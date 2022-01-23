Уникальный матч Овечкина: он обогнал легендарного Лемье сразу по двум показателям!

Овечкин превзошел Лемье по количеству матчей с двумя и более голами за карьеру в НХЛ

Звание лучшего снайпера из Европы в истории НХЛ уже близко.

Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Оттавы» и оформил 155-й дубль в карьере. Российский форвард вышел на чистое третье место по числу матчей с двумя и более голами, обогнав Марио Лемье. От Бретта Халла лидер «Вашингтона» отстает всего на три дубля, а вот от лидера рейтинга Уэйна Гретцки — аж на 34.

Лидеры по числу матчей с двумя и более голами.

Отставание Овечкина от третьего снайпера в истории НХЛ (и лучшего европейца в рейтинге!) Яромира Ягра сократилось до семи голов. При этом чех провел почти на 500 матчей больше. Горди Хоу опережает Александра на 42 шайбы, Уэйн Гретцки — на 135.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Кроме того, Александр Великий обошел Лемье по голам в домашних матчах. На счету россиянина теперь 376 шайб на площадке «Вашингтона». Уже в этом сезоне Овечкин может ворваться в пятерку лучших. От Бретта Халла его отделяет 12 голов, от Марселя Дионна — девять, от Фила Эспозито — восемь, от Люка Робитайла и Марка Мессье — по семь.

Лидеры НХЛ по голам в домашних матчах.

Зато по голам в равных составах Овечкин, владеющий рекордом лиги по реализации большинства, с Дионном уже сравнялся. На счету россиянина и канадца по 478 шайб — четвертый результат в истории НХЛ. Правда, до следующей цели — того же Ягра — Александру нужно забить 60 голов в равном формате. А отставание от Гретцки составляет 139 голов.