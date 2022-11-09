Шведский ветеран — снова звезда НХЛ. На нем поставили крест после провальных сезонов

Эрик Карлссон тащит «Сан-Хосе».

Эрик Карлссон вернулся! Не в том смысле, что он куда-то улетал на время. Защитник «Сан-Хосе» в начале чемпионата играет так, как не делал даже в лучшие годы: 10 шайб в 14 матчах, третья строчка в списке лучших снайперов за самим Макдэвидом и Хорватом, пятое место среди бомбардиров лиги.

Калифорнийской команде великолепная игра шведа не очень помогает. «Акулы» идут на предпоследнем месте в Западной конференции и вряд ли скоро выберутся из подвала. Может быть, именно по этой причине о Карлссоне говорят и пишут меньше, чем он того заслуживает. Хотя защитник снова котируется на уровне топ-игроков лиги. Еще месяц назад об этом могли мечтать только ближайшие родственники самого защитника.

Возрождение шведского ветерана после нескольких неудачных сезонов, омраченных постоянными травмами, тянет на самую позитивную и приятную во всех отношениях историю в стартовой части чемпионата. В последних матчах он не только набирал очки, но и проводил на льду в среднем больше получаса! Для игрока его возраста с толстенной медицинской картой (чего только стоят хронические проблемы с голеностопном) — почти уникальное достижение.

Карлссон продвигал актуальный тренд задолго до появления в НХЛ Кейла Макара: также ярко блистал атакующими талантами и охотно бегал к чужим воротам при первой возможности. Только в «Оттаве» в его лучшие годы рядом с ним не было суперзвезд уровня Маккиннона и Рантанена — при всем уважении к далеко не последним игрокам типа Стоуна, Хоффмана и Райана. Швед обгонял их в списках клубных бомбардиров на 10-15 очков, действуя на позиции защитника. Его никогда нельзя было назвать образцом надежности при действиях в обороне, но при этом он блокировал кучу бросков (201 в сезоне-2016/17 — это очень солидный показатель для личного рекорда).

Эрик Карлссон. Фото USA Today Sports

Причины ренессанса очевидны. Первая — Карлссона немного отпустили проблемы со здоровьем. В прошлом сезоне он тоже очень здорово стартовал (26 очков в 33 матчах), но в январе ему пришлось перенести операцию на порванной мышце предплечья, поэтому возвращение на лед в марте получилось скомканным. Вторая — приход главного тренера Дэвида Куинна. При всем скепсисе относительно этого специалиста, вспоминая его неоднозначную работу в «Рейнджерс», своим лидерам он дает большую свободу. Карлссон не столь ярок, как в молодости, но стал более эффективным. Особенно поражает процент реализации бросков (22,2). Удержать его на столь высоком уровне нереально, учитывая, что ранее лучшим результатом были 8,5 в сезоне-2021/22. Но возможностей для того, чтобы демонстрировать высокую результативность и дальше, у шведа будет полно.

Есть третий фактор. Возможно, самый важный. Он напрямую связан с предыдущим. Сейчас у Карлссона снова появилась свобода действий, которой он был лишен по искусственной причине. Прошлый генеральный менеджер клуба в лице опытнейшего Дуга Уилсона допустил капитальную ошибку, сведя под одной крышей двух крупных хищников — Карлссона и Брента Бернса.

За шведа в сентябре 2018-го «Сан-Хосе» отдали полцарства. Тогда он считался элитным игроком, который на протяжении пяти лет четыре раза номинировался на приз лучшему защитнику и дважды его выиграл. Логично, что с ним после обмена продлили контракт на 8 лет со средней зарплатой в 11,5 миллиона долларов. Даже сейчас он остается самым дорогим защитником лиги.

Эрик Карлссон с партнерами по команде. Фото USA Today Sports

На тот момент сделка воспринималась как риск. Но в первом сезоне Карлссон с «Сан-Хосе» дошел до финала Западной конференции, где не удалось справиться только с будущим обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луисом». Однако попытка грамотно распределить игровые обязанности между двумя праворукими защитниками с атакующим уклоном в итоге предсказуемо закончилась крахом. Вместе в одной бригаде большинства Карлссон и Бернс только мешали друг другу. Развод по разным сочетаниям снизил эффективность шведа, который привык в «Оттаве» забирать под себя все. Карлссон старался адаптироваться под новую роль и даже пытался подправить свои оборонительные навыки. Но толку от этого было немного. От каждого игрока в НХЛ требуют делать то, что он способен выполнять лучше всего.

«Сан-Хосе» потопил себя сам, суммарно платя трем ведущим защитникам (Карлссон, Бернс, Марк-Андре Власик) 26,5 миллиона в год. Менеджменту приходилось изворачиваться, пытаясь влезть в потолок зарплат. Ничего путного из этой затеи, если отталкиваться от результатов, не вышло. Команда три года не попадала в плей-офф. В межсезонье новый генеральный менеджер Майк Грир обменял Бернса в «Каролину». Это наконец позволило Карлссону вернуться к тому, что несколько лет назад делало его самым ярким защитником НХЛ.