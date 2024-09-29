«Мнение может быть — на кухне его говори». Панарин отрекся от своего интервью с критикой власти
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина». В нем хоккеист рассказал о жизни в США, отношении к российским игрокам в НХЛ, а также о своем самом эмоциональном матче в карьере.
Кроме того, форварду напомнили про его интервью пятилетней давности. В 2019-м нападающий публично раскритиковал государственное устройство страны и заявил, что в России нет свободы слова. Слова Панарина вызвали широкий резонанс и волну критики. Особенно в среде хоккейных ветеранов.
Назвал свои слова «бредятиной»
«Представляете, многие молодые ребята 12-14 лет, для которых я являюсь успешным хоккеистом, начинают верить моим словам о судебной системе, к примеру. Но это же просто глупость. Потому что я не знаю, как договориться с собой даже. Может у меня быть мнение о судебной системе как у гражданина? Мнение может быть — на кухне говори его».
Артемий охарактеризовал то свое интервью как безответственное.
«Безответственное, конечно. Сожалею? Ну, как бы так прямо уже громко сказать... Можно просто безответственно навязать неправильное мнение. На тот момент я в судах ни в никаких не был — ни в Америке, ни в России. Что я сравнивал — непонятно. Сравнивал видео из YouTube 12-минутное. Ну, это же бредятина».
О чем еще рассказал Панарин? Признался, что скучает по России
«Как жить в США сегодня? Спустя почти десять лет я настолько соскучился по России, что стараюсь постоянно во всем найти минусы. Мне это усложняет жизнь, потому что ты в негативе находишься в этот момент. Может быть, это не совсем правильно. В целом со всей этой ситуацией непросто находиться с ощущением в меньшинстве. Но хоккей спасает».
Вспомнил самый яркий матч в своей карьере
«Таких было достаточно много. Перечислю основные, это молодежный чемпионат мира, когда мы обыграли канадцев со счетом 5:3, проигрывая 0:3 после второго периода. Играли тогда в США. Сделали для страны праздник, для самих себя, было круто. Тогда я еще забил победный гол. Для меня этот матч улетел в космос по эмоциям. Из последнего — игры плей-офф, раунд с «Каролиной».
Заявил, что в США нормальное отношение к российским игрокам
«На нас не давят. Мы там на хорошем уровне, мы в командах, у нас есть контракты, мы зарабатываем приличные деньги. Многие ребята делают решающий результат в командах».
Еще раз объяснил, почему перешел на кнопочный телефон
«Я просто пытаюсь уделять этому времени в меру — интернетному сообществу, новостям всяким-разным и тому подобному. Меня это тревожит, когда я излишне много времени трачу на выбор часов, автомобили... Дети растут — надо больше им внимания уделять, жене, спорту тому же. Поэтому такой выбор».
Как Панарин выступает за «Рейнджерс»
32-летний форвард стал лидером «Нью-Йорка» по количеству голов и результативных передач в прошлом сезоне НХЛ — он набрал 120 (49+71) очков.
Сейчас Артемий вместе с командой проводит предсезонку. В игре против «Айлендерс», которая проходила в ночь на 25 сентября, Панарин получил травму. Пока точные сроки возвращения нападающего на лед не сообщаются. «Рейнджерс» проведут первую встречу в регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 10 октября.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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