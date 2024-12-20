«Засохли» без Овечкина. Главный тренер «Вашингтона» анонсировал скорое возвращение россиянина на лед

Ждем в ближайших матчах.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсен Карбери поговорил о восстановлении Александра Овечкина после травмы. Россиянин не играет с 19 ноября, но уже на следующей неделе может вернуться на лед. По словам специалиста, без него команде приходится тяжело.

Когда Овечкин может вернуться

Главный тренер «Кэпс» поговорил с журналистами после тренировки 19 декабря — спустя ровно месяц после того, как Овечкин травмировался. Карбери заявил, что Александр вот-вот приступит к контактной работе на занятиях, а на лед может выйти уже в ближайших матчах: 23-декабря «Вашингтон» играет против «Лос-Анджелеса», 24-го — против «Бостона».

«Завтра он точно не сыграет. Посмотрим, как пройдут следующие 48 часов, и узнаем, есть ли вероятность того, что он сможет принять участие в одном из этих матчей (против «Лос-Анджелес» или «Бостона». - Прим. «СЭ»). Я думаю, завтра он может перейти к контактной работе. Это немного осложняется тем, что у нас почти нет тренировок, но это будет следующий шаг — разрешение участвовать в упражнениях с сопротивлением и контактом.

Даже если это будет разминка перед матчем, у нас есть возможность организовать для него некоторые игровые ситуации, чтобы убедиться — он чувствует себя комфортно. Ему нужно пару дней для подготовки. Не буду называть процент или что-то в этом роде, но он уже близок к возвращению», — поделился Карбери с журналистами.

Ранее от американских журналистов появлялась информация, что Овечкин выйдет на лед в Рождество — либо в последнем матче до католического праздника, либо сразу после. И тренер «Вашингтона», по сути, подтвердил данный инсайд.

«Вашингтону» тяжело без капитана

По словам Карбери, команде тяжело без капитана — атакующая игра «Вашингтона» страдает без одного из лидеров.

«Думаю, нам его немного не хватало, особенно в последнее время, с точки зрения набора очков. Мы немного засохли. В начале года было очевидно: когда он забивает, остальные парни чувствуют себя лучше», — прокомментировал тренер.

Неудивительно, что «Вашингтону» сложно без Ови — в 18 матчах этого сезона россиянин набрал 25 очков и до травмы с 15 голами даже шел первым в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

При этом команда все же добивается неплохих и без Александра результатов: идет второй в Восточной конференции, правда, потерпела два поражения подряд — от «Далласа» (1:3) и «Чикаго» (2:3).

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Что за травма

Овечкин травмировался 19 ноября в матче против «Юты» (6:2). После столкновения с Джеком Макбейном нападающий не смог продолжить игру и покинул лед. До повреждения Александр дважды расстроил голкипера соперника.

У россиянина выявили перелом левой малоберцовой кости. Ожидалось, что на восстановление 39-летнего хоккеиста уйдет 4-6 недель. Но, к счастью фанатов, уже через две недели он катался на льду во время индивидуальной тренировки. Теперь высока вероятность, что Ови сыграет еще до нового года.