком под глазом и разбитой головой, то, конечно, от него потребовали немедленных объяснений.

«Это просто несчастный случай. Я пошел поиграть с приятелями. Это была любительская игра, так что я не проявил должной осторожности. Именно в таких ситуациях ты и получаешь самые неприятные травмы», — говорил Афиногенов в интервью The Buffalo News.

Генеральный менеджер принял извинения игрока. В конце концов, он не мог получить какую-то дополнительную информацию, кроме как из уст самого хоккеиста. Однако некоторые детали тогда действительно вызывали вопросы.

Афиногенов заявил, что вышел на лед в шлеме без визора, который одолжил у знакомого, что стало несколько неожиданным признанием. Потому что на любой тренировке или раскатке россиянина всегда видели только в шлеме с полной защитой. Насколько высока вероятность того, что в день, когда он договорился о крупном контракте с клубом НХЛ, хоккеист решил забыть о прежней осторожности и проявить такую беспечность?

«В отпуске игроки не всегда задумываются о необходимых мерах безопасности. К сожалению, это оказался именно такой случай», — коротко прокомментировал ситуацию Дарси Регир.

Максим Афиногенов. Фото Global Look Press

Версии

Тем временем уже поползли слухи о том, что Афиногенов мог получить травму вовсе не на льду. Версии были разные: что игрок попал в аварию, что хоккеист ввязался в потасовку, что Афиногенов, отмечая новый контракт, просто выпил лишнего и крайне неудачно упал.

«До меня доносились разные слухи, — говорил Линди Рафф. — Но мне кажется, что история о том, что шайба попала ему в голову, является наиболее правдоподобной. Попала ему шайба в голову? Он ударился о борт? У меня нет причин не верить словам Макса. И мне даже не хочется думать о каких-то других ситуациях, в которых он мог получить подобную травму».

Сам Афиногенов вскоре наотрез отказался говорить о всей той ситуации: «Я предпочел бы никак не комментировать свою травму. Достаточно того, что уже сообщено в прессе».

Клуб отправил игрока на дополнительное обследование, которое принесло неутешительные новости: Афиногенов получил сотрясение мозга. Особенно врачей беспокоило, что в таком состоянии спортсмен совершил авиаперелет из России в США.

Как выяснилось, их опасения оказались оправданны. Хоккеист рассчитывал вернуться на лед уже через пару недель, но в итоге смог начать играть только с конца января 2003 года.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что обсуждать травму я не буду. Для спортсмена это очень болезненная тема, и я предпочел бы не вдаваться в детали. Это было мое первое сотрясение, перенес я его тяжело, теперь восстанавливаюсь и стараюсь об этом как можно скорее забыть», — скупо отвечал хоккеист на вопросы о своем самочувствии.

Его раздраженность можно было легко объяснить: мало того, что Афиногенова донимали головные боли, так была еще одна существенная проблема — новый контракт.

Дело в том, что Максим официально должен был заключить новый договор с «Баффало» уже в США. А для этого ему было необходимо пройти медосмотр и получить доступ к выступлению в НХЛ. Естественно, с таким сотрясением сделать этого он не мог.

В итоге Афиногенов просидел без контракта и пропустил первые 46 матчей регулярного чемпионата-2002/03. А последствия того сотрясения иногда проявляли себя на протяжении следующих пары лет.

Максим Афиногенов. Фото Global Look Press

Новые контракты

За «Баффало» Афиногенов выступал до 2009 года. В 2005 году вместе с командой он вплотную подобрался к завоеванию Кубка Стэнли, но они уступили «Каролине» в седьмом матче полуфинала. Всего в 569 матчах за «Сэйбрз» на счету нападающего 334 (134+200) очка. Это второй результат в команде среди российских игроков после Александра Могильного.

Однако кроме яркой игры и заметной результативности Афиногенов запомнился в «Баффало» частыми травмами и дальнейшими спорами по контрактам.

В сезоне-2003/04 Афиногенов забил 17 голов и сделал 14 результативных передач в 73 матчах. На какое-то время он вновь впал в немилость к Линди Раффу: Безумного Макса сначала посадили в запас, а потом отправили в четвертое звено.

«Результат я показал неплохой, принимая во внимание то, сколько играл. Потому, считаю, вправе ставить серьезный вопрос перед командой по поводу моего времени.

Я требую больше игрового времени. Требование обмена — крайний шаг, и мне подобное пока не нужно", — оценивал свое положение хоккеист.

И действительно требовать обмена не пришлось. Афиногенов принял квалификационное предложение команды и заключил новый контракт.

Но тут возникла новая беда — локаут сезона-2004/05. Афиногенову ничего не оставалось, кроме как вернуться в Россию и сезон провести в составе «Динамо», где он забросил 13 шайб и сделал 12 передач в 36 играх.

3 августа 2006-го Афиногенов заключил с «Сэйбрз» самый крупный контракт за карьеру в НХЛ. За три года реактивный форвард должен был получить 10 миллионов долларов: 3 — за сезон-2006/07 и по 3,5 — за два последующих.

В предыдущем чемпионате Афиногенов заработал в НХЛ 1 миллион и 86 тысяч долларов, вновь приняв однолетнее квалификационное предложение «Клинков». Однако форвард провел свой лучший чемпионат в карьере — 73 (22+51) очка в регулярке плюс 8 (3+5) очков в плей-офф — и имел право рассчитывать на прибавку.

Ведь по сравнению со своим предыдущим сезоном в «Баффало» он увеличил результативность почти в 2,5 раза, попутно повторив рекорд клуба по результативным передачам. Между тем «Клинки» не спешили раскошеливаться, и дело чуть не дошло до арбитража. Но за два дня до слушания руководство клуба сломалось и предложило Максиму новый контракт, устроивший обе стороны.

«Макс — один из самых зрелищных игроков в НХЛ. Мы хотим сохранить его в клубе на долгие годы», — заявил тогда генеральный менеджер «Баффало» Дарси Регир.

На долгие годы не получилось. К концу этого контракта у Афиногенова окончательно разладились отношения с руководством и тренерским штабом «Баффало».

Он решил, что пришло время сменить обстановку. Сезон-2009/10 Афиногенов провел в «Атланте», после чего окончательно распрощался с НХЛ и вернулся в Россию, где благополучно играл до 2020 года.