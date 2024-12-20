«Засохли» без Овечкина. Главный тренер «Вашингтона» анонсировал скорое возвращение россиянина на лед
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсен Карбери поговорил о восстановлении Александра Овечкина после травмы. Россиянин не играет с 19 ноября, но уже на следующей неделе может вернуться на лед. По словам специалиста, без него команде приходится тяжело.
Когда Овечкин может вернуться
Главный тренер «Кэпс» поговорил с журналистами после тренировки 19 декабря — спустя ровно месяц после того, как Овечкин травмировался. Карбери заявил, что Александр вот-вот приступит к контактной работе на занятиях, а на лед может выйти уже в ближайших матчах: 23-декабря «Вашингтон» играет против «Лос-Анджелеса», 24-го — против «Бостона».
«Завтра он точно не сыграет. Посмотрим, как пройдут следующие 48 часов, и узнаем, есть ли вероятность того, что он сможет принять участие в одном из этих матчей (против «Лос-Анджелес» или «Бостона». - Прим. «СЭ»). Я думаю, завтра он может перейти к контактной работе. Это немного осложняется тем, что у нас почти нет тренировок, но это будет следующий шаг — разрешение участвовать в упражнениях с сопротивлением и контактом.
Даже если это будет разминка перед матчем, у нас есть возможность организовать для него некоторые игровые ситуации, чтобы убедиться — он чувствует себя комфортно. Ему нужно пару дней для подготовки. Не буду называть процент или что-то в этом роде, но он уже близок к возвращению», — поделился Карбери с журналистами.
Ранее от американских журналистов появлялась информация, что Овечкин выйдет на лед в Рождество — либо в последнем матче до католического праздника, либо сразу после. И тренер «Вашингтона», по сути, подтвердил данный инсайд.
«Вашингтону» тяжело без капитана
По словам Карбери, команде тяжело без капитана — атакующая игра «Вашингтона» страдает без одного из лидеров.
«Думаю, нам его немного не хватало, особенно в последнее время, с точки зрения набора очков. Мы немного засохли. В начале года было очевидно: когда он забивает, остальные парни чувствуют себя лучше», — прокомментировал тренер.
Неудивительно, что «Вашингтону» сложно без Ови — в 18 матчах этого сезона россиянин набрал 25 очков и до травмы с 15 голами даже шел первым в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ.
При этом команда все же добивается неплохих и без Александра результатов: идет второй в Восточной конференции, правда, потерпела два поражения подряд — от «Далласа» (1:3) и «Чикаго» (2:3).
Что за травма
Овечкин травмировался 19 ноября в матче против «Юты» (6:2). После столкновения с Джеком Макбейном нападающий не смог продолжить игру и покинул лед. До повреждения Александр дважды расстроил голкипера соперника.
У россиянина выявили перелом левой малоберцовой кости. Ожидалось, что на восстановление 39-летнего хоккеиста уйдет 4-6 недель. Но, к счастью фанатов, уже через две недели он катался на льду во время индивидуальной тренировки. Теперь высока вероятность, что Ови сыграет еще до нового года.
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|П
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|20
|12
|42
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|33
|17
|16
|37
|4
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|29
|17
|12
|36
|5
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|31
|16
|15
|34
|6
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|31
|13
|18
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|7
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|31
|12
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|8
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|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|31
|16
|15
|38
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
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|33
|15
|18
|32
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|12
|18
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|Сан-Хосе
|34
|11
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|20.12
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Коламбус – Нью-Джерси
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Филадельфия – Лос-Анджелес
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Нэшвилл – Питтсбург
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Чикаго – Сиэтл
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Эдмонтон – Бостон
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Калгари – Оттава
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