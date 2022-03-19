Что происходит за океаном вокруг российской звезды.

Александр Овечкин — однозначно самый влиятельный российский хоккеист НХЛ и один из самых авторитетных россиян во всем спортивном мире. Именно его мнение по текущей общественно-политической повестке североамериканские журналисты хотели получить больше всего.

«Моя семья в России, это страшный момент. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что это скоро закончится и все будет хорошо. Как я сказал, я — не политик, я спортсмен. Повторю, надеюсь, что все закончится в ближайшее время. Это тяжелая ситуация для обеих сторон. Я не могу повлиять на эту ситуацию», — дождались журналисты комментария Овечкина 25 февраля после матча с «Питтсбургом».

С тех пор наши хоккеисты НХЛ вообще не высказывались в СМИ на эту тему — что в российских, что в североамериканских. Собственно, их перестали выводить на пресс-конференции после тренировок и матчей. Очевидно, что это было сделано клубами сознательно, чтобы избежать лишнего скандала.

За океаном появилось несколько инсайдов на тему отношения российских хоккеистов к ситуации. Так, журналист Рик Уэстхэд сообщил, что несколько игроков в чате в Telegram обсуждали возможность группового заявления, однако в итоге так и не пришли к консенсусу о том, каким оно должно быть. В одиночку никто высказываться не хочет и, скорее всего, не будет.

just casual gr8ness pic.twitter.com/6NiQjOnF9U — Washington Capitals (@Capitals) March 10, 2022

Один из ведущих агентов, работающих с россиянами в Северной Америке, — Дэн Мильштейн — в последний месяц не раз высказывался о том, что наши игроки, в том числе юниоры, подвергаются травле. При этом публичных инцидентов такого рода почти не происходило — если они и были (конкретные хоккеисты не говорили об этом), то, видимо, в раздевалках или вообще в быту вне льда.

Пожалуй, единственное явное исключение в этом смысле — Овечкин.

— Капитан «Вашингтона», оказавшийся в центре общественного негодования, не так давно играл перед публикой, для которой был несимпатичен. Он и его товарищи по команде встречались с «Ойлерз» в среду вечером в Эдмонтоне, где проживает одна из самых многочисленных украинских диаспор в Канаде (согласно данным переписи Статистического управления Канады от 2016 года, почти 370 000 жителей Альберты имеют украинское происхождение — 10 процентов от населения региона. — Прим. «СЭ»).

Каждый раз, когда Овечкин касался шайбы, его громко освистывали. С 24 февраля Овечкина освистывали во время всех выездных игр. Это случилось, даже когда в Коламбусе его изображение попало в видео, посвященном бывшей звезде «Блю Джекетс» Рику Нэшу, — отмечает автор New York Times Дэвид Шоальц.

— На Овечкина оказывается невероятное давление. Он был лицом нашей франшизы и лицом хоккея в городе. Его семья выросла здесь, его дети родились в Вашингтоне. И из-за своего статуса он оказался в сложной ситуации, к которой оказался не готов, — сказал менеджер «Столичных» Брайан Макллелан. — Это сложно для всех российских игроков в лиге. На них оказывается большое давление, чтобы они имели политическое мнение в любом случае. И они пытаются сделать так, чтобы их мнение устроило и россиян, и американцев.

run it back one more time pic.twitter.com/1KFWVaOaiz — Washington Capitals (@Capitals) March 19, 2022

Сегодня в гостевом матче с «Каролиной» Овечкин после победного буллита даже ответил жестом освистывавшим его трибунам, приложив руку к уху, будто их не слышит.

Давление болельщиков явно не сказывается на российском нападающем: в последних восьми матчах он забросил семь шайб.