«Сент-Луис» сделал оффершиты двум молодым хоккеистам «Ойлерз».

«Сент-Луис» в лице своего генерального менеджера Дуга Армстронга решил расшевелить унылое болото, в которое НХЛ неизбежно погружается в первой половине августа. «Блюз» сделали оффершиты двум игрокам «Эдмонтона», которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов, — защитнику Филипу Бробергу (2 года примерно по 4,6 миллиона долларов) и нападающему Дилану Холлоуэю (2 года примерно по 2,3 миллиона). Компенсацией могут стать соответственно выборы во 2-м и 3-м раундах драфта.

В последний раз так баловалась «Каролина» в 2021-м, когда мстила «Монреалю» за попытку отжать тем же способом Себастьяна Ахо в 2019 году. Однако приобретение Йеспери Котканиеми счастья «Ураганам» и самому нападающему не принесло. Финн, в котором видели потенциал большого игрока, в новой для себя команде так и не прогрессирует.

Оффершит всегда считался крайним средством, несмотря на то что сама процедура детально прописана в Коллективном соглашении — главном регламентирующем документе НХЛ. Игрок, который находится в статусе ограниченно свободного агента и не может договориться со своим клубом об условиях по новому контракту, вправе принять предложение со стороны.

В случае перехода его бывшей команде полагается компенсация в виде выборов на ближайшем драфте/драфтах в зависимости от размера его зарплаты. Есть еще несколько условий, необходимых для оффершита. Хоккеист должен быть не старше 27 лет на 1 июля текущего года, отработать в НХЛ как минимум один контракт, проведя хотя бы 28 (для вратарей) или 80 (для полевых игроков) матчей за основную команду.

Кевин Фиала и Филип Броберг. Фото Global Look Press

«Ойлерз» сейчас находятся в сложном положении, на 354 тысячи долларов превышая допустимый предел платежной ведомости, поэтому сомнительно, что они в течение отведенных семи дней смогут повторить предложение «Сент-Луиса», даже если оперативно придумают какой-нибудь обмен и расчистят место под потолком. Негласно оффершит оценивается как удар в спину, поскольку ставит менеджмент другой команды в крайне неудобное положение. Хотя в реальности этот шаг инициируют игрок и его агент, не нашедшие точек соприкосновения в переговорах с руководством.

В июле 2007-го, когда генеральный менеджер «Эдмонтона» Кевин Лоу забрал у «Анахайма» габаритного форварда Дастина Пеннера за выборы в 1-м, 2-м и 3-м раундах драфта-2008, ситуация изрядно накалилась. Брайан Бурк, у которого увели игрока, не стеснялся в выражениях в адрес коллеги, с которым ранее был почти в дружеских отношениях. Лоу не отставал. Горячий обмен мнениями в медиа едва не привел к показательному кулачному бою. В дело пришлось вмешаться комиссионеру лиги Гэри Беттмэну, пригрозившему участникам конфликта жесткими санкциями.

Форвардам нижних звеньев и защитникам третьей пары в НХЛ оффершиты не делали с 1990-х. Тогда между клубами была пропасть в плане финансовых возможностей, не существовало жесткого потолка зарплат и олигархи без зазрения совести швырялись деньгами. Хотя бывали исключения. В 1998-м «Каролина» чуть не приобрела Сергея Федорова, однако «Детройт» повторил почти космическое по тем временами предложение (38 миллионов на 6 лет).

Дилан Холлоуэй. Фото Global Look Press

С тех пор как в НХЛ ввели потолок зарплат с сезона-2005/06, у менеджеров оказались связанными руки, поскольку в таких условиях выросла цена собственных выборов на драфте и клубы стали чаще делать ставку на развитие собственной молодежи. За два десятилетия всего было 10 попыток оффершитов и только две из них, о которых написано выше, оказались успешными. Похоже, нынешнее предложение «Сент-Луиса» тоже попадет в этот список..

Холлоуэя, вероятно, «Эдмонтон» сохранит. Он получил зарплату по рынку. Главной целью «Блюз» является Броберг. Ради него Армстронг обратно выменял выбор во 2-м раунде драфта-2025 у «Питтсбурга». Для того чтобы сделать оффершит, по правилам в качестве компенсации можно использовать только собственный пик. Швед давно ходит в перспективных. Однако начинал минувший плей-офф защитник в запасе, и уже только потом отлично вписался в третью пару вместо Венсана Деарнэ.

Этого маловато, чтобы оставлять его за такие деньги. Пока Броберга, несмотря на удачный отрезок в плей-офф, сложно считать стабильным защитником второй пары. Вероятно, в «Сент-Луисе» ему будут больше доверять, а два года по контракту — скромный срок, позволяющий рисковать. Для «Эдмонтона» ничего приятного в нынешней ситуации нет. Не смертельно, но посмотрим, как будет выкручиваться из нее новый генеральный менеджер Стэн Боумэн. Для него это хороший тест.