«Рейнджерс» провалили сезон и нашли крайнего. Им стал не Панарин, а главный тренер
Отставка главного тренера — первое, чего ждешь от команды, которая сенсационно не попала в плей-офф. Так поступили в «Рейнджерс», расторгнув контракт с Питером Лавиолеттом. Прошлым летом ньюйоркцев причисляли к фаворитам Кубка Стэнли, но команда вдрызг провалила сезон, заняв 11-е место в конференции. На финише регулярки «Рейнджерс» сохраняли шансы на исправление ситуации, но разбазарили очки, а конкуренты — «Оттава», «Монреаль» и «Нью-Джерси», напротив, добавили в нужный момент. Первым за провал ответил Лавиолетт — в новый сезон команда пойдет с другим главным тренером.
Питер проработал в Нью-Йорке два сезона и в очередной раз подтвердил статус тренера-спринтера. Американец сменил не один клуб, но неизменно выдавал лучшие результаты в первые годы на посту. Так было в «Нэшвилле» и «Вашингтоне», так случилось и в «Рейнджерс». В прошлом сезоне клуб выиграл Президентский кубок, вышел в финал «Востока», где в шести матчах уступил будущему обладателю Кубка Стэнли — «Флориде». Но второй год работы Лавиолетта получился провальным.
Все беды «Рейнджерс» неправильно ассоциировать только с уволенным тренером. Складывая в единый пазл все, что творилось с ньюйоркцами, приходишь к главной причине кошмарного сезона — конфликты и недопонимания внутри коллектива. К ним причастен не только Лавиолетт, но и генеральный менеджер Крис Друри. После отставки тренера главным объектом критики будет именно он. Друри включился в работу, когда понял, что сезон катится не туда. Еще летом «Рейнджерс» отказались от ценного форварда (ассистента капитана) Барклая Гудроу, а в регулярке начались движения посерьезнее. Клуб по итогам разных сделок покинули капитан Джейкоб Труба, важный защитник Райан Линдгрен, перспективные форварды Каапо Какко, Филип Хитил и Райлли Смит. Фактически обновилось ядро команды.
А что Лавиолетт? А Лавиолетт по ходу регулярки убирал в запас и Какко, и другого молодого защитника Зака Джонса. Оба хоккеиста публично высказывали недовольство решением тренера. Уже тогда читалось, что атмосфера в раздевалке «Рейнджерс» далека от идиллии. В первую очередь за это в ответе главный тренер. Лавиолетт не пресек конфликты на ранней стадии, а только усугубил недопонимание. Если прочитать полные цитаты Какко и Джонса, нетрудно догадаться, что их недовольство было связано с отношением к ветеранам команды, которые попадали в состав даже после провальных матчей и отрезков.
Игроки, в которых до последнего верил Лавиолетт, завалили сезон и не спасли тренера. Мика Зибанежад, хоть и финишировал вторым бомбардиром команды, стал худшим по показателю полезности (минус 22). Сдал Крис Крайдер. Ниже привычного уровня отыграл Винс Трочек. Большего ждали от Алексиса Лафренье — после сильного прошлого года, когда канадец мощно провел плей-офф, в нынешней регулярке он набрал скромные 45 очков за 82 матча. Когда падение наблюдается у большинства игроков, вопросы невольно возникают к главному тренеру. На финише регулярки ньюйоркцы могли зацепиться за плей-офф, но этой целью команда так и не объединилась. Отсюда вытекали откровенно провальные матчи, когда нужно было набирать очки.
«Рейнджерс» ожидает большая работа в межсезонье. Возьмется ли за нее Друри или в организации назначат другого генменеджера — покажет время. Первая мера для исправления ситуации уже принята.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
1 - 0
|1 - 0
|20.04
|01:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|5 : 3
|20.04
|03:30
|
Даллас – Колорадо
|1 : 5
|20.04
|22:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|- : -