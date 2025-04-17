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17 апреля, 16:35

Панарина обвинили в сексуальном насилии: полный текст громкого инсайда

The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Егор Сергеев
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Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин
Артемий Панарин.
Фото Getty Images
Шокирующие новости из-за океана.

В четверг издание The Athletic выпустило инсайдерский текст, в котором раскрываются детали скандальной истории вокруг российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. В статье говорится об инциденте, который якобы произошел в декабре 2023 года во время выездной серии матчей команды: сотрудница клуба обвинила хоккеиста в сексуальном насилии.

Несмотря на отсутствие официального расследования со стороны полиции, клуб и лига сочли дело завершенным после внутреннего разбирательства: Панарин достиг соглашения с девушкой — ей была выплачена компенсация. Тем не менее сейчас детали инцидента просочились в прессу. Приводим полный перевод текста The Athletic.

Артемий Панарин и MSG заключили мировое соглашение с сотрудницей «Рейнджерс» после обвинений в сексуальном насилии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и компания Madison Square Garden (MSG) Sports, владеющая клубом, выплатили денежную компенсацию сотруднице «Рейнджерс» в прошлом году после того, как она обвинила Панарина в сексуальном насилии. Об этом сообщает источник в НХЛ, ознакомившийся с условиями соглашений, а также трое других собеседников, проинформированных о деталях.

Женщина покинула клуб в августе 2024 года после заключения соглашения, куда были включены пункты о неразглашении и непризнании правонарушений. Одно мировое соглашение было заключено с Панариным, а другое — с MSG Sports. Несколько сотрудников клуба знали об этих договоренностях и обстоятельствах ее увольнения; некоторые из них рассказали об этом изданию The Athletic на условиях анонимности, поскольку продолжают работать в хоккее.

Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин
Фото Getty Images

По словам двух источников, близких к «Рейнджерс», предполагаемый инцидент произошел в декабре 2023 года во время выездной серии матчей команды. Панарин и сотрудница, регулярно сопровождавшая команду в поездках, находились на неформальной встрече в отеле после игры вместе с дюжиной игроков и членов штаба. Как утверждается, хоккеист отобрал у нее телефон и сказал, что вернет его только в своем номере. Когда женщина пришла в его номер, чтобы вернуть устройство, Панарин, по ее словам, повалил ее на кровать. Она оттолкнула его, забрала телефон и покинула номер.

Ни Панарин, ни его агент не ответили на запрос о комментарии. Представитель MSG Sports заявил по электронной почте: «Вопрос урегулирован». Женщина — The Athletic не публикует имена предполагаемых жертв сексуального насилия без их согласия — сказала лишь: «Вопрос решен».

НХЛ ответила в электронном письме: «Клуб привлек стороннюю юридическую фирму для проведения независимого расследования, о котором Лига была полностью проинформирована. Мы считаем вопрос закрытым».

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Нет никаких данных о том, что женщина обращалась в правоохранительные органы. Она также не сразу рассказала об этом руководству. Однако примерно через три месяца она рассказала об этом в рамках расследования другого инцидента. Тогда выяснилось, что женщина, чьи проблемы с тревожностью при перелетах были хорошо известны команде, поделилась своим успокоительным с игроком, страдавшим от той же проблемы. После этого она была отстранена от работы с сохранением заработной платы на время расследования.

По словам источников в клубе, сотрудница сочла, что с ней обошлись несправедливо, и после этого рассказала руководству о предполагаемом насилии.

Пока женщина находилась в отпуске, один из топ-менеджеров MSG Sports созвал виртуальное совещание с участием нескольких сотрудников офиса «Рейнджерс» и представителя отдела кадров. По словам нескольких участников, всем было приказано не обсуждать ситуацию с женщиной. Один из участников встречи рассказал, что адвокат «разнес нас в пух и прах» за то, что в коллективе открыто говорили об отсутствии сотрудницы.

Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Один из бывших сотрудников «Рейнджерс» отметил, что внезапный уход женщины стал предметом обсуждения в клубе: «Когда кто-то исчезает — это никогда не остается секретом».

В августе MSG и Панарин достигли мирового соглашения с женщиной, после чего ее работа в команде была прекращена.

На момент, когда женщина рассказала о случившемся, Панарин лидировал в команде по заброшенным шайбам (43) и набранным очкам (102), а также претендовал на «Харт Трофи» — награду самому ценному игроку НХЛ. С момента подписания контракта с «Рейнджерс» в 2019 году 33-летний россиянин ежегодно становился лучшим бомбардиром команды.

Ни лига, ни клуб не сообщили, подвергался ли Панарин каким-либо дисциплинарным мерам.

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В феврале 2021 года Панарин уходил в краткосрочный отпуск по личным причинам после публикации в российской газете обвинений в том, что он якобы вступил в физический конфликт с женщиной в Латвии в 2011 году. Тогда «Рейнджерс» опровергли обвинения, назвав их «попыткой запугивания» в ответ на высказывания игрока о политической ситуации в России.

В среду клуб объявил, что Панарин признан самым ценным игроком «Рейнджерс» по итогам сезона-2024/25.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
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