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Вратари в хоккее все чаще отдают передачи и даже забивают. Как им это удается?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккейные вратари Алекс Неделькович и Филип Густавссон
Алекс Неделькович и Филип Густавссон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Анализируем игру клюшкой современных голкиперов.

18 января вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович установил уникальное достижение. Американец стал первым голкипером в НХЛ, который забил гол и сделал передачу в одном матче. Сначала Неделькович ассистировал Коди Глассу, а когда в концовке «Баффало» выпустил шестого полевого игрока, поразил пустые ворота броском через всю площадку.

Вратарские голы встречаются сейчас все чаще. Только в сезоне-2024/25 мы увидели две шайбы голкиперов — помимо Недельковича отличился Филип Густавссон из «Миннесоты». Этому есть простое объяснение: в современном хоккее вратари все лучше владеют клюшкой.

Меняется хоккей — меняется игра вратарей

Хоккей, как и все в нашей жизни, не стоит на месте. Достаточно включить матчи начала 2000-х и сравнить стиль игры с современным, чтобы понять, насколько сильно наша любимая игра с шайбой изменилась за последние 20 с лишним лет. Выросли скорости и динамика. Хоккей становится более динамичным, атлетичным, а в последние годы еще и более комбинационным.

Вратарь &laquo;Питтсбурга&raquo; Алекс Неделькович празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Баффало&raquo;. Такого в НХЛ еще не было: вратарь забил и сделал голевую передачу!

Вратарская техника подстраивается под возросшие скорости. Сейчас многие голкиперы напоминают роботов, которые используют похожий набор четко отработанных движений: слайды на щитках, перемещения коньковым шагом, Reverse VH, когда вратарь прижимается ближним щитком к штанге, а дальний использует для баланса и, при необходимости, перемещения.

Представить, чтобы вратарь лет 20-25 назад играл клюшкой так, как это делают сейчас Ярослав Аскаров, Игорь Шестеркин или Петр Кочетков, практически невозможно. Раньше тренеры придерживались простого принципа: ты вратарь? — вот и СТОЙ в воротах. Сейчас голкиперы по делу обижаются, когда их действия описывают этим глаголом. Вратари в воротах ни в коем случае не стоят. Они играют. А играют в том числе и клюшкой, чтобы тормозить атаки соперника, помогать защитниками, отдавать длинные передачи, а иногда даже забивать голы.

— Сейчас вратарь — полноценный шестой полевой игрок, который принимает участие в обороне и помогает защитникам. У вратарей поменялась техника скольжения и катания. С детства больше внимания уделяется работе клюшкой. Плюс, конечно, меняются правила. Повлияло введение гибридного проброса и использование соперниками заброса в зону. Когда вратарь остановил шайбу в трапеции, защитник в любом случае завладеет ею первым, и обороняющаяся команда получит преимущество. Очень часто вратари используют длинные передачи под чужую синюю линию, когда соперник меняется, тем самым выполняя первый пас, — объяснил «СЭ» воспитанник магнитогорского «Металлурга», детский тренер Илья Марусов.

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Особое внимание тренировкам

Развитие вратарского искусства берет основу с тренировочного процесса в детском возрасте. Буквально 10-15 лет назад не каждая ДЮСШ имела в штате специального тренера по голкиперам. По этой причине, например, вратарь «Металлурга» Илья Набоков в детстве переехал из челябинской школы «Мечел» в Магнитогорск. Сейчас в топ-школах работает несколько таких специалистов, не говоря о персональных сборах, которые проводят тренеры. Все это делается, чтобы вратари соответствовали современным тенденциям. Их игра стала более многогранной и технически сложной. Развивается не только владение клюшкой, но и катание, благодаря которому голкиперы могут смело играть на выходе.

Хоккейный вратарь Станислав Галимов
Станислав Галимов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

— Вратари начали активнее играть клюшкой, когда ввели гибридный проброс. Появилась необходимость играть в шайбу, останавливать ее за воротами. Если говорить о КХЛ, то североамериканские тренеры также просили вратарей часто использовать клюшку. Я играл в «Авангарде» уже без Боба Хартли, но и при Дмитрии Рябыкине сохранились его принципы. Мы много отрабатывали игру клюшкой: передачи, остановку шайбы за воротами и другие ситуации. А раньше многие тренеры даже не использовали вратарей на выходе, — отметил «СЭ» двукратный обладатель Кубка Гагарина Станислав Галимов.

Галимов сейчас работает с вратарями словацкой команды «Гуменне». Как признается Станислав, их главный тренер Тибор Тарталь требует от голкиперов активной игры клюшкой и помощи защитникам.

— Мы много общались с Тибором на эту тему. У него большой международный опыт, он работал в сборных Словакии U-16, U-18, U-20. И Тибор рассказывал, как активно играют клюшкой вратари Канады или США. Они используют вратаря как третьего защитника. При вбросе шайбы в зону вратарь останавливает атаки соперника. Это достигается за счет коммуникации с защитниками и уверенной игры клюшкой. Все это отрабатывается на собраниях: все знают, в каких моментах вратарь выходит из ворот и куда должен отдать шайбу, — добавил Станислав Галимов.

— Любой детский тренер, который хочет добиться прогресса при игре в обороне, должен подключать к упражнениям вратарей. Элементарная остановка шайбы за воротами или ввод шайбы в игру отрабатывают взаимодействия защитников и голкипера. Так вратарь и становится шестым полевым игроком, — уточнил Илья Марусов.

Вратарь «Питтсбург» Алекс Неделькович
Алекс Неделькович.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Новые технологии

Не стоит на месте развитие вратарской экипировки. Материалы становятся прочнее, обеспечивая лучшую защиту, но в то же время легче, чтобы голкипер сохранял мобильность. Пересмотрите форму начала 2000-х годов и сравните ее с современной — отличия заметны даже непрофессиональному глазу. Сейчас вратари используют полностью композитные клюшки. Их вес может достигать около 500 граммов. Играть в шайбу такой клюшкой банально удобнее, чем теми, которые использовали несколько десятилетий назад: деревянные или комбинированные.

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Так же как меняются тренды в командной игре, развивается и вратарская техника. Современные голкиперы умеют кататься и владеть клюшкой на высоком уровне. База закладывается в детском возрасте, а уже переходя в молодежку или взрослые команды, тренеры требуют, чтобы голкиперы активно использовали клюшку и помогали защитникам. Поэтому не стоит удивляться, с какой частотой вратари стали забивать голы в последние годы. Когда-то мы теряли голову от лакросс-голов, но со временем к ним привыкли. Не исключаю, что через несколько лет и к шайбам голкиперов будут относиться более спокойно.

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