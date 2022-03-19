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19 марта, 23:00

Овечкина освистывают из-за политики на матчах НХЛ. Особенно жестко — в Западной Канаде, где много украинцев

Овечкина освистывают из-за политики на матчах НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Что происходит за океаном вокруг российской звезды.

Александр Овечкин — однозначно самый влиятельный российский хоккеист НХЛ и один из самых авторитетных россиян во всем спортивном мире. Именно его мнение по текущей общественно-политической повестке североамериканские журналисты хотели получить больше всего.

«Моя семья в России, это страшный момент. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что это скоро закончится и все будет хорошо. Как я сказал, я — не политик, я спортсмен. Повторю, надеюсь, что все закончится в ближайшее время. Это тяжелая ситуация для обеих сторон. Я не могу повлиять на эту ситуацию», — дождались журналисты комментария Овечкина 25 февраля после матча с «Питтсбургом».

Радость Александра Овечкина в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4&nbsp;Б 19&nbsp;марта. Овечкин неудержим! Забил в третьем матче подряд, наплевав на свист трибун

С тех пор наши хоккеисты НХЛ вообще не высказывались в СМИ на эту тему — что в российских, что в североамериканских. Собственно, их перестали выводить на пресс-конференции после тренировок и матчей. Очевидно, что это было сделано клубами сознательно, чтобы избежать лишнего скандала.

За океаном появилось несколько инсайдов на тему отношения российских хоккеистов к ситуации. Так, журналист Рик Уэстхэд сообщил, что несколько игроков в чате в Telegram обсуждали возможность группового заявления, однако в итоге так и не пришли к консенсусу о том, каким оно должно быть. В одиночку никто высказываться не хочет и, скорее всего, не будет.

Один из ведущих агентов, работающих с россиянами в Северной Америке, — Дэн Мильштейн — в последний месяц не раз высказывался о том, что наши игроки, в том числе юниоры, подвергаются травле. При этом публичных инцидентов такого рода почти не происходило — если они и были (конкретные хоккеисты не говорили об этом), то, видимо, в раздевалках или вообще в быту вне льда.

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Пожалуй, единственное явное исключение в этом смысле — Овечкин.

— Капитан «Вашингтона», оказавшийся в центре общественного негодования, не так давно играл перед публикой, для которой был несимпатичен. Он и его товарищи по команде встречались с «Ойлерз» в среду вечером в Эдмонтоне, где проживает одна из самых многочисленных украинских диаспор в Канаде (согласно данным переписи Статистического управления Канады от 2016 года, почти 370 000 жителей Альберты имеют украинское происхождение — 10 процентов от населения региона. — Прим. «СЭ»).

Каждый раз, когда Овечкин касался шайбы, его громко освистывали. С 24 февраля Овечкина освистывали во время всех выездных игр. Это случилось, даже когда в Коламбусе его изображение попало в видео, посвященном бывшей звезде «Блю Джекетс» Рику Нэшу, — отмечает автор New York Times Дэвид Шоальц.

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— На Овечкина оказывается невероятное давление. Он был лицом нашей франшизы и лицом хоккея в городе. Его семья выросла здесь, его дети родились в Вашингтоне. И из-за своего статуса он оказался в сложной ситуации, к которой оказался не готов, — сказал менеджер «Столичных» Брайан Макллелан. — Это сложно для всех российских игроков в лиге. На них оказывается большое давление, чтобы они имели политическое мнение в любом случае. И они пытаются сделать так, чтобы их мнение устроило и россиян, и американцев.

Сегодня в гостевом матче с «Каролиной» Овечкин после победного буллита даже ответил жестом освистывавшим его трибунам, приложив руку к уху, будто их не слышит.

Давление болельщиков явно не сказывается на российском нападающем: в последних восьми матчах он забросил семь шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
5
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 61 41 20 88
2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 63 35 28 80
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 59 26 33 61
7 Нью-Джерси 61 22 39 49
8 Филадельфия 61 19 42 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 62 38 24 81
5 Детройт 61 25 36 57
6 Баффало 62 21 41 50
7 Оттава 61 22 39 49
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 62 44 18 93
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 60 36 24 76
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 60 33 27 69
6 Виннипег 62 28 34 66
7 Чикаго 62 22 40 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 61 37 24 82
2 Лос-Анджелес 63 34 29 76
3 Эдмонтон 61 34 27 72
4 Вегас 63 33 30 70
5 Ванкувер 62 30 32 67
6 Анахайм 64 27 37 65
7 Сан-Хосе 61 26 35 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
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