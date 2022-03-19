Овечкина освистывают из-за политики на матчах НХЛ. Особенно жестко — в Западной Канаде, где много украинцев
Александр Овечкин — однозначно самый влиятельный российский хоккеист НХЛ и один из самых авторитетных россиян во всем спортивном мире. Именно его мнение по текущей общественно-политической повестке североамериканские журналисты хотели получить больше всего.
«Моя семья в России, это страшный момент. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что это скоро закончится и все будет хорошо. Как я сказал, я — не политик, я спортсмен. Повторю, надеюсь, что все закончится в ближайшее время. Это тяжелая ситуация для обеих сторон. Я не могу повлиять на эту ситуацию», — дождались журналисты комментария Овечкина 25 февраля после матча с «Питтсбургом».
С тех пор наши хоккеисты НХЛ вообще не высказывались в СМИ на эту тему — что в российских, что в североамериканских. Собственно, их перестали выводить на пресс-конференции после тренировок и матчей. Очевидно, что это было сделано клубами сознательно, чтобы избежать лишнего скандала.
За океаном появилось несколько инсайдов на тему отношения российских хоккеистов к ситуации. Так, журналист Рик Уэстхэд сообщил, что несколько игроков в чате в Telegram обсуждали возможность группового заявления, однако в итоге так и не пришли к консенсусу о том, каким оно должно быть. В одиночку никто высказываться не хочет и, скорее всего, не будет.
just casual gr8ness pic.twitter.com/6NiQjOnF9U— Washington Capitals (@Capitals) March 10, 2022
Один из ведущих агентов, работающих с россиянами в Северной Америке, — Дэн Мильштейн — в последний месяц не раз высказывался о том, что наши игроки, в том числе юниоры, подвергаются травле. При этом публичных инцидентов такого рода почти не происходило — если они и были (конкретные хоккеисты не говорили об этом), то, видимо, в раздевалках или вообще в быту вне льда.
Пожалуй, единственное явное исключение в этом смысле — Овечкин.
— Капитан «Вашингтона», оказавшийся в центре общественного негодования, не так давно играл перед публикой, для которой был несимпатичен. Он и его товарищи по команде встречались с «Ойлерз» в среду вечером в Эдмонтоне, где проживает одна из самых многочисленных украинских диаспор в Канаде (согласно данным переписи Статистического управления Канады от 2016 года, почти 370 000 жителей Альберты имеют украинское происхождение — 10 процентов от населения региона. — Прим. «СЭ»).
Каждый раз, когда Овечкин касался шайбы, его громко освистывали. С 24 февраля Овечкина освистывали во время всех выездных игр. Это случилось, даже когда в Коламбусе его изображение попало в видео, посвященном бывшей звезде «Блю Джекетс» Рику Нэшу, — отмечает автор New York Times Дэвид Шоальц.
— На Овечкина оказывается невероятное давление. Он был лицом нашей франшизы и лицом хоккея в городе. Его семья выросла здесь, его дети родились в Вашингтоне. И из-за своего статуса он оказался в сложной ситуации, к которой оказался не готов, — сказал менеджер «Столичных» Брайан Макллелан. — Это сложно для всех российских игроков в лиге. На них оказывается большое давление, чтобы они имели политическое мнение в любом случае. И они пытаются сделать так, чтобы их мнение устроило и россиян, и американцев.
run it back one more time pic.twitter.com/1KFWVaOaiz— Washington Capitals (@Capitals) March 19, 2022
Сегодня в гостевом матче с «Каролиной» Овечкин после победного буллита даже ответил жестом освистывавшим его трибунам, приложив руку к уху, будто их не слышит.
Давление болельщиков явно не сказывается на российском нападающем: в последних восьми матчах он забросил семь шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|41
|20
|88
|2
|Питтсбург
|62
|37
|25
|83
|3
|Рейнджерс
|61
|38
|23
|81
|4
|Вашингтон
|63
|35
|28
|80
|5
|Коламбус
|62
|31
|31
|65
|6
|Айлендерс
|59
|26
|33
|61
|7
|Нью-Джерси
|61
|22
|39
|49
|8
|Филадельфия
|61
|19
|42
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|61
|39
|22
|83
|4
|Бостон
|62
|38
|24
|81
|5
|Детройт
|61
|25
|36
|57
|6
|Баффало
|62
|21
|41
|50
|7
|Оттава
|61
|22
|39
|49
|8
|Монреаль
|61
|16
|45
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|62
|44
|18
|93
|2
|Сент-Луис
|60
|34
|26
|77
|3
|Миннесота
|60
|36
|24
|76
|4
|Нэшвилл
|61
|35
|26
|74
|5
|Даллас
|60
|33
|27
|69
|6
|Виннипег
|62
|28
|34
|66
|7
|Чикаго
|62
|22
|40
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|61
|37
|24
|82
|2
|Лос-Анджелес
|63
|34
|29
|76
|3
|Эдмонтон
|61
|34
|27
|72
|4
|Вегас
|63
|33
|30
|70
|5
|Ванкувер
|62
|30
|32
|67
|6
|Анахайм
|64
|27
|37
|65
|7
|Сан-Хосе
|61
|26
|35
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
|20.03
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|- : -
|20.03
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|- : -
|20.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|- : -
|20.03
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -
|20.03
|05:00
|
Сиэтл – Детройт
|- : -
|20.03
|21:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|20.03
|23:59
|
Вашингтон – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|87
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|84
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|61
|40
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|40
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|40
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.09