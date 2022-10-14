Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
«Вашингтон» потерпел второе подряд поражение на старте регулярного чемпионата НХЛ, уступив «Торонто» (2:3), а капитан «столичных» Александр Овечкин вновь ушел со льда без набранных очков. 37-летний нападающий повторил собственный антирекорд результативности в двух первых матчах сезона, установленный шесть лет назад. Трижды Александр Великий после двух встреч имел в активе одно очко, пять раз — по два.
Заминкой вечного конкурента уверенно воспользовался Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) балла в игре с «Аризоной» и поднялся на 20-е место в историческом списке бомбардиров НХЛ. Для уверенного возвращения в топ-20 Овечкину нужно набирать четыре очка — на столько его опережает Дуг Гилмор.
Зато другой российский форвард Артемий Панарин, наоборот, провел лучший старт в карьере, набрав в играх с «Тампой» и «Миннесотой» пять (1+4) очков. Предыдущее достижение относилось к старту сезона-2019/20, когда форвард «Рейнджерс» дважды забил сам и дважды ассистировал партнерам. Резвый старт позволил Панарину существенно улучшить свои позиции в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Артемий поднялся на 16-е место, обогнав Андрея Маркова и Сергея Самсонова. Правда, от Никиты Кучерова коркинца отделяет больше 40 очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|2
|2
|0
|4
|2
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|6
|Нью-Джерси
|1
|0
|1
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Вашингтон
|2
|0
|2
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|4
|2
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|3
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|1
|0
|1
|0
|7
|Аризона
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|6
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 1
|14.10
|02:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 2
|14.10
|02:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|5 : 2
|14.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|1 : 3
|14.10
|02:30
|
Торонто – Вашингтон
|3 : 2
|14.10
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|3 : 7
|14.10
|03:30
|
Нэшвилл – Даллас
|1 : 4
|14.10
|04:30
|
Калгари – Колорадо
|5 : 3
|14.10
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|1 : 0
|14.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|2
|5
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|2
|5
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00