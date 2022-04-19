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Овечкин — лучший бомбардир века в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Овечкин в матче с «Колорадо» забросил 48-ю шайбу в сезоне
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин с партнерами празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
Лидеры по набранным очкам в XXI веке.
Фото «СЭ»
Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет.
Фото «СЭ»
Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Фото «СЭ»
Лидеры НХЛ по голам за одну команду.
Фото «СЭ»
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Невероятная статистика капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин отметился голом в матче против «Колорадо» (3:2) и забросил 48-ю шайбу в сезоне-2021/22. Российский форвард набрал 1407-е очко в карьере, выйдя на первое место по набранным в XXI веке очкам. Капитан «Вашингтона» опередил ветерана «Флориды» Джо Торнтона, который забил на 402 гола меньше. На два очка от дуэта лидеров отстает Сидни Кросби, пятерку замыкает Евгений Малкин, набравший 1141 балл.

Лидеры по набранным очкам в XXI веке. Фото "СЭ"
Лидеры по набранным очкам в XXI веке.
Фото «СЭ»

До конца сезона Овечкин с большой долей вероятности войдет в топ-20 лучших бомбардиров в истории НХЛ. От замыкающего двадцатку Дэйла Хаверчака его отделяет всего два балла. Ровно 50 очков остается Ови до владеющего вторым результатом среди европейцев финна Теему Селянне. Чтобы попасть в десятку, Овечкину нужно набрать еще 183 балла, до пятерки остается 391 очко.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Фото «СЭ»

Зато в списке снайперов-ветеранов Овечкин уже догнал Селянне, повторив заодно рекорд НХЛ. С разницей в 15 лет два 36-летних европейских бомбардира забросили по 48 шайб. Правда, россиянину для достижения понадобилось 74 матча, а финну — 82. Помимо них отметку в 40 голов среди хоккеистов старше 35 лет преодолевали только два великих канадца — Горди Хоу и Фил Эспозито.

Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет. Фото "СЭ"
Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет.
Фото «СЭ»

Гол в ворота «Колорадо» стал для Овечкина 778-м за карьеру в регулярных чемпионатах. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 23 шайбы, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 116.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Фото «СЭ»

В другой снайперской гонке вечный рекорд для Овечкина еще ближе. Дело в том, что все свои голы российский снайпер забил в составе «Вашингтона». Только Горди Хоу отличался чаще, выступая за одну команду. В составе «Детройта» Мистер Хоккей отличился 786 раз. То есть от достижения легендарного канадца Александра Великого отделяет восемь точных бросков.

Лидеры НХЛ по голам за одну команду. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по голам за одну команду.
Фото «СЭ»
Александр Овечкин забил 48-й гол в&nbsp;матче против &laquo;Колорадо&raquo;. Овечкин снова забил! Он повторил ветеранский рекорд НХЛ
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
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Овечкин снова забил! Он повторил ветеранский рекорд НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 75 35 40 79
6 Коламбус 76 35 41 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 76 50 26 106
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 76 28 48 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 55 21 116
2 Сент-Луис 76 46 30 102
3 Миннесота 75 47 28 101
4 Нэшвилл 76 43 33 91
5 Даллас 76 43 33 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 76 47 29 103
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 76 38 38 86
6 Анахайм 77 30 47 74
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 75 25 50 56
Результаты / календарь
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23.04
24.04
19.04 03:00
Чикаго – Калгари
 2 : 5
19.04 04:00
Колорадо – Вашингтон
 2 : 3
19.04 05:00
Сиэтл – Оттава
 4 : 2
19.04 05:00
Аризона – Каролина
 3 : 5
19.04 05:00
Вегас – Нью-Джерси
 2 : 3
19.04 05:30
Ванкувер – Даллас
 6 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 76 107
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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