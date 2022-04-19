Овечкин — лучший бомбардир века в НХЛ
Александр Овечкин отметился голом в матче против «Колорадо» (3:2) и забросил 48-ю шайбу в сезоне-2021/22. Российский форвард набрал 1407-е очко в карьере, выйдя на первое место по набранным в XXI веке очкам. Капитан «Вашингтона» опередил ветерана «Флориды» Джо Торнтона, который забил на 402 гола меньше. На два очка от дуэта лидеров отстает Сидни Кросби, пятерку замыкает Евгений Малкин, набравший 1141 балл.
До конца сезона Овечкин с большой долей вероятности войдет в топ-20 лучших бомбардиров в истории НХЛ. От замыкающего двадцатку Дэйла Хаверчака его отделяет всего два балла. Ровно 50 очков остается Ови до владеющего вторым результатом среди европейцев финна Теему Селянне. Чтобы попасть в десятку, Овечкину нужно набрать еще 183 балла, до пятерки остается 391 очко.
Зато в списке снайперов-ветеранов Овечкин уже догнал Селянне, повторив заодно рекорд НХЛ. С разницей в 15 лет два 36-летних европейских бомбардира забросили по 48 шайб. Правда, россиянину для достижения понадобилось 74 матча, а финну — 82. Помимо них отметку в 40 голов среди хоккеистов старше 35 лет преодолевали только два великих канадца — Горди Хоу и Фил Эспозито.
Гол в ворота «Колорадо» стал для Овечкина 778-м за карьеру в регулярных чемпионатах. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 23 шайбы, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 116.
В другой снайперской гонке вечный рекорд для Овечкина еще ближе. Дело в том, что все свои голы российский снайпер забил в составе «Вашингтона». Только Горди Хоу отличался чаще, выступая за одну команду. В составе «Детройта» Мистер Хоккей отличился 786 раз. То есть от достижения легендарного канадца Александра Великого отделяет восемь точных бросков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|75
|35
|40
|79
|6
|Коламбус
|76
|35
|41
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|76
|23
|53
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|75
|54
|21
|114
|2
|Торонто
|76
|50
|26
|106
|3
|Тампа-Бэй
|75
|46
|29
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|6
|Детройт
|76
|29
|47
|68
|7
|Оттава
|76
|28
|48
|63
|8
|Монреаль
|76
|20
|56
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Сент-Луис
|76
|46
|30
|102
|3
|Миннесота
|75
|47
|28
|101
|4
|Нэшвилл
|76
|43
|33
|91
|5
|Даллас
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|76
|47
|29
|103
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|76
|38
|38
|86
|6
|Анахайм
|77
|30
|47
|74
|7
|Сан-Хосе
|75
|29
|46
|70
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
|19.04
|03:00
|
Чикаго – Калгари
|2 : 5
|19.04
|04:00
|
Колорадо – Вашингтон
|2 : 3
|19.04
|05:00
|
Сиэтл – Оттава
|4 : 2
|19.04
|05:00
|
Аризона – Каролина
|3 : 5
|19.04
|05:00
|
Вегас – Нью-Джерси
|2 : 3
|19.04
|05:30
|
Ванкувер – Даллас
|6 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|75
|108
|
|
Джонни Годро
Калгари
|76
|107
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19