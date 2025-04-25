Почему «Каролина» так и не подписала контракт с Никишиным? Очень странная история с экс-звездой СКА

Непонятное поведение менеджмента американского клуба.

В историю, которая всплыла несколько дней назад, сложно поверить. Защитник Александр Никишин до сих пор не заключил контракт с «Каролиной». Ему давно пожелала успехов в НХЛ вся хоккейная Россия во главе с Романом Ротенбергом.

Игрок с длинными приключениями добрался до расположения своей новой команды, зависнув в ожидании рабочей визы на несколько дней в Стамбуле. Наконец, защитник успел потренироваться со своими будущими партнерами и с улыбкой дать интервью через вратаря Петра Кочеткова местным журналистам.

Никишину оказалось сложно сразу залететь в основной состав — в отличие от своего бывшего партнера по СКА Ивана Демидова, перешедшего в «Монреаль», он не успел зацепить ни единого матча в регулярном чемпионате. «Каролина» — сыгранная команда, где каждый знает свою роль, что доказали две домашние победы на старте первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси».

В пятницу Александр Черных, представляющий интересы защитника в России, дал гневный комментарий коллегам из «РБ Спорт». «Мы не можем прокомментировать ситуацию, потому что здравому смыслу действия клуба не поддаются, — сказал агент. — Если так будет продолжаться, то Александр либо уедет обратно, либо будем просить обмен». Резкие слова тянут на ультиматум. Но те же самые фразы Черных использовал в беседе с автором этих строк несколькими днями раньше. Видимо, самого защитника эта ситуация, действительно, уже достала.

Никишин не первый день описывался и экспертами, и функционерами, и журналистами как лучший игрок за пределами НХЛ. На этом фоне слова того же Ротенберга, неоднократно заявлявшего о том, что защитнику на протяжении сезона названивал владелец «Каролины», вызывают диссонанс. Ставить игрока в максимально неудобное положение — выстрел себе в ногу. С будущими звездами так общаться в Северной Америке не принято. Оформить соглашение официально и тем самым сжечь из него год — естественная практика для молодых талантов, приезжающих из России.

По одной из версий, которая выглядит правдоподобно, перехватить Никишина и подписать его в «Каролину» хотел другой североамериканский агент, близкий к клубу. Из-за этой подковерной борьбы якобы и произошло промедление. Проверить и поверить в этот слух, не дождавшись официальной позиции «Харрикейнз» по ситуации, сложно. Но внятного объяснения происходящему до сих пор не появилось. Теория заговора, кажется, пока имеет право на существование.