Невероятная статистика капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин отметился голом в матче против «Колорадо» (3:2) и забросил 48-ю шайбу в сезоне-2021/22. Российский форвард набрал 1407-е очко в карьере, выйдя на первое место по набранным в XXI веке очкам. Капитан «Вашингтона» опередил ветерана «Флориды» Джо Торнтона, который забил на 402 гола меньше. На два очка от дуэта лидеров отстает Сидни Кросби, пятерку замыкает Евгений Малкин, набравший 1141 балл.

Лидеры по набранным очкам в XXI веке. Фото «СЭ»

До конца сезона Овечкин с большой долей вероятности войдет в топ-20 лучших бомбардиров в истории НХЛ. От замыкающего двадцатку Дэйла Хаверчака его отделяет всего два балла. Ровно 50 очков остается Ови до владеющего вторым результатом среди европейцев финна Теему Селянне. Чтобы попасть в десятку, Овечкину нужно набрать еще 183 балла, до пятерки остается 391 очко.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Зато в списке снайперов-ветеранов Овечкин уже догнал Селянне, повторив заодно рекорд НХЛ. С разницей в 15 лет два 36-летних европейских бомбардира забросили по 48 шайб. Правда, россиянину для достижения понадобилось 74 матча, а финну — 82. Помимо них отметку в 40 голов среди хоккеистов старше 35 лет преодолевали только два великих канадца — Горди Хоу и Фил Эспозито.

Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет. Фото «СЭ»

Гол в ворота «Колорадо» стал для Овечкина 778-м за карьеру в регулярных чемпионатах. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 23 шайбы, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 116.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

В другой снайперской гонке вечный рекорд для Овечкина еще ближе. Дело в том, что все свои голы российский снайпер забил в составе «Вашингтона». Только Горди Хоу отличался чаще, выступая за одну команду. В составе «Детройта» Мистер Хоккей отличился 786 раз. То есть от достижения легендарного канадца Александра Великого отделяет восемь точных бросков.