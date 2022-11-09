Шведский ветеран — снова звезда НХЛ. На нем поставили крест после провальных сезонов
Эрик Карлссон вернулся! Не в том смысле, что он куда-то улетал на время. Защитник «Сан-Хосе» в начале чемпионата играет так, как не делал даже в лучшие годы: 10 шайб в 14 матчах, третья строчка в списке лучших снайперов за самим Макдэвидом и Хорватом, пятое место среди бомбардиров лиги.
Калифорнийской команде великолепная игра шведа не очень помогает. «Акулы» идут на предпоследнем месте в Западной конференции и вряд ли скоро выберутся из подвала. Может быть, именно по этой причине о Карлссоне говорят и пишут меньше, чем он того заслуживает. Хотя защитник снова котируется на уровне топ-игроков лиги. Еще месяц назад об этом могли мечтать только ближайшие родственники самого защитника.
Возрождение шведского ветерана после нескольких неудачных сезонов, омраченных постоянными травмами, тянет на самую позитивную и приятную во всех отношениях историю в стартовой части чемпионата. В последних матчах он не только набирал очки, но и проводил на льду в среднем больше получаса! Для игрока его возраста с толстенной медицинской картой (чего только стоят хронические проблемы с голеностопном) — почти уникальное достижение.
Карлссон продвигал актуальный тренд задолго до появления в НХЛ Кейла Макара: также ярко блистал атакующими талантами и охотно бегал к чужим воротам при первой возможности. Только в «Оттаве» в его лучшие годы рядом с ним не было суперзвезд уровня Маккиннона и Рантанена — при всем уважении к далеко не последним игрокам типа Стоуна, Хоффмана и Райана. Швед обгонял их в списках клубных бомбардиров на 10-15 очков, действуя на позиции защитника. Его никогда нельзя было назвать образцом надежности при действиях в обороне, но при этом он блокировал кучу бросков (201 в сезоне-2016/17 — это очень солидный показатель для личного рекорда).
Причины ренессанса очевидны. Первая — Карлссона немного отпустили проблемы со здоровьем. В прошлом сезоне он тоже очень здорово стартовал (26 очков в 33 матчах), но в январе ему пришлось перенести операцию на порванной мышце предплечья, поэтому возвращение на лед в марте получилось скомканным. Вторая — приход главного тренера Дэвида Куинна. При всем скепсисе относительно этого специалиста, вспоминая его неоднозначную работу в «Рейнджерс», своим лидерам он дает большую свободу. Карлссон не столь ярок, как в молодости, но стал более эффективным. Особенно поражает процент реализации бросков (22,2). Удержать его на столь высоком уровне нереально, учитывая, что ранее лучшим результатом были 8,5 в сезоне-2021/22. Но возможностей для того, чтобы демонстрировать высокую результативность и дальше, у шведа будет полно.
Есть третий фактор. Возможно, самый важный. Он напрямую связан с предыдущим. Сейчас у Карлссона снова появилась свобода действий, которой он был лишен по искусственной причине. Прошлый генеральный менеджер клуба в лице опытнейшего Дуга Уилсона допустил капитальную ошибку, сведя под одной крышей двух крупных хищников — Карлссона и Брента Бернса.
За шведа в сентябре 2018-го «Сан-Хосе» отдали полцарства. Тогда он считался элитным игроком, который на протяжении пяти лет четыре раза номинировался на приз лучшему защитнику и дважды его выиграл. Логично, что с ним после обмена продлили контракт на 8 лет со средней зарплатой в 11,5 миллиона долларов. Даже сейчас он остается самым дорогим защитником лиги.
На тот момент сделка воспринималась как риск. Но в первом сезоне Карлссон с «Сан-Хосе» дошел до финала Западной конференции, где не удалось справиться только с будущим обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луисом». Однако попытка грамотно распределить игровые обязанности между двумя праворукими защитниками с атакующим уклоном в итоге предсказуемо закончилась крахом. Вместе в одной бригаде большинства Карлссон и Бернс только мешали друг другу. Развод по разным сочетаниям снизил эффективность шведа, который привык в «Оттаве» забирать под себя все. Карлссон старался адаптироваться под новую роль и даже пытался подправить свои оборонительные навыки. Но толку от этого было немного. От каждого игрока в НХЛ требуют делать то, что он способен выполнять лучше всего.
«Сан-Хосе» потопил себя сам, суммарно платя трем ведущим защитникам (Карлссон, Бернс, Марк-Андре Власик) 26,5 миллиона в год. Менеджменту приходилось изворачиваться, пытаясь влезть в потолок зарплат. Ничего путного из этой затеи, если отталкиваться от результатов, не вышло. Команда три года не попадала в плей-офф. В межсезонье новый генеральный менеджер Майк Грир обменял Бернса в «Каролину». Это наконец позволило Карлссону вернуться к тому, что несколько лет назад делало его самым ярким защитником НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|10
|3
|20
|2
|Айлендерс
|14
|9
|5
|18
|3
|Каролина
|12
|8
|4
|17
|4
|Филадельфия
|12
|7
|5
|16
|5
|Рейнджерс
|14
|6
|8
|15
|6
|Вашингтон
|14
|6
|8
|14
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|22
|2
|Детройт
|13
|7
|6
|17
|3
|Торонто
|14
|7
|7
|17
|4
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|15
|5
|Флорида
|13
|7
|6
|15
|6
|Баффало
|13
|7
|6
|14
|7
|Монреаль
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|4
|8
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|8
|4
|17
|2
|Даллас
|13
|8
|5
|17
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Аризона
|12
|5
|7
|11
|6
|Миннесота
|12
|5
|7
|11
|7
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|11
|8
|Сент-Луис
|11
|3
|8
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|12
|2
|24
|2
|Сиэтл
|14
|8
|6
|18
|3
|Лос-Анджелес
|15
|8
|7
|17
|4
|Эдмонтон
|14
|8
|6
|16
|5
|Калгари
|12
|5
|7
|12
|6
|Ванкувер
|13
|4
|9
|11
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|9.11
|03:00
|
Баффало – Аризона
|1 : 4
|9.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Калгари
|3 : 2
|9.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|4 : 6
|9.11
|03:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|3 : 4
|9.11
|03:00
|
Торонто – Вегас
|3 : 4 ОТ
|9.11
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|5 : 1
|9.11
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 Б
|9.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|2 : 3
|9.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|5 : 1
|9.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|5 : 1
|9.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|1 : 0
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|14
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|14
|26
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|20
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|14
|14
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|13
|11
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|15
|10
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|4
|1.64
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|8
|1.88