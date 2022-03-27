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Сегодня, 14:10

Кузнецов может побить рекорд Овечкина. Он проводит один из лучших сезонов

Форвард «Вашингтона» Кузнецов набирает очки в 12 матчах НХЛ подряд
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
Самые продолжительные результативные серии в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»
Самые продолжительные результативные серии в истории «Вашингтона».
Фото «СЭ»
Сезоны Евгения Кузнецова в НХЛ.
Фото «СЭ»
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Форвард «Вашингтона» набирает очки в 12 матчах подряд.

Евгений Кузнецов в матчах против «Баффало» (4:3 Б) и «Нью-Джерси» (4:3) сделал по голевой передаче на Александра Овечкина и продлил результативную серию в регулярном чемпионате до 12 матчей, в очередной раз обновив личный рекорд.

Сейчас челябинец делит седьмое место по продолжительности результативной серии с Романом Йоси из «Нэшвилла» (его серия также продолжается) и Кевином Фиалой из «Миннесоты». Рекорд сезона — 17 игр — принадлежит лучшему бомбардиру чемпионата «нефтянику» Коннору Макдэвиду, немного уступил ему Трой Терри из «Анахайма».

Самые продолжительные результативные серии в сезоне-2021/22. Фото "СЭ"
Самые продолжительные результативные серии в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»

История «Вашингтона» знает восемь более длительных серий с набранными очками. По две из них принадлежат Майку Гартнеру, Александру Овечкину и Роберту Лангу, по одной — Джеффу Куртноллу и Майку Ридли. От повторения российского рекорда, который три года назад установил Овечкин, Кузнецова отделяют всего две игры, от лучшего результата в истории клуба (за авторством Гартнера) — пять.

Самые продолжительные результативные серии в истории «Вашингтона». Фото "СЭ"
Самые продолжительные результативные серии в истории «Вашингтона».
Фото «СЭ»

