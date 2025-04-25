Почему «Каролина» так и не подписала контракт с Никишиным? Очень странная история с экс-звездой СКА
В историю, которая всплыла несколько дней назад, сложно поверить. Защитник Александр Никишин до сих пор не заключил контракт с «Каролиной». Ему давно пожелала успехов в НХЛ вся хоккейная Россия во главе с Романом Ротенбергом.
Игрок с длинными приключениями добрался до расположения своей новой команды, зависнув в ожидании рабочей визы на несколько дней в Стамбуле. Наконец, защитник успел потренироваться со своими будущими партнерами и с улыбкой дать интервью через вратаря Петра Кочеткова местным журналистам.
Никишину оказалось сложно сразу залететь в основной состав — в отличие от своего бывшего партнера по СКА Ивана Демидова, перешедшего в «Монреаль», он не успел зацепить ни единого матча в регулярном чемпионате. «Каролина» — сыгранная команда, где каждый знает свою роль, что доказали две домашние победы на старте первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси».
В пятницу Александр Черных, представляющий интересы защитника в России, дал гневный комментарий коллегам из «РБ Спорт». «Мы не можем прокомментировать ситуацию, потому что здравому смыслу действия клуба не поддаются, — сказал агент. — Если так будет продолжаться, то Александр либо уедет обратно, либо будем просить обмен». Резкие слова тянут на ультиматум. Но те же самые фразы Черных использовал в беседе с автором этих строк несколькими днями раньше. Видимо, самого защитника эта ситуация, действительно, уже достала.
Никишин не первый день описывался и экспертами, и функционерами, и журналистами как лучший игрок за пределами НХЛ. На этом фоне слова того же Ротенберга, неоднократно заявлявшего о том, что защитнику на протяжении сезона названивал владелец «Каролины», вызывают диссонанс. Ставить игрока в максимально неудобное положение — выстрел себе в ногу. С будущими звездами так общаться в Северной Америке не принято. Оформить соглашение официально и тем самым сжечь из него год — естественная практика для молодых талантов, приезжающих из России.
По одной из версий, которая выглядит правдоподобно, перехватить Никишина и подписать его в «Каролину» хотел другой североамериканский агент, близкий к клубу. Из-за этой подковерной борьбы якобы и произошло промедление. Проверить и поверить в этот слух, не дождавшись официальной позиции «Харрикейнз» по ситуации, сложно. Но внятного объяснения происходящему до сих пор не появилось. Теория заговора, кажется, пока имеет право на существование.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 0
|2 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 0
|2 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|
Вегас - Миннесота
|1 - 2
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
|3 - 0
|
Даллас - Колорадо
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 1
|25.04
|01:30
|
Тампа-Бэй – Флорида
|0 : 2
|25.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|2 : 3 ОТ
|25.04
|04:00
|
Миннесота – Вегас
|5 : 2
|25.04
|04:30
|
Сент-Луис – Виннипег
|7 : 2