Легендарный канадец стал символом «Колорадо». Он выиграл Кубок Стэнли в роли игрока, а теперь и генменеджера клуба

Невероятный триумф Джо Сакика.

Несколько лет назад болельщики «Эвеланш» определяли лучшего игрока в истории клуба путем голосования в соцсетях, и с большим отрывом победителем стал экс-форвард Джо Сакик. Бывший капитан клуба, дважды завоевывавший с ним Кубок Стэнли и проведший в нем всю карьеру, до сих пор удерживает за собой первое место по проведенным матчам (1378), голам (625) и очкам (1641) в истории команды. С 2013-го он работает генеральным менеджером «Колорадо», и сегодня он стал восьмым в истории обладателем Кубка Стэнли, побеждавшим как игрок и генменеджер.

Самые первые слова Сакика в хоккее были нетипичными. Он заявил клубу «Квебек Нордикс», который задрафтовал его в 1987 году под 15-м номером, что пока не готов играть в НХЛ. Еще сезон он пофеерил среди юниоров в Западной хоккейной лиге и пришел в команду уже готовым мастером. Для парня, который поначалу был не очень уверен в себе, Джо провел просто невероятную карьеру. Его место в Зале славы было очевидно: шесть раз он преодолевал отметку в сто очков за сезон, три раза его включали в первую символическую сборную НХЛ. Он выиграл «Харт», «Конн Смайт», «Лестер Пирсон» и «Леди Бинг», а его надежная игра и универсальность привели «Колорадо» к двум Кубкам Стэнли (1996, 2001).

Джо Сакик. Фото Global Look Press

Прирожденный капитан

Сакик стал самым знаменитым хоккеистом своего клуба, пережив переезд организации из одного города в другой. Капитанская нашивка появилась на его груди в 1992 году в «Квебеке», а карьеру он закончил в 2009-м в статусе капитана «Колорадо». Джо был прирожденным вождем. В сезоне 1991/92 он продемонстрировал свои лидерские качества, высказавшись по поводу продажи Эрика Линдроса и притока свежей крови в команду, которая на тот момент была одной из слабейших в лиге: «Мы хотим, чтобы здесь играли люди, страстно любящие хоккей. Я устал слышать это имя. Он не с нами, и существует много игроков, болеющих за команду». Сакик с ходу доказал, что настроен быть важнейшим элементом своего коллектива.

Он всегда был настоящим джентльменом от мира хоккея и никогда не попадал в скандальные истории. В 2001-м «Колорадо» приехал на игру в Детройт к своим злейшим врагам. Перед вбрасыванием Джо встал около скамейки «Ред Уинз», и еще молодой, но уже известный провокатор Шон Эйвери прокричал: «Эй, Сакик!» Моментально после этого Бретт Халл схватил Эйвери, усадил его обратно на место и сказал: «Тебе запрещено разговаривать с мистером Сакиком!» Идеальная история для того, чтобы описать авторитет Джо во всей лиге. «Мы не очень любили «Колорадо», они нас даже раздражали. Но не было никого в нашей команде, кто бы не уважал Сакика», — говорил форвард «Детройта» Крис Дрэйпер.

Капитан «Эвеланш» никогда не разговаривал на повышенных тонах, был спокойным и уравновешенным. Бывший партнер Сакика по «Квебеку» и «Колорадо» Кертис Лешишин, характеризуя своего капитана как лидера, заметил, что он редко прибегал в раздевалке к эмоциональным речам и зачастую ограничивался фразами в духе: «Хорошо, парни, автобус отходит в полдень». Без лишнего шума Сакик превратился в звезду НХЛ первой величины. Конечно, он не был столь популярен в первой половине девяностых, как его коллеги по амплуа Уэйн Гретцки и Марио Лемье, но это не мешало Джо выполнять свою работу в полном объеме. За карьеру Сакик пять раз попадал в топ-10 лучших снайперов сезона, а ближе всего к «Морис Ришар Трофи» он был в сезоне-2000/01 (54 шайба), когда отстал на пять голов от Павла Буре.

