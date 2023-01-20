Кучеров вновь в центре скандала. Грязный силовой россиянина спровоцировал серию драк
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
Голы: Маклеод — 7 (Дешарне, Райан), 6:13 — 1:0. Драйзайтль — 27 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 16:43 — 2:0. Хагель — 18 (Киллорн, Чирелли), 21:30 — 2:1. Хаймэн — 22 (Фогеле), 23:08 — 3:1. Стэмкос — 22 (Пойнт, Хедман), 27:51 — 3:2. Пойнт — 27 (Хедман, Кучеров), 32:03 — 3:3. Макдэвид — 39 (Нерс), 42:10 — 4:3. Хаймэн — 23 (п.в., Драйзайтль, Кулак), 57:48 — 5:3.
Вратари: Кэмпбелл — Василевский (57:30 — 57:48, 58:19 — 59:38).
Штраф: 20 — 24.
Броски: 34 (13+11+10) — 31 (9+14+8).
Наши: Костин (9.19/0/0) — Кучеров (20.10/4/0), Наместников (8.51/0/0), Сергачев (23.44/2/-1).
Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17 742 зрителя.
Никита Кучеров давно успел заслужить в НХЛ репутацию одной из самых ненавистных звезд НХЛ. Лидер «Тампы» частенько провоцирует соперников тычками со спины и иногда откровенно косит их по ногам, никогда не упускает использовать в разборке свой острый язык, а зачастую позволяет себе откровенно грязные силовые приемы. Вот и сегодня в матче с «Эдмонтоном» россиянин стал антигероем одного из самых обсуждаемых эпизодов очередного игрового дня.
Первый период со счетом 2:0 в пользу «Ойлерз» спокойно близился к своему завершению, как за две минуты до перерыва 86-й номер «Молний» довольно опасно толкнул на борт Эвандера Кейна. Сам Кучеров, редко ввязывающий в драке, сумел избежать расправы со стороны хозяев, но спровоцировал целый каскад потасовок и резко поднял температуру в здании. При этом Никита не просто умудрился избежать даже двухминутного удаления за свой толчок, но и развел пострадавшего соперника сразу на 4 минуты штрафа, две из которых гости провели в большинстве.
У темнокожего канадца, довольно быстро оправившего от силового, разборки с подскочившим в самую гущу Виктором Хедманом как таковой не получилось. Зато за несколько секунд до сирены выпустить пар удалось Дарнеллу Нерсу и Кори Перри. Завалить великого ветерана защитник «Нефтяников» не сумел даже несмотря на преимущество в массе и длине рук. Впрочем, и без победы в поединке от удостоился похвалы от Кейна.
В итоге одного раунда командам оказалось мало, и болельщики на «Роджерс Плэйс» увидели еще одну драку сразу же на первой секунде второго периода. И кто как не привычно горячий и эмоциональный Клим Костин должен был пройти испытание стокилограммовым Патриком Маруном, который в первом периоде как мог вымещал злость на Конноре Макдэвиде?
Свой бой по очкам парень из Пензы, скорее всего, проиграл, сумев отметиться по лицу оппонента лишь одним неожиданным хуком с левой. Однако в очередной раз доказал, что он тоже далеко не маленький забитый мальчик, который не боится принимать вызовы от здоровяков вроде Зака Кассиана и Брендана Лемье.
И, кажется, выброс адреналина сыграл на руку исключительно «Тампе», которая уже через минуту ответила хозяевам голом Брэндона Хагеля, а к середине второй двадцатиминутки сумела отыграться с 1:3 благодаря шайбам Стивена Стэмкоса и Брэйдена Пойнта. Причем второй отличился не без помощи Кучерова, отдавшего 47-ю голевую передачу в сезоне и сравнявшегося в списке с лучших ассистентов с Макдэвидом и Эриком Карлссоном.
Только героем центрального матча дня стал именно канадский гений. Игроки «Тампы» два периода практически образцово опекали лучшего бомбардира лиги и пытались остудить его силовыми приемами. Но на 43-й минуте наследник Гретцки, Лемье и Кросби как фишку откатил Иэна Коула, круто заложил корпус, вылез на пятаке и с мясом затолкал шайбу в ворота Андрея Василевского. Валерий Ничушкин точно оценит этот гол.
В итоге очередная шайба 97-го номер «Ойлерз», упрочившего свой и без того неприличный отрыв от Драйзайтля и Кучерова в гонке за «Арт Росс», стала победной, а ответить на нее парням Джона Купера оказалось нечем.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|28
|17
|64
|2
|Нью-Джерси
|45
|29
|16
|62
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|56
|5
|Питтсбург
|44
|22
|22
|51
|6
|Айлендерс
|47
|23
|24
|51
|7
|Филадельфия
|46
|19
|27
|45
|8
|Коламбус
|45
|13
|32
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|36
|9
|76
|2
|Торонто
|46
|28
|18
|63
|3
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|59
|4
|Флорида
|47
|22
|25
|49
|5
|Баффало
|44
|22
|22
|47
|6
|Детройт
|44
|19
|25
|46
|7
|Оттава
|44
|20
|24
|43
|8
|Монреаль
|46
|19
|27
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|47
|27
|20
|61
|2
|Виннипег
|46
|29
|17
|59
|3
|Миннесота
|44
|25
|19
|54
|4
|Колорадо
|43
|23
|20
|49
|5
|Сент-Луис
|46
|23
|23
|49
|6
|Нэшвилл
|45
|21
|24
|48
|7
|Аризона
|45
|14
|31
|33
|8
|Чикаго
|43
|13
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|45
|27
|18
|58
|2
|Вегас
|46
|28
|18
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|25
|22
|56
|4
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|44
|18
|26
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|46
|13
|33
|31
|20.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|5 : 2
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|3 : 5
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 6
|20.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|20.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 2
|20.01
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|0 : 4
|20.01
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|5 : 3
|20.01
|06:00
|
Вегас – Детройт
|2 : 3
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|0 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|72
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|65
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|44
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|19
|2.17