Кучеров вновь в центре скандала. Грязный силовой россиянина спровоцировал серию драк

В одной из них поучаствовал Клим Костин, вступившийся за Макдэвида.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Голы: Маклеод — 7 (Дешарне, Райан), 6:13 — 1:0. Драйзайтль — 27 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 16:43 — 2:0. Хагель — 18 (Киллорн, Чирелли), 21:30 — 2:1. Хаймэн — 22 (Фогеле), 23:08 — 3:1. Стэмкос — 22 (Пойнт, Хедман), 27:51 — 3:2. Пойнт — 27 (Хедман, Кучеров), 32:03 — 3:3. Макдэвид — 39 (Нерс), 42:10 — 4:3. Хаймэн — 23 (п.в., Драйзайтль, Кулак), 57:48 — 5:3.

Вратари: Кэмпбелл — Василевский (57:30 — 57:48, 58:19 — 59:38).

Штраф: 20 — 24.

Броски: 34 (13+11+10) — 31 (9+14+8).

Наши: Костин (9.19/0/0) — Кучеров (20.10/4/0), Наместников (8.51/0/0), Сергачев (23.44/2/-1).

Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17 742 зрителя.

Никита Кучеров давно успел заслужить в НХЛ репутацию одной из самых ненавистных звезд НХЛ. Лидер «Тампы» частенько провоцирует соперников тычками со спины и иногда откровенно косит их по ногам, никогда не упускает использовать в разборке свой острый язык, а зачастую позволяет себе откровенно грязные силовые приемы. Вот и сегодня в матче с «Эдмонтоном» россиянин стал антигероем одного из самых обсуждаемых эпизодов очередного игрового дня.

Первый период со счетом 2:0 в пользу «Ойлерз» спокойно близился к своему завершению, как за две минуты до перерыва 86-й номер «Молний» довольно опасно толкнул на борт Эвандера Кейна. Сам Кучеров, редко ввязывающий в драке, сумел избежать расправы со стороны хозяев, но спровоцировал целый каскад потасовок и резко поднял температуру в здании. При этом Никита не просто умудрился избежать даже двухминутного удаления за свой толчок, но и развел пострадавшего соперника сразу на 4 минуты штрафа, две из которых гости провели в большинстве.

У темнокожего канадца, довольно быстро оправившего от силового, разборки с подскочившим в самую гущу Виктором Хедманом как таковой не получилось. Зато за несколько секунд до сирены выпустить пар удалось Дарнеллу Нерсу и Кори Перри. Завалить великого ветерана защитник «Нефтяников» не сумел даже несмотря на преимущество в массе и длине рук. Впрочем, и без победы в поединке от удостоился похвалы от Кейна.

В итоге одного раунда командам оказалось мало, и болельщики на «Роджерс Плэйс» увидели еще одну драку сразу же на первой секунде второго периода. И кто как не привычно горячий и эмоциональный Клим Костин должен был пройти испытание стокилограммовым Патриком Маруном, который в первом периоде как мог вымещал злость на Конноре Макдэвиде?

Свой бой по очкам парень из Пензы, скорее всего, проиграл, сумев отметиться по лицу оппонента лишь одним неожиданным хуком с левой. Однако в очередной раз доказал, что он тоже далеко не маленький забитый мальчик, который не боится принимать вызовы от здоровяков вроде Зака Кассиана и Брендана Лемье.

И, кажется, выброс адреналина сыграл на руку исключительно «Тампе», которая уже через минуту ответила хозяевам голом Брэндона Хагеля, а к середине второй двадцатиминутки сумела отыграться с 1:3 благодаря шайбам Стивена Стэмкоса и Брэйдена Пойнта. Причем второй отличился не без помощи Кучерова, отдавшего 47-ю голевую передачу в сезоне и сравнявшегося в списке с лучших ассистентов с Макдэвидом и Эриком Карлссоном.

Только героем центрального матча дня стал именно канадский гений. Игроки «Тампы» два периода практически образцово опекали лучшего бомбардира лиги и пытались остудить его силовыми приемами. Но на 43-й минуте наследник Гретцки, Лемье и Кросби как фишку откатил Иэна Коула, круто заложил корпус, вылез на пятаке и с мясом затолкал шайбу в ворота Андрея Василевского. Валерий Ничушкин точно оценит этот гол.

В итоге очередная шайба 97-го номер «Ойлерз», упрочившего свой и без того неприличный отрыв от Драйзайтля и Кучерова в гонке за «Арт Росс», стала победной, а ответить на нее парням Джона Купера оказалось нечем.