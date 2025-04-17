Панарина обвинили в сексуальном насилии: полный текст громкого инсайда
В четверг издание The Athletic выпустило инсайдерский текст, в котором раскрываются детали скандальной истории вокруг российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. В статье говорится об инциденте, который якобы произошел в декабре 2023 года во время выездной серии матчей команды: сотрудница клуба обвинила хоккеиста в сексуальном насилии.
Несмотря на отсутствие официального расследования со стороны полиции, клуб и лига сочли дело завершенным после внутреннего разбирательства: Панарин достиг соглашения с девушкой — ей была выплачена компенсация. Тем не менее сейчас детали инцидента просочились в прессу. Приводим полный перевод текста The Athletic.
Артемий Панарин и MSG заключили мировое соглашение с сотрудницей «Рейнджерс» после обвинений в сексуальном насилии
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и компания Madison Square Garden (MSG) Sports, владеющая клубом, выплатили денежную компенсацию сотруднице «Рейнджерс» в прошлом году после того, как она обвинила Панарина в сексуальном насилии. Об этом сообщает источник в НХЛ, ознакомившийся с условиями соглашений, а также трое других собеседников, проинформированных о деталях.
Женщина покинула клуб в августе 2024 года после заключения соглашения, куда были включены пункты о неразглашении и непризнании правонарушений. Одно мировое соглашение было заключено с Панариным, а другое — с MSG Sports. Несколько сотрудников клуба знали об этих договоренностях и обстоятельствах ее увольнения; некоторые из них рассказали об этом изданию The Athletic на условиях анонимности, поскольку продолжают работать в хоккее.
По словам двух источников, близких к «Рейнджерс», предполагаемый инцидент произошел в декабре 2023 года во время выездной серии матчей команды. Панарин и сотрудница, регулярно сопровождавшая команду в поездках, находились на неформальной встрече в отеле после игры вместе с дюжиной игроков и членов штаба. Как утверждается, хоккеист отобрал у нее телефон и сказал, что вернет его только в своем номере. Когда женщина пришла в его номер, чтобы вернуть устройство, Панарин, по ее словам, повалил ее на кровать. Она оттолкнула его, забрала телефон и покинула номер.
Ни Панарин, ни его агент не ответили на запрос о комментарии. Представитель MSG Sports заявил по электронной почте: «Вопрос урегулирован». Женщина — The Athletic не публикует имена предполагаемых жертв сексуального насилия без их согласия — сказала лишь: «Вопрос решен».
НХЛ ответила в электронном письме: «Клуб привлек стороннюю юридическую фирму для проведения независимого расследования, о котором Лига была полностью проинформирована. Мы считаем вопрос закрытым».
Нет никаких данных о том, что женщина обращалась в правоохранительные органы. Она также не сразу рассказала об этом руководству. Однако примерно через три месяца она рассказала об этом в рамках расследования другого инцидента. Тогда выяснилось, что женщина, чьи проблемы с тревожностью при перелетах были хорошо известны команде, поделилась своим успокоительным с игроком, страдавшим от той же проблемы. После этого она была отстранена от работы с сохранением заработной платы на время расследования.
По словам источников в клубе, сотрудница сочла, что с ней обошлись несправедливо, и после этого рассказала руководству о предполагаемом насилии.
Пока женщина находилась в отпуске, один из топ-менеджеров MSG Sports созвал виртуальное совещание с участием нескольких сотрудников офиса «Рейнджерс» и представителя отдела кадров. По словам нескольких участников, всем было приказано не обсуждать ситуацию с женщиной. Один из участников встречи рассказал, что адвокат «разнес нас в пух и прах» за то, что в коллективе открыто говорили об отсутствии сотрудницы.
Один из бывших сотрудников «Рейнджерс» отметил, что внезапный уход женщины стал предметом обсуждения в клубе: «Когда кто-то исчезает — это никогда не остается секретом».
В августе MSG и Панарин достигли мирового соглашения с женщиной, после чего ее работа в команде была прекращена.
На момент, когда женщина рассказала о случившемся, Панарин лидировал в команде по заброшенным шайбам (43) и набранным очкам (102), а также претендовал на «Харт Трофи» — награду самому ценному игроку НХЛ. С момента подписания контракта с «Рейнджерс» в 2019 году 33-летний россиянин ежегодно становился лучшим бомбардиром команды.
Ни лига, ни клуб не сообщили, подвергался ли Панарин каким-либо дисциплинарным мерам.
В феврале 2021 года Панарин уходил в краткосрочный отпуск по личным причинам после публикации в российской газете обвинений в том, что он якобы вступил в физический конфликт с женщиной в Латвии в 2011 году. Тогда «Рейнджерс» опровергли обвинения, назвав их «попыткой запугивания» в ответ на высказывания игрока о политической ситуации в России.
В среду клуб объявил, что Панарин признан самым ценным игроком «Рейнджерс» по итогам сезона-2024/25.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|18.04
|02:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|5 : 2
|18.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|7 : 5
|18.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 3 ОТ
|18.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|6 : 1
|18.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|5 : 4
|18.04
|02:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|4 : 0
|18.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|1 : 5