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Сегодня, 17:30

Возможно, Евгений Малкин расходится с женой. На это намекает несколько фактов

Хоккеист Малкин и его супруга Кастерова отписались друг от друга в соцсетях
Егор Сергеев
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Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин и его жена Анна Кастерова
Евгений Малкин и Анна Кастерова.
Фото соцсети
Они больше не подписаны друг на друга в соцсетях.

Российский хоккеист Евгений Малкин, возможно, расстался с женой Анной Кастеровой. На это намекает несколько фактов, также об этом утверждает woman.ru. Несмотря ни на что, нападающий «Питтсбурга» в этом сезоне установил несколько достижений.

Анна Кастерова и&nbsp;Евгений Малкин. История Анны Кастеровой: работа на спортивном телевидении и роман с Евгением Малкиным

Какие есть предпосылки

14 ноября перед игрой регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Детройтом» (2:3 ОТ) прошла торжественная церемония в честь Евгения Малкина. 38-летний россиянин стал 48-м хоккеистом в истории лиги, перешедшим отметку в 500 заброшенных шайб. Это и отпраздновал клуб: «Питтсбург» привез из России семью Малкина — родителей Владимира и Наталью, а также сына Никиту. Однако среди родственников не оказалось жены Евгения Анны Кастеровой, правда, тогда на это как будто не обратили внимания. Супруги спортсмена не оказалось даже среди тех, кто передал видеопоздравление.

Позже стало известно, что Евгений и Анна отписались друг от друга в соцсетях и удалили большую часть совместных фотографий. Последнее упоминание супруги в аккаунте Малкина осталось еще в 2021 году, когда он выложил пост с поздравлением с днем рождения. Сам хоккеист мельком проник в соцсети Кастеровой в мае — попал на видео с празднования для рождения их сына Никиты. Ребенок при этом часто появляется у обоих родителей.

Евгений и Анна никак не комментировали слухи о возможном расставании. Они поженились в США в 2016 году, 31 мая того же года родился их сын Никита. До брака с Малкиным Кастерова работала телеведущей на спортивном канале «Россия 2».

Малкин проводит классный сезон

Несмотря на предположительные проблемы в личной жизни, Малкин проводит сильный сезон. В 37 матчах регулярного чемпионата он оформил 30 результативных действий: больше в «Питтсбурге» набрали только Сидни Кросби и Рикард Ракелль — 39 и 31 соответственно.

Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин и его жена Анна Кастерова
Фото соцсети

Также Евгений установил несколько достижений помимо 500-й заброшенной шайбы в НХЛ. В недавней игре против «Филадельфии» (7:3) он отдал две голевые передачи и стал вторым после Александра Овечкина россиянином в НХЛ с 500+ очками в большинстве. Ранее, в матче против «Нэшвилла» (5:4 ОТ), он стал первым игроком в истории лиги с 30 ассистами в овертаймах — тогда его пас превратил в победный гол Брайан Раст. До этого он оказался единственным россиянином с 500 первыми голевыми передачами в НХЛ.

Евгений Малкин забил 500-й гол в&nbsp;НХЛ в&nbsp;матче &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Баффало&raquo; (6:5 ОТ) 16&nbsp;октября в&nbsp;Питтсбурге. Праздник Малкина после 500 голов в НХЛ: золотая клюшка, поздравление Овечкина и билет на финал Лиги чемпионов

«Питтсбург» слабо начал сезон, но в последнее время улучшил положение в турнирной таблице — сейчас находится на девятой строчке Восточной конференции, лишь на один балл уступая идущей выше «Оттаве». В последних 15 играх регулярного чемпионата у «Пингвинз» только пять поражений в основное время. В следующем матче, 30 декабря, они встретятся с «Айлендерс».

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
Анна Кастерова
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 35 24 11 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 37 16 21 37
5 Филадельфия 36 16 20 36
6 Коламбус 37 15 22 36
7 Айлендерс 36 14 22 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 33 20 13 42
5 Оттава 35 18 17 38
6 Монреаль 35 15 20 33
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
2 Лос-Анджелес 35 20 15 45
3 Эдмонтон 35 21 14 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 35 17 18 41
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 34 13 21 30
8 Сан-Хосе 39 11 28 28
Результаты / календарь
16.12
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18.12
19.12
20.12
21.12
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23.12
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29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
29.12 00:00
Ванкувер – Сиэтл
 4 : 5 ОТ
29.12 00:00
Анахайм – Филадельфия
 1 : 3
29.12 00:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
29.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
6 : 2
29.12 03:00
Виннипег – Оттава
 4 : 2
29.12 03:00
Торонто – Вашингтон
 2 : 5
29.12 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 5 : 2
29.12 03:00
Бостон – Коламбус
 4 : 0
29.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 6 : 3
29.12 06:00
Сан-Хосе – Калгари
 1 : 3
29.12 23:00
Чикаго – Даллас
 - : -
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