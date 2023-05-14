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Скандал с Ничушкиным, тяжелая травма капитана: когда закончится черная полоса «Колорадо»?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеист «Колорадо» Валерий Ничушкин.
Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press
Хоккеист «Колорадо» Габриэль Ландескуг.
Габриэль Ландескуг.
Фото Global Look Press
Валерий Ничушкин атакует ворота «Сиэттла».
Валерий Ничушкин атакует ворота «Сиэттла».
Фото USA Today Sports
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Неприятности чемпиона прошлого сезона продолжаются.

Травмы, травмы, травмы

Неприятности, накрывшие «Колорадо» в сезоне, не оставляют выбора, кроме как подозревать силу сглаза или наложенной порчи. Всю регулярку действующие чемпионы боролись с травмами ведущих игроков. Мимо лазарета не прошли Маккиннон и Макар, Ничушкин и Ландескуг, Байрам и Лехконен, Мэнсон и Родригез. После победы в Кубке Стэнли руководство «Лавин» не избежало точечных корректировок состава.

Равноценно заменить каждого ушедшего игрока и восполнить запас глубины не удалось. В некоторых матчах регулярки состав «Колорадо» выглядел донельзя непривычно. На длинной дистанции идей Джареда Беднара хватило, чтобы избежать панической атаки из-за резинового лазарета. В плей-офф проблемы «Эвеланш» усугубились, и действующий чемпион сенсационно закончил сезон в первом раунде.

«Колорадо» долго шел к Кубку Стэнли. Поклонники «Лавин» помнят успех 2001 года, после которого наступила 21-летняя пауза. Вернувший кубок в Денвер Джо Сакик приступил к активной работе с сезона-2014/15. Около восьми лет канадский функционер строил золотую команду образца прошлого плей-офф. Даже не заходили разговоры о том, что чемпионское окно «Эвеланш» скоро закроется. «Колорадо» считали фаворитом нынешнего Кубка Стэнли, но накопившиеся проблемы спутали карты Бедарду, Сакику и его преемнику Крису Макфарленду. Причем некоторые из них перенесутся на следующий сезон и продолжат терзать клуб-контендер.

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Печальные новости пришли на днях от Габриэля Ландескуга. Шведский форвард пропустил весь чемпионат из-за травмы и затянувшегося восстановления. Оказалось, проблемы нападающего гораздо серьезнее. Ландескугу назначили новую операцию, после которой Габриэль пропустит следующий сезон. То есть выпадет из большого хоккея на два года. Планировалось, что 10 мая швед перенесет операцию на правом колене и ему выполнят трансплантацию хряща. О завершении карьеры речи не идет, однако длинная пауза может сказаться на потенциале хоккеиста. В ноябре форварду исполнится 31 год.

Ландескуг не сомневается, что поступил правильно, решившись на операцию. «За последний месяц я изучил больше, чем изучал со старшей школы. Я уверен в своем решении, и я рад начать, рад сделать первый шаг. Я вообще не думал о завершении карьеры. Это был просто вопрос поиска лучшего пути вперед для меня», — сказал нападающий «Колорадо». «Лавинам» будет нелегко заменить Ландескуга в условиях ограниченной платежки. Габи — капитан, лидер команды и ценный форвард ведущего звена. Опыта такого игрока не хватило в серии с «Сиэтлом», который напрягал «Лавин» на каждом углу площадки и задавил вариативным нападением.

Хоккеист «Колорадо» Габриэль Ландескуг.
Габриэль Ландескуг.
Фото Global Look Press

Исчезновение Ничушкина

Перед плей-офф ситуация с травмами относительно нормализовалась. Тень на клуб навела мутная история Валерия Ничушкина, которого вывели из состава после второго матча. Прошло больше двух недель, но конкретных подробностей загадочной ситуации не появилось. Известно только, что полиция Сиэтла отказалась от расследования инцидента с пьяной девушкой, найденной в отеле. Выяснилось, что прибывшие спецслужбы обнаружили ее в лобби, а не в номере Ничушкина, как говорилось изначально. Генменеджер «Колорадо» абстрактно высказался о будущем Валерия и не добавил конкретики происшествию.

