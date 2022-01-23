Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

23 января, 15:00

Уникальный матч Овечкина: он обогнал легендарного Лемье сразу по двум показателям!

Овечкин превзошел Лемье по количеству матчей с двумя и более голами за карьеру в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Лидеры по числу матчей с двумя и более голами.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лидеры НХЛ по голам в домашних матчах.
Лидеры НХЛ по голам в равных составах.
1/5
Звание лучшего снайпера из Европы в истории НХЛ уже близко.
Александр Овечкин. «Вашингтон» горел, пока не включился Овечкин! Капитан вытащил команду с 0:2

Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Оттавы» и оформил 155-й дубль в карьере. Российский форвард вышел на чистое третье место по числу матчей с двумя и более голами, обогнав Марио Лемье. От Бретта Халла лидер «Вашингтона» отстает всего на три дубля, а вот от лидера рейтинга Уэйна Гретцки — аж на 34.

Лидеры по числу матчей с двумя и более голами.
Лидеры по числу матчей с двумя и более голами.

Отставание Овечкина от третьего снайпера в истории НХЛ (и лучшего европейца в рейтинге!) Яромира Ягра сократилось до семи голов. При этом чех провел почти на 500 матчей больше. Горди Хоу опережает Александра на 42 шайбы, Уэйн Гретцки — на 135.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Кроме того, Александр Великий обошел Лемье по голам в домашних матчах. На счету россиянина теперь 376 шайб на площадке «Вашингтона». Уже в этом сезоне Овечкин может ворваться в пятерку лучших. От Бретта Халла его отделяет 12 голов, от Марселя Дионна — девять, от Фила Эспозито — восемь, от Люка Робитайла и Марка Мессье — по семь.

Лидеры НХЛ по голам в домашних матчах.
Лидеры НХЛ по голам в домашних матчах.

Зато по голам в равных составах Овечкин, владеющий рекордом лиги по реализации большинства, с Дионном уже сравнялся. На счету россиянина и канадца по 478 шайб — четвертый результат в истории НХЛ. Правда, до следующей цели — того же Ягра — Александру нужно забить 60 голов в равном формате. А отставание от Гретцки составляет 139 голов.

Лидеры НХЛ по голам в равных составах.
Лидеры НХЛ по голам в равных составах.
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
Марио Лемье
6
22
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
Овечкин — о втором голе «Оттаве»: «Думал, что шайба попала в перекладину, поэтому играл до свистка»
Каменский считает, что Олимпиада не помешала бы Овечкину добиваться результатов в «Вашингтоне»
Главный тренер «Оттавы» объяснил свои слова о том, что Овечкин не будет играть вечно
Овечкину понадобилось 8 минут на 155-й дубль: фотообзор матча НХЛ «Вашингтон» — «Оттава»
Овечкин вышел на третье место по матчам с 2 или более голами в истории НХЛ
«Вашингтон» горел, пока не включился Овечкин! Капитан вытащил команду с 0:2
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Русский форвард выиграл Кубок Стэнли три года назад, но ценить его начали только сейчас. Результат налицо
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 58
2 Питтсбург 41 26 15 57
3 Каролина 38 27 11 56
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Нью-Джерси 39 15 24 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 34 11 23 25
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 38 17 21 41
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 40 18 22 40
8 Сиэтл 40 12 28 28
Результаты / календарь
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
24.01 02:00
Коламбус – Оттава
 - : -
24.01 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 - : -
24.01 05:00
Сиэтл – Флорида
 - : -
24.01 06:00
Ванкувер – Сент-Луис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 55
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 33 2.09
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости