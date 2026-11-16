Макдэвид продолжает суперсерию, россиянин забил с помощью соперника, аутсайдер победил «Вегас»

Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки и продлил результативную серию до 22 матчей. Каттер Готье забил в девятой игре подряд — подобного в НХЛ не было 29 лет. «Ванкувер», проигравший семь предыдущих встреч, обыграл «Вегас». Среди россиян отличились Василий Подколзин, Матвей Мичков, Матвей Гридин и Павел Минтюков. Главные события пяти матчей игрового дня — в обзоре «СЭ».

Макдэвид повторил достижения Хитли и Гретцки. Подколзину помог забить соперник

«Эдмонтон» одержал пятую победу подряд, обыграв «Филадельфию» на ее площадке — 5:2. Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка и продлил результативную серию со старта чемпионата до 22 матчей. Теперь у капитана «Ойлерз» 53 (12+41) очка за 22 встречи.

По данным НХЛ, Макдэвид сравнялся с Дэни Хитли по продолжительности результативной серии с начала сезона. Более длинные серии в истории лиги были только у Уэйна Гретцки (трижды) и Матса Сундина. Абсолютный рекорд принадлежит Гретцки: 51 игра подряд в сезоне-1983/84.

Есть и другое историческое достижение. Макдэвид стал вторым хоккеистом, которому потребовалось всего 22 матча, чтобы сделать 40 передач со старта чемпионата. Первым был Гретцки в сезоне-1984/85. При этом результативность нынешнего лидера «Эдмонтона» распределяется необычным образом: 41 передача при 12 заброшенных шайбах.

«Ойлерз» начали матч в Филадельфии с трех голов в первом периоде. Леон Драйзайтль реализовал большинство после комбинации с Макдэвидом, затем отличился Василий Подколзин, а третью шайбу забросил Зак Хайман.

Гол российского нападающего получился необычным. После борьбы перед воротами форвард «Филадельфии» Ноэль Аччари отправил свободную шайбу в собственные ворота. Последним игроком «Эдмонтона», коснувшимся шайбы, оказался Подколзин, поэтому гол записали на него. Для россиянина он стал десятым в нынешнем чемпионате. Результативных передач при этом взятии ворот не зафиксировано.

Во втором периоде «Филадельфия» сократила разницу до минимума. Сначала забил Коул Кнубл, затем Ноа Кейтс завершил комбинацию после передачи Матвея Мичкова из-за ворот. Российский форвард «Флайерз» получил шестой ассист в сезоне и провел на льду 23 минуты 48 секунд.

Но надежды хозяев на камбэк разрушил Драйзайтль. Уже через 67 секунд после начала третьего периода немецкий нападающий перехватил шайбу и убежал один на один с вратарем. Этот гол стал для него 20-м в сезоне — первым среди всех игроков НХЛ удалось достичь такой отметки. Окончательный счет установил Макдэвид, поразив пустые ворота.

«Филадельфия» перебросала гостей — 36:20, но не использовала ни одного из восьми удалений соперника. Тристан Джарри отразил 34 броска. «Эдмонтон», напротив, реализовал две из трех попыток большинства. Именно игра специальных бригад во многом определила исход встречи.

Каттер Готье. Фото Getty Images

Готье забивает девять матчей подряд. В НХЛ такого не было с 1997 года

Главным героем встречи «Анахайма» с «Калгари» стал не самый результативный игрок матча. Каттер Готье забросил одну шайбу, но продлил голевую серию до девяти игр подряд. «Дакс» разгромили соперника — 6:1.

Последним хоккеистом НХЛ, забивавшим как минимум в девяти встречах подряд, был Теему Селянне. В 1997 году финский нападающий отличился в 11 матчах кряду и установил клубный рекорд «Анахайма». Теперь американец получил возможность приблизиться к достижению, которое держится почти три десятилетия.

За девять матчей нынешней серии Готье забросил 16 шайб. А его результативная серия достигла 11 игр — 20 (16+4) очков. За первые восемь матчей ноября он забил 14 голов. За предыдущие сто с лишним лет набрать столько шайб за первые восемь игр календарного месяца удавалось только Гретцки и Марио Лемье.

Сам матч не сразу превратился в разгром. «Анахайм» выиграл первый период 2:0 благодаря голам Джеффа Мэлотта и Готье, во втором счет не изменился. Развязка наступила в заключительной двадцатиминутке, когда хозяева забросили еще четыре шайбы.

При счете 3:0 «Калгари» ненадолго вернулся в игру. Микаэль Баклунд отличился после передачи российского форварда Матвея Гридина. Однако уже через 25 секунд Беккет Сеннеке восстановил преимущество хозяев в три шайбы. Позже он забил в пустые ворота и оформил дубль.

В результативной атаке «Анахайма» поучаствовал и Павел Минтюков. Российский защитник ассистировал Микаэлю Гранлунду, который установил окончательный счет. У Минтюкова шестая передача в сезоне.

Гридин, несмотря на крупное поражение «Калгари», завершил встречу с показателем полезности «+1». Айдар Суниев и защитник Ян Кузнецов остались без очков. Голкипер «Анахайма» Вилле Хуссо справился с 20 из 21 броска.

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Последняя команда НХЛ обыграла «Вегас»

Еще один результат игрового дня оказался неожиданным. «Ванкувер», который подходил к встрече с семью поражениями подряд и всего тремя победами в 21 матче чемпионата, обыграл «Вегас» на его площадке — 6:3.

«Кэнакс» с самого начала заставили соперника догонять. Элиас Петтерссон открыл счет в большинстве, Линус Карлссон удвоил преимущество. «Вегас» ответил голом Виктора Улофссона, но до первого перерыва Филип Хитил восстановил разницу в две шайбы.

Во втором периоде чешский нападающий забросил еще раз, причем в меньшинстве. Он получил длинную передачу Джейми Олексяка, убежал к воротам, обыграл Картера Харта и отправил шайбу мимо его щитка. После этого счет стал 4:1.

Однако «Вегас» не сдавался. Брейден Боумен сократил отставание, а в начале третьего периода Марк Стоун реализовал большинство — 3:4. Казалось, хозяева вернули интригу, но уже через 24 секунды Дрю О'Коннор снова забил за гостей. В концовке Карлссон поразил пустые ворота.

Для «Ванкувера» эта победа стала только четвертой в сезоне и первой после семи поражений. Финский голкипер Леви Мериляйнен отразил 34 из 37 бросков, Хитил и Карлссон оформили по дублю.

У «Вегаса» прервалась шестиматчевая серия с набранными очками. При этом Стоун достиг отметки 417 очков за клуб и сравнялся с Джонатаном Маршессо по этому показателю в истории «Голден Найтс».

Российский нападающий хозяев Иван Барбашев провел на льду 14 минут 50 секунд и не отметился результативными действиями.

Мэттью Ткачук. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Даллас» победил в овертайме, а Ткачук набрал 700-е очко в НХЛ

Встреча «Далласа» и «Флориды» получилась совсем другой по характеру. В основное время соперники забросили только по одной шайбе, и победитель определился в овертайме — 2:1 в пользу «Старз».

Мэттью Ткачук открыл счет в начале второго периода, реализовав большинство. Этот гол стал для нападающего «Флориды» юбилейным: американец достиг отметки 700 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

В восьми последних матчах Ткачук неизменно набирает очки. За этот отрезок у него гол и девять передач. Но личное достижение не помогло «Пантерз» продлить победную серию.

На десятой минуте второго периода Уайатт Джонстон сравнял счет после комбинации с Томасом Харли. Затем команды долго не могли забить. Кейси Десмит справился с 25 бросками по воротам «Далласа», а Акира Шмид отразил 20 попыток хозяев.

Развязка наступила через 2 минуты 56 секунд после начала овертайма. Джейсон Робертсон вошел в чужую зону, оставил шайбу Роопе Хинтцу, получил обратную передачу и броском с неудобной руки отправил ее в верхний угол ворот.

«Даллас» прервал шестиматчевую серию без побед над «Флоридой». Российский защитник гостей Дмитрий Куликов отыграл 15 минут 56 секунд, дважды бросил по воротам и не набрал очков.

Маклин Селебрини. Фото Getty Images

Селебрини остановил «Нэшвилл». У Орлова — без очков после четырех результативных действий

«Сан-Хосе» провел второй домашний матч за два дня и вновь победил. На этот раз «Шаркс» обыграли «Нэшвилл» — 4:2, прервав семиматчевую победную серию соперника.

Главными действующими лицами стали Маклин Селебрини и Уилл Смит. Оба набрали по 3 (1+2) очка. В начале матча Смит открыл счет после передачи Ивара Стенберга, который отправил партнера на свободное пространство. Позже отличился Коллин Граф.

Во втором периоде «Сан-Хосе» увеличил преимущество до трех шайб. Селебрини начал атаку на левом фланге, перевел шайбу на Смита, а тот нашел Стенберга перед практически пустыми воротами. «Нэшвилл» отыграл одну шайбу еще до перерыва, однако в третьем периоде сам Селебрини завершил комбинацию со Смитом и сделал счет 4:1.

Стивен Стэмкос реализовал большинство за три с половиной минуты до сирены, но на большее гостей не хватило. Алекс Неделькович отразил 32 броска.

Для «Нэшвилла» поражение завершило серию из семи побед, которая повторяла лучший результат сезона в НХЛ. «Сан-Хосе», напротив, набрал очки в четырех последних встречах, одержав три победы.

Дмитрий Орлов после четырех очков в предыдущем матче с «Ютой» на этот раз остался без результативных действий. Защитник провел на льду 16 минут 19 секунд. Ярослав Аскаров находился в запасе и в матче участия не принимал.

Результаты матчей НХЛ 16 ноября

«Филадельфия» — «Эдмонтон» — 2:5

«Даллас» — «Флорида» — 2:1 ОТ

«Анахайм» — «Калгари» — 6:1

«Вегас» — «Ванкувер» — 3:6

«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 4:2

Наши в НХЛ: статистика российских хоккеистов

В пяти матчах сыграли 10 российских хоккеистов. Четверо набрали очки: Подколзин забил шайбу, Мичков, Гридин и Минтюков сделали по результативной передаче.

Вратари

Российские вратари в этих пяти матчах на лед не выходили.

Защитники

Шакир Мухамадуллин «Эдмонтон» — «Филадельфия» 5:2 18.45 -1 0 0 0 Дмитрий Куликов «Флорида» — «Даллас» 1:2 ОТ 15.56 0 0 0 0 Ян Кузнецов «Калгари» — «Анахайм» 1:6 16.38 0 0 0 0 Павел Минтюков «Анахайм» — «Калгари» 6:1 20.53 +1 0 1 1 Дмитрий Орлов «Сан-Хосе» — «Нэшвилл» 4:2 16.19 0 0 0 0

Нападающие

Василий Подколзин «Эдмонтон» — «Филадельфия» 5:2 12.13 +1 1 0 1 Матвей Мичков «Филадельфия» — «Эдмонтон» 2:5 23.48 0 0 1 1 Матвей Гридин «Калгари» — «Анахайм» 1:6 18.26 +1 0 1 1 Айдар Суниев «Калгари» — «Анахайм» 1:6 12.44 -2 0 0 0 Иван Барбашев «Вегас» — «Ванкувер» 3:6 14.50 0 0 0 0

ИВ — игровое время (минуты.секунды); +/- — показатель полезности; Г — голы; П — передачи; О — очки. Счет указан относительно команды хоккеиста.