— В настоящее время мы не можем комментировать ситуацию с Валом. Он был очень важной частью нашей команды в прошлом, и мы надеемся, что он будет очень важной частью нашей команды в будущем", — сказал Крис Макфарленд.

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Контракт Ничушкина, подписанный после выигрыша Кубка Стэнли, действует еще семь лет. «Колорадо», разумеется, рассчитывает, что Валерий вернется прежним игроком, который заслужил щедрое соглашение после успешного плей-офф. Челябинец стал джокером «Лавин»: забивал важнейшие голы, заводил команду и прокачивал партнеров по тройке. Серию с «Сиэтлом» «Колорадо» заканчивал без двух форвардов чемпионского топ-6: попавшего в неприятности Ничушкина и травмированного Ландескуга. Не доиграл первый раунд ветеран Эндрю Кольяно. Потери «Эвеланш» выбили команду из ритма. Против недавнего дебютанта она не выглядела крушащей все на пути машиной, как год назад.

Валерий Ничушкин атакует ворота «Сиэттла».
Валерий Ничушкин атакует ворота «Сиэттла».
Фото USA Today Sports

Несостоявшаяся династия «Колорадо»?

Продолжится ли доминирование «Колорадо», учитывая появившиеся проблемы, — главный вопрос о будущем клуба. Сакик и Макфарленд не допустят, чтобы команда регрессировала. Спортивный блок ждет самое долгое межсезонье с 2018 года. За лето руководству предстоит закрыть много неопределенностей и разобраться с платежкой, чтобы команда продолжила движение к статусу династии и выиграла еще один Кубок Стэнли. 7-миллионный контракт Ландескуга спрячут в долгосрочный список травмированных. Габриэль заранее предупредил, что пропустит весь следующий сезон. Высвободившиеся средства можно направить в кратковременные инвестиции, чтобы закрыть проблемные позиции.

Истекает контракт Джея Ти Компфера, из которого Бедард пытался слепить второго центра, но к концу серии с «Сиэтлом» перевел форварда на фланг. «Колорадо» может рассмотреть повышение Алекса Ньюхука до второго центра, но, кажется, руководству придется обратиться к рынку, а не рассчитывать только на внутренние ресурсы. Из игроков НСА, помимо Компфера, заканчиваются соглашения форвардов Эллера, Родригеса, Кольяно, Хелма, Ньето, защитников Эрика и Джека Джонсона. Менеджеров «Эвеланш» ждет насыщенное межсезонье. Не исключены обмены высокооплачиваемых игроков, чтобы переварить аппетиты других ценных хоккеистов. Ведь со следующего чемпионата вступает в силу новый контракт Маккиннона, который получит в два раза больше денег (12,6 млн вместо 6,3).

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За год на «Колорадо» навалилось слишком много проблем. Расплата за выигрыш Кубка Стэнли оказалась серьезнее, чем предполагалось. Бесконечные травмы, неспортивные проблемы Ничушкина, истекающие контракты — Сакику и Макфарленду придется не спать ночами и включить на полную менеджерскую интуицию, чтобы перезапустить чемпионские амбиции клуба. Но ощущения, что этот «Колорадо» закончился, однозначно нет.

Валерий Ничушкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
1/2 финала Счет в серии
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 0
1. Каролина - Флорида
0 - 0
2. Каролина - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Каролина
0 - 0
4. Флорида - Каролина
0 - 0
0 - 0
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
3 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
3 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
3 - 2
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
0 - 0
3 - 2
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
4.05
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Сиэтл – Даллас
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 19
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 11 18
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 11 18
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 11 13
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 11 8
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 7
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 3 1.19
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 6 1.80
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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