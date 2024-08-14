Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:45

«Эдмонтон» ударили в спину. У финалиста плей-офф пытаются увести игроков — за такое в НХЛ могут и отомстить

«Сент-Луис» сделал оффершиты хоккеистам «Эдмонтона» Бробергу и Холлоуэю
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист «Эдмонтона» Филип Броберг
Филип Броберг.
Фото Global Look Press
«Сент-Луис» сделал оффершиты двум молодым хоккеистам «Ойлерз».

«Сент-Луис» в лице своего генерального менеджера Дуга Армстронга решил расшевелить унылое болото, в которое НХЛ неизбежно погружается в первой половине августа. «Блюз» сделали оффершиты двум игрокам «Эдмонтона», которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов, — защитнику Филипу Бробергу (2 года примерно по 4,6 миллиона долларов) и нападающему Дилану Холлоуэю (2 года примерно по 2,3 миллиона). Компенсацией могут стать соответственно выборы во 2-м и 3-м раундах драфта.

В последний раз так баловалась «Каролина» в 2021-м, когда мстила «Монреалю» за попытку отжать тем же способом Себастьяна Ахо в 2019 году. Однако приобретение Йеспери Котканиеми счастья «Ураганам» и самому нападающему не принесло. Финн, в котором видели потенциал большого игрока, в новой для себя команде так и не прогрессирует.

Стэн Боумэн. Сын знаменитого Боумэна стал генменеджером «Эдмонтона». Это повергло Америку в шок

Оффершит всегда считался крайним средством, несмотря на то что сама процедура детально прописана в Коллективном соглашении — главном регламентирующем документе НХЛ. Игрок, который находится в статусе ограниченно свободного агента и не может договориться со своим клубом об условиях по новому контракту, вправе принять предложение со стороны.

В случае перехода его бывшей команде полагается компенсация в виде выборов на ближайшем драфте/драфтах в зависимости от размера его зарплаты. Есть еще несколько условий, необходимых для оффершита. Хоккеист должен быть не старше 27 лет на 1 июля текущего года, отработать в НХЛ как минимум один контракт, проведя хотя бы 28 (для вратарей) или 80 (для полевых игроков) матчей за основную команду.

Хоккеист Кевин Фиала и Филип Броберг
Кевин Фиала и Филип Броберг.
Фото Global Look Press

«Ойлерз» сейчас находятся в сложном положении, на 354 тысячи долларов превышая допустимый предел платежной ведомости, поэтому сомнительно, что они в течение отведенных семи дней смогут повторить предложение «Сент-Луиса», даже если оперативно придумают какой-нибудь обмен и расчистят место под потолком. Негласно оффершит оценивается как удар в спину, поскольку ставит менеджмент другой команды в крайне неудобное положение. Хотя в реальности этот шаг инициируют игрок и его агент, не нашедшие точек соприкосновения в переговорах с руководством.

Сэм Райнхарт, Стивен Стэмкос и&nbsp;Джонатан Маршессо. Рекордный рынок НХЛ: на кого клубы потратили больше миллиарда?

В июле 2007-го, когда генеральный менеджер «Эдмонтона» Кевин Лоу забрал у «Анахайма» габаритного форварда Дастина Пеннера за выборы в 1-м, 2-м и 3-м раундах драфта-2008, ситуация изрядно накалилась. Брайан Бурк, у которого увели игрока, не стеснялся в выражениях в адрес коллеги, с которым ранее был почти в дружеских отношениях. Лоу не отставал. Горячий обмен мнениями в медиа едва не привел к показательному кулачному бою. В дело пришлось вмешаться комиссионеру лиги Гэри Беттмэну, пригрозившему участникам конфликта жесткими санкциями.

Форвардам нижних звеньев и защитникам третьей пары в НХЛ оффершиты не делали с 1990-х. Тогда между клубами была пропасть в плане финансовых возможностей, не существовало жесткого потолка зарплат и олигархи без зазрения совести швырялись деньгами. Хотя бывали исключения. В 1998-м «Каролина» чуть не приобрела Сергея Федорова, однако «Детройт» повторил почти космическое по тем временами предложение (38 миллионов на 6 лет).

Хоккеист «Эдмонтона» Дилан Холлоуэй
Дилан Холлоуэй.
Фото Global Look Press

С тех пор как в НХЛ ввели потолок зарплат с сезона-2005/06, у менеджеров оказались связанными руки, поскольку в таких условиях выросла цена собственных выборов на драфте и клубы стали чаще делать ставку на развитие собственной молодежи. За два десятилетия всего было 10 попыток оффершитов и только две из них, о которых написано выше, оказались успешными. Похоже, нынешнее предложение «Сент-Луиса» тоже попадет в этот список..

Холлоуэя, вероятно, «Эдмонтон» сохранит. Он получил зарплату по рынку. Главной целью «Блюз» является Броберг. Ради него Армстронг обратно выменял выбор во 2-м раунде драфта-2025 у «Питтсбурга». Для того чтобы сделать оффершит, по правилам в качестве компенсации можно использовать только собственный пик. Швед давно ходит в перспективных. Однако начинал минувший плей-офф защитник в запасе, и уже только потом отлично вписался в третью пару вместо Венсана Деарнэ.

Коннор Макдэвид и&nbsp;Сергей Бобровский в&nbsp;финале Кубка Стэнли-2024. «Эдмонтон» проиграл финал, но у Макдэвида еще будет шанс на Кубок

Этого маловато, чтобы оставлять его за такие деньги. Пока Броберга, несмотря на удачный отрезок в плей-офф, сложно считать стабильным защитником второй пары. Вероятно, в «Сент-Луисе» ему будут больше доверять, а два года по контракту — скромный срок, позволяющий рисковать. Для «Эдмонтона» ничего приятного в нынешней ситуации нет. Не смертельно, но посмотрим, как будет выкручиваться из нее новый генеральный менеджер Стэн Боумэн. Для него это хороший тест.

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
Читайте также
Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
Бокс могут исключить из олимпийской программы
Стало известно о росте зарплатных предложений в сфере строительства почти на 20%
«Зенит» продает россиян, ЦСКА — последних нападающих. Трансферные слухи РПЛ
CENTCOM сообщило об уничтожении двух кораблей хуситов в Красном море
Трихолог рассказала об уходе за волосами летом
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Второй номер драфта и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Лучшие свободные агенты НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
4.10 20:00
Баффало – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости