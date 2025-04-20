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«Рейнджерс» провалили сезон и нашли крайнего. Им стал не Панарин, а главный тренер

Лавиолетт уволен с поста главного тренера «Рейнджерс»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Питер Лавиолетт.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Питер Лавиолетт покинул клуб после двух лет работы.

Отставка главного тренера — первое, чего ждешь от команды, которая сенсационно не попала в плей-офф. Так поступили в «Рейнджерс», расторгнув контракт с Питером Лавиолеттом. Прошлым летом ньюйоркцев причисляли к фаворитам Кубка Стэнли, но команда вдрызг провалила сезон, заняв 11-е место в конференции. На финише регулярки «Рейнджерс» сохраняли шансы на исправление ситуации, но разбазарили очки, а конкуренты — «Оттава», «Монреаль» и «Нью-Джерси», напротив, добавили в нужный момент. Первым за провал ответил Лавиолетт — в новый сезон команда пойдет с другим главным тренером.

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Питер проработал в Нью-Йорке два сезона и в очередной раз подтвердил статус тренера-спринтера. Американец сменил не один клуб, но неизменно выдавал лучшие результаты в первые годы на посту. Так было в «Нэшвилле» и «Вашингтоне», так случилось и в «Рейнджерс». В прошлом сезоне клуб выиграл Президентский кубок, вышел в финал «Востока», где в шести матчах уступил будущему обладателю Кубка Стэнли — «Флориде». Но второй год работы Лавиолетта получился провальным.

Все беды «Рейнджерс» неправильно ассоциировать только с уволенным тренером. Складывая в единый пазл все, что творилось с ньюйоркцами, приходишь к главной причине кошмарного сезона — конфликты и недопонимания внутри коллектива. К ним причастен не только Лавиолетт, но и генеральный менеджер Крис Друри. После отставки тренера главным объектом критики будет именно он. Друри включился в работу, когда понял, что сезон катится не туда. Еще летом «Рейнджерс» отказались от ценного форварда (ассистента капитана) Барклая Гудроу, а в регулярке начались движения посерьезнее. Клуб по итогам разных сделок покинули капитан Джейкоб Труба, важный защитник Райан Линдгрен, перспективные форварды Каапо Какко, Филип Хитил и Райлли Смит. Фактически обновилось ядро команды.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

А что Лавиолетт? А Лавиолетт по ходу регулярки убирал в запас и Какко, и другого молодого защитника Зака Джонса. Оба хоккеиста публично высказывали недовольство решением тренера. Уже тогда читалось, что атмосфера в раздевалке «Рейнджерс» далека от идиллии. В первую очередь за это в ответе главный тренер. Лавиолетт не пресек конфликты на ранней стадии, а только усугубил недопонимание. Если прочитать полные цитаты Какко и Джонса, нетрудно догадаться, что их недовольство было связано с отношением к ветеранам команды, которые попадали в состав даже после провальных матчей и отрезков.

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Игроки, в которых до последнего верил Лавиолетт, завалили сезон и не спасли тренера. Мика Зибанежад, хоть и финишировал вторым бомбардиром команды, стал худшим по показателю полезности (минус 22). Сдал Крис Крайдер. Ниже привычного уровня отыграл Винс Трочек. Большего ждали от Алексиса Лафренье — после сильного прошлого года, когда канадец мощно провел плей-офф, в нынешней регулярке он набрал скромные 45 очков за 82 матча. Когда падение наблюдается у большинства игроков, вопросы невольно возникают к главному тренеру. На финише регулярки ньюйоркцы могли зацепиться за плей-офф, но этой целью команда так и не объединилась. Отсюда вытекали откровенно провальные матчи, когда нужно было набирать очки.

Мика Зибанежад.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» ожидает большая работа в межсезонье. Возьмется ли за нее Друри или в организации назначат другого генменеджера — покажет время. Первая мера для исправления ситуации уже принята.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Питер Лавиолетт
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Торонто - Оттава
0 - 0
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Даллас - Колорадо
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Каролина - Нью-Джерси
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