Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах

Кросби обошел Александра в списке лучших бомбардиров лиги.

«Вашингтон» потерпел второе подряд поражение на старте регулярного чемпионата НХЛ, уступив «Торонто» (2:3), а капитан «столичных» Александр Овечкин вновь ушел со льда без набранных очков. 37-летний нападающий повторил собственный антирекорд результативности в двух первых матчах сезона, установленный шесть лет назад. Трижды Александр Великий после двух встреч имел в активе одно очко, пять раз — по два.

Случаи, когда Александр Овечкин набирал менее трех очков в первых двух матчах сезона. Фото «СЭ»

Заминкой вечного конкурента уверенно воспользовался Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) балла в игре с «Аризоной» и поднялся на 20-е место в историческом списке бомбардиров НХЛ. Для уверенного возвращения в топ-20 Овечкину нужно набирать четыре очка — на столько его опережает Дуг Гилмор.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Зато другой российский форвард Артемий Панарин, наоборот, провел лучший старт в карьере, набрав в играх с «Тампой» и «Миннесотой» пять (1+4) очков. Предыдущее достижение относилось к старту сезона-2019/20, когда форвард «Рейнджерс» дважды забил сам и дважды ассистировал партнерам. Резвый старт позволил Панарину существенно улучшить свои позиции в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Артемий поднялся на 16-е место, обогнав Андрея Маркова и Сергея Самсонова. Правда, от Никиты Кучерова коркинца отделяет больше 40 очков.