Джо Сакик. Фото Global Look Press

Преданность клубу

После завершения игровой карьеры канадец остался верен «Колорадо» и получил должность генерального менеджера. Даже в новой для себя роли он не стушевался и смог собрать чемпионский коллектив. В этом сезоне Сакик, Жюльен Брисбуа («Тампа») и Крис Друри («Рейнджерс») стали главными претендентами на приз лучшему генменеджеру НХЛ. За обладателя приза имени Джима Грегори голосуют 32 генеральных менеджера клубов, пять представителей руководства лиги и пять журналистов. Победитель будет объявлен во время драфта НХЛ-2022, который пройдет в Монреале 7-8 июля. Если Джо заберет эту индивидуальную награду, то вряд ли кого-то это сильно удивит.

В интервью The Athletic Сакик признавался, что были дни, когда он задавался вопросом: «Зачем я здесь? Но затем я осознаю, что мне по-прежнему нравится быть частью этой игры, нравится принимать важные решения». Его путь в новой должности был тернистым. Легендарный форвард неоднократно рисковал своей репутацией в глазах болельщиков «Эвеланш», а после всего лишь 22 побед в сезоне-2016/17 многие даже требовали его отставки. Далеко не каждый мог уверенно предположить, что, несмотря на такие провальные и сомнительные игровые отрезки, Сакик сумеет построить чемпионскую команду.

К некоторым маневрам канадца были вопросы. Особенно это касается потери клубом Райана О'Райлли, за которого начинающий руководитель получил Джей Ти Комфера, Никиту Задорова и Михаила Григоренко. Однако многие действия Сакика оказались правильными и по итогу помогли команде забраться на трон. Джо решился на обмен Мэтта Дюшена, чтобы превратить «Колорадо» в команду Маккиннона, поверил в Ничушкина, на карьере которого только ленивый не ставил крест, доставал нужных игроков и не переплачивал в обменах. Чего только стоит приход Арттури Лекхонена, голы которого дважды за два года вывели разные команды в финал Кубка Стэнли. Это первый такой случай в истории НХЛ.

Именно шайба финского форварда стала сегодня решающей и принесла долгожданную победу «Колорадо». Всего в истории лиги лишь семь случаев, когда игрок своим голом выводил команду в финал, а потом приносил победу в этом финале. «Вот почему нужно выменивать в дедлайн таких ребят. Я бы сейчас был готов отдать десять пиков первого раунда за него. Все равно мы уже не будем играть в НХЛ, когда все те ребята попадут в лигу», — сказал недавно Нэйтан Маккиннон о своем партнере. Сакик не ошибся в выборе, отдав «Монреалю» за Лекхонена защитника Джастина Бэррона и пик второго раунда драфта НХЛ-2024. На таких точечных действиях и строится успешная карьера любого генерального менеджера.

Величие Сакика не может вызывать каких-либо вопросов. Его именем названа одна из улиц в его родном городе Бернаби. Перед началом стартового матча «Колорадо» в регулярном чемпионате 2 октября 2009 года под своды арены был поднят свитер с номером 19. Во время торжественной церемонии присутствовали известные хоккеисты клуба, включая Петера Форсберга, Алексея Гусарова и многих других. А 22 февраля 2010 года в Ванкувере чествовали игроков «Тройного золотого клуба», и нужно было видеть и слышать, как болельщики приветствовали Сакика.

В Денвере его также готовы носить на руках, но теперь Джо еще больше вошел в спортивную историю этого города. Прошел уже 21 год с тех пор, как он передал Кубок Стэнли Рэю Бурку и привел в восторг всех болельщиков «Колорадо». Теперь наступил новый этап, и, кто знает, может быть, сегодня мы стали свидетелями начала новой эры НХЛ, главными действующими лицами которой надолго станут игроки «Эвеланш». Джо своим упорным трудом точно заслужил выходной и с гордостью может в третий раз за карьеру сделать глоток шампанского из заветного трофея.