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Сегодня, 15:10

Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Случаи, когда Александр Овечкин набирал менее трех очков в первых двух матчах сезона.
Фото «СЭ»
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Кросби обошел Александра в списке лучших бомбардиров лиги.

«Вашингтон» потерпел второе подряд поражение на старте регулярного чемпионата НХЛ, уступив «Торонто» (2:3), а капитан «столичных» Александр Овечкин вновь ушел со льда без набранных очков. 37-летний нападающий повторил собственный антирекорд результативности в двух первых матчах сезона, установленный шесть лет назад. Трижды Александр Великий после двух встреч имел в активе одно очко, пять раз — по два.

Случаи, когда Александр Овечкин набирал менее трех очков в первых двух матчах сезона. Фото "СЭ"
Случаи, когда Александр Овечкин набирал менее трех очков в первых двух матчах сезона.
Фото «СЭ»

Заминкой вечного конкурента уверенно воспользовался Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) балла в игре с «Аризоной» и поднялся на 20-е место в историческом списке бомбардиров НХЛ. Для уверенного возвращения в топ-20 Овечкину нужно набирать четыре очка — на столько его опережает Дуг Гилмор.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Фото «СЭ»

Зато другой российский форвард Артемий Панарин, наоборот, провел лучший старт в карьере, набрав в играх с «Тампой» и «Миннесотой» пять (1+4) очков. Предыдущее достижение относилось к старту сезона-2019/20, когда форвард «Рейнджерс» дважды забил сам и дважды ассистировал партнерам. Резвый старт позволил Панарину существенно улучшить свои позиции в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Артемий поднялся на 16-е место, обогнав Андрея Маркова и Сергея Самсонова. Правда, от Никиты Кучерова коркинца отделяет больше 40 очков.

Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ.
Фото «СЭ»
14&nbsp;октября. &laquo;Торонто&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Александр Овечкин на&nbsp;разминке. «Вашингтон» разочаровался в русском вратаре. Но сегодня он остановил самого Овечкина
Александр Овечкин
Артемий Панарин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 2 2 0 4
2 Питтсбург 1 1 0 2
3 Филадельфия 1 1 0 2
4 Каролина 1 1 0 2
5 Айлендерс 1 0 1 0
6 Нью-Джерси 1 0 1 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Вашингтон 2 0 2 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Баффало 1 1 0 2
3 Флорида 1 1 0 2
4 Монреаль 1 1 0 2
5 Торонто 2 1 1 2
6 Детройт 0 0 0 0
7 Тампа-Бэй 1 0 1 0
8 Оттава 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 3 2 1 4
2 Даллас 1 1 0 2
3 Колорадо 2 1 1 2
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Сент-Луис 0 0 0 0
6 Миннесота 1 0 1 0
7 Аризона 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Сиэтл 2 1 1 3
3 Эдмонтон 1 1 0 2
4 Калгари 1 1 0 2
5 Анахайм 1 1 0 2
6 Ванкувер 1 0 1 0
7 Лос-Анджелес 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 2 0 2 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
14.10 02:00
Баффало – Оттава
 4 : 1
14.10 02:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 2
14.10 02:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 5 : 2
14.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 1 : 3
14.10 02:30
Торонто – Вашингтон
 3 : 2
14.10 03:00
Миннесота – Рейнджерс
3 : 7
14.10 03:30
Нэшвилл – Даллас
 1 : 4
14.10 04:30
Калгари – Колорадо
 5 : 3
14.10 05:00
Вегас – Чикаго
 1 : 0
14.10 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 1 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 2 5
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 2 5
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 2 3
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Сиэтл

 1 1.00
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