«У меня разрывается сердце». Овечкин так и не сыграет вместе с вратарем-легендой, которому забивал чаще всего

«Вашингтон» потерял Хенрика Лундквиста — он пропустит сезон и, вероятно, завершит карьеру из-за проблем с сердцем.

Второй удар по Лундквисту

После подписания контракта с «Вашингтоном» Хенрик Лундквист воодушевленно готовился к дебюту в команде Александра Овечкина. В Instagram швед выкладывал фрагменты интенсивных тренировок в джерси «Кэпс». Затем представил новые щитки и шлем с грациозным орлом и зданием Капитолия. В Вашингтон 38-летний голкипер летел с одной целью — пополнить коллекцию трофеев Кубком Стэнли и войти в Тройной золотой клуб.

Однако мечтам Лундквиста, похоже, не суждено сбыться. Вчера вратарь шокировал хоккейную общественность, заявив о проблемах с сердцем. Из-за болезни Хенрик не сможет присоединиться к «Вашингтону» в сезоне-2020/21. О своих дальнейших планах он пообещал сообщить в ближайшее время.

«У меня разрывается сердце, когда сообщаю эти новости: я не присоединюсь к «Кэпиталc» в предстоящем сезоне. После недель обследований и разговоров со специалистами со всей страны было решено, что состояние сердца не позволит мне выйти на лед. Совместно мы решили, что слишком рискованно играть до нормализации состояния. Так что ближайшие месяцы я проведу в поисках лучшего решения», — написал Хенрик в Twitter.

Для Лундквиста это уже второй удар за последние месяцы. Сначала завершилась его 15-летняя эпоха в «Рейнджерс», где он считался королем и на льду, и в медийном плане. Клуб из Нью-Йорка выкупил контракт ветерана, сделав ставку на российский тандем Георгиев — Шестеркин. Решение далось непросто, но объективная реальность победила сентиментальность. Лундквист проигрывал конкуренцию прогрессирующим Александру и Игорю. А доверять шведу — значит, лишать возможности для роста кого-то из россиян, на которых рассчитывают в ближайшем будущем.

«Вашингтону» же пришлось расстаться с Брэйденом Холтби. Канадец долгое время был основным вратарем, выиграл Кубок Стэнли, но летом вышел на рынок свободных агентов. Платежка, как бы того ни хотелось владельцам клубов, не резиновая. Финансовые амбиции голкипера Тед Леонсис попросту не смог бы удовлетворить без ущерба для клуба. Поэтому от Холтби отказались, но он довольно быстро нашел работу — двухлетнее соглашение на 8,6 млн ему выписал «Ванкувер».

«Кэпиталс» в поисках дядьки-наставника и сменщика для Самсонова остановились на Лундквисте, и этот союз виделся максимально гармоничным. Швед в силу возраста не смог бы отыграть без замен весь сезон. При этом ему было важно оказаться в клубе-претенденте на Кубок Стэнли. Профит от сделки получил бы и Самсонов. Конкуренция с величайшим мастером однозначно пошла бы ему на пользу, начиная с бытовых моментов, заканчивая работой на льду и подготовкой к матчам. Тем более, Хенрик подписал только однолетний контракт, а значит, «Кэпс» рассчитывают на россиянина как на первого номера в ближайшем будущем, когда тот наберется опыта.

Что делать Леонсису

Теперь перед боссами «Вашингтона» стоит непростой выбор — экстренно искать сменщика для Самсонова или довериться вратарям из фарм-клуба. Если в октябре, когда открылось трансферное окно, менеджерам, желавшим усилить последний рубеж, было из кого выбирать, то сейчас рынок очень скудный. По-прежнему без команды проваливший последние сезоны в «Оттаве» Крэйг Андерсон и 40-летний Райан Миллер, лучшие годы которого остались в начале 2000-х. Нет ни одного достойного кандидата, который мог бы подстраховать Самсонова. Места в платежке «Вашингтона» также почти нет. Теоретически оно может появиться, но для этого Лундквиста нужно перевести в долгосрочный список травмированных.

Если же договориться ни с кем не получится, придется довериться голкиперам из клубной вертикали: Витеку Ванечеку, Фениксу Копли или Закари Фукале. Из этой троицы только Копли знаком с НХЛ, отыграв к 28 годам 29 матчей и даже оформив один «сухарь». Однако по последнему сезону в «Херши» — фарм-клубе «Кэпс» в АХЛ — предпочтительнее видится ставка на Ванечека. После травмы Самсонова именно чех был дублером Холтби в «пузыре». В свое время Ванечек конкурировал с Ильей в АХЛ, и у них сложился отличный тандем. Витеку — 24 года, в Северной Америке он играет с сезона-2015/16. Последовательный прогресс очевиден — так почему бы не рискнуть и не пригласить его в основу?

В любом случае Илье стоит приготовиться к непростому сезону. Неважно, кто станет дублером — Ванечек, Копли или кто-то из опытных вратарей с рынка. Страховки в лице опытного бэкапа, каким считался Лундквист, магнитогорец точно не получит. А значит, полагаться придется только на себя. Судьба предоставила Илье шанс застолбить пост первого номера уже сейчас. Справится ли 23-летний голкипер с колоссальным давлением и ответственностью?