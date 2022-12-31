Уходил в запой, а сейчас пошел за кубком. Бывший тренер Радулова и Ничушкина перезапустил карьеру

История Джима Монтгомери.

Джим Монтгомери — один из самых часто обсуждаемых главных тренеров в НХЛ на данный момент. «Бостон» при новом рулевом проиграл всего семь матчей, а по количеству набранных очков уверенно занимает первую строчку в лиге. Летом 53-летний канадец сменил на посту Брюса Кэссиди, подписав с клубом контракт на три года. Далеко не все болельщики «Брюинз» отнеслись к такому сценарию позитивно, и поводы для беспокойства были. Ранее в НХЛ Монтгомери лишь один полный сезон возглавлял «Даллас», а затем в декабре 2019 года был уволен из-за проблем с алкоголем.

Реабилитация и второй шанс

«То, что случилось, останется на моей совести. Увольнение было абсолютно логичным. Я не заслуживал получать деньги за то, что делал. Я достиг дна, но это помогло мне. За это я благодарен «Старз». У меня есть здоровье, есть семья, я не потерял близких друзей. Я живу своей новой жизнью с большой благодарностью. Это все равно что прийти в себя после автомобильной аварии. Я полностью готов снова сесть за руль», — говорил Монтгомери после лечения в клинике. Там он провел три недели, после чего постоянно посещал психотерапевта и собрания клуба анонимных алкоголиков.

Проблемы Джима с выпивкой начались еще задолго до тренерской работы в «Далласе», а в 2008-м его даже арестовали за вождение в нетрезвом виде. Со временем держать себя в руках становилось труднее. Источники сообщали, что генменеджер «Старз» Джим Нил неоднократно видел Монтгомери выпившим прямо на работе. Забавно, что при этом дела у команды шли не самым плохим образом, а «Даллас» располагался на шестом месте западной конференции. Джейми Бенн открыто выражал недоумение насчет отставки главного тренера и признался, что оно его шокировало.

Это было трудное время для канадского специалиста, но он осознал ошибки и приложил огромное количество усилий для того, чтобы получить второй шанс. В 2020-м Джим пополнил тренерский штаб «Сент-Луиса» и стал помощником Крэйга Берубе. Монтгомери — действительно интересный тренер и пришел в НХЛ не с пустыми руками. В 2013 году он выиграл главный трофей юниорской лиги USHL, а в 2017-м привел к чемпионству NCAA университет Денвера. Он даже становился лучшим тренером студенческого хоккея и с ходу заменил в «Далласе» опытного Кена Хичкока.

Хоккеисты «Бостона». Фото USA Today Sports

Новый вызов и мощный старт

«У Джима есть победная история. На протяжении всего процесса интервью он демонстрировал свою способность находить общий язык со всеми типами игроков. Кроме того, он требует, чтобы его команды играли структурно. Мы рады, что Джим начнет привносить свое видение в нашу организацию», — говорил генменеджер «Бостона» Дон Суини после назначения Монтгомери. На данный момент канадский тренер полностью оправдывает оказанное ему доверие. «Мишки» набрали 50 очков в регулярном чемпионате всего за 30 игр, а также выдали сумасшедшую домашнюю серию, впервые проиграв на родном льду только в декабре.

В НХЛ было лишь три случая, когда команды набирали больше очков в первых 30 матчах. Последний раз это удавалось «Чикаго» в 2013-м (51 балл), и именно «ястребы» в том сезоне выиграли Кубок Стэнли. Многие эксперты сходятся во мнении, что у «Брюинз» остался последний шанс взять главный трофей своим костяком. Патрис Бержерон и Дэвид Крэйчи с трудом нашли желание поиграть еще сезон, Брэду Маршану в мае исполнится 35 лет, а чем закончатся переговоры о новом контракте с Давидом Пастрняком — по-прежнему неизвестно. «Бостон» должен действовать с позиции здесь и сейчас, но такой резкий старт идет на пользу далеко не всем.

Сейчас «мишки» — самая результативная команда чемпионата (133 гола), при этом и пропустили они меньше всех (75 шайб). Также «Брюинз» входят в пятерку лучших по розыгрышу большинства (27,9) и в топ-3 по меньшинству (84,4). Вряд ли болельщики ожидали так быстро увидеть подобные цифры. Очевидно, что летом Монтгомери не зря отправился в штат Массачусетс. Хоккеисты чувствуют себя очень комфортно под его руководством. «Во время игры мы ощущаем, что находимся на своих местах, и большинство парней в раздевалке адаптировались к этому. Мы играем быстро, понимаем свои обязанности при контратаках, и это делает нашу игру опасной для любого оппонента», — говорит форвард Ник Фолиньо.

Многие считают, что сложный характер Брюса Кэссиди послужил главной причиной его увольнения, и особенно давление тренера на молодых игроков. Монтгомери в этом плане более лояльный специалист, но это совершенно не значит, что в его команде найдется место для лени и поблажек. В своих требованиях он предельно прост. Еще в раздевалке «Далласа» висел список, состоящий из пяти главных пунктов его системы. 1 — выигрывать не меньше 56 процентов вбрасываний. 2 — не допускать необоснованных удалений. 3 — позволять сопернику не более трех контратак. 4 — выигрывать борьбу на пятаке. 5 — переиграть спецбригады оппонента.

Александр Радулов. Фото Global Look Press

Работа с русскими и поездка в Уфу

Джим, как правило, открыт со своими игроками и старается говорить начистоту. В «Далласе» он сажал в запас даже Александра Радулова, для того чтобы встряхнуть форварда. «Я делаю только то, что пойдет на пользу нашей команде. Мы разговаривали с Сашей, я показывал видео и объяснял, какой игры жду от него. Мы беседуем так с каждым игроком. Радулов — элитный хоккеист для НХЛ. Для него это возможность посмотреть матч со стороны, а затем начать помогать выигрывать», — объяснял Монтгомери журналистам. Александр не всегда адекватно воспринимал такие решения тренера, но вскоре публично извинился перед наставником за вспыльчивость.

Поработал с Монтгомери и Валерий Ничушкин, знаменитая безголевая серия которого как раз случилась в тот период времени. Джим постоянно отмечал сильные стороны форварда, но не рассматривал его как бомбардира: «Мы видим в нем скорее левого нападающего третьего звена, чем забивного форварда топ-6. Он никогда не был таким. Это парень, который помогает вам выигрывать из-за других качеств. Мы рассматриваем Вэла как парня, против которого трудно играть в равных составах из-за его большой способности к форчекингу. Кроме того, он очень ответственен в обороне. Вэл — это большой конь. Если он укрывает шайбу корпусом, соперник практически ничего не может сделать».

Вероятно, сейчас Джим думает о Ничушкине немного иначе и восхищен прогрессом форварда, который не мог забить на протяжении 91 матча. К слову, Монтгомери в свое время также был нападающим, но сумасшедшей карьеры у него не получилось. На профессиональном уровне он отыграл 12 лет, проведя в НХЛ 122 матча за «Сент-Луис», «Монреаль», «Филадельфию», «Сан-Хосе» и «Даллас». В сезоне-2003/04 Джим даже поиграл в России за «Салават Юлаев». Проявить себя в полной мере ему помешал рецидив старой травмы, и в 20 матчах он отметился лишь семью передачами. На тот момент ему исполнилось 35 лет, а начинал он в одном звене с Андреем Скабелкой.

Еще рано делать выводы, но на данный момент Монтгомери — один из главных кандидатов на награду лучшему тренеру регулярного чемпионата. Недавно официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам четверти сезона, в котором каждый автор ресурса называл пятерку кандидатов. Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф занял первое место с 61 баллом (7 первых мест), а вторым с 60 баллами стал Монтгомери (6 первых мест). До весны многое может поменяться, но пока история Джима по-настоящему впечатляет. В очередной раз мы получили доказательство, что каждый человек заслуживает второго шанса. Монтгомери за него крепко схватился и, кажется, не планирует упускать.