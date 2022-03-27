Кузнецов может побить рекорд Овечкина. Он проводит один из лучших сезонов

Форвард «Вашингтона» набирает очки в 12 матчах подряд.

Евгений Кузнецов в матчах против «Баффало» (4:3 Б) и «Нью-Джерси» (4:3) сделал по голевой передаче на Александра Овечкина и продлил результативную серию в регулярном чемпионате до 12 матчей, в очередной раз обновив личный рекорд.

Сейчас челябинец делит седьмое место по продолжительности результативной серии с Романом Йоси из «Нэшвилла» (его серия также продолжается) и Кевином Фиалой из «Миннесоты». Рекорд сезона — 17 игр — принадлежит лучшему бомбардиру чемпионата «нефтянику» Коннору Макдэвиду, немного уступил ему Трой Терри из «Анахайма».

Самые продолжительные результативные серии в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

История «Вашингтона» знает восемь более длительных серий с набранными очками. По две из них принадлежат Майку Гартнеру, Александру Овечкину и Роберту Лангу, по одной — Джеффу Куртноллу и Майку Ридли. От повторения российского рекорда, который три года назад установил Овечкин, Кузнецова отделяют всего две игры, от лучшего результата в истории клуба (за авторством Гартнера) — пять.

Самые продолжительные результативные серии в истории «Вашингтона». Фото «СЭ»

Евгений во второй раз в карьере опережает график «очко за игру». В нынешнем сезоне Кузнецов набирает 1,02 балла за матч, в самом успешном чемпионате-2017/18 было 1,05. Все личные рекорды форвард установил как раз четыре года назад. Сейчас от повторения карьерных максимумов его отделяют 18 очков, 5 голов и 13 передач. А матчей до конца регулярки осталось 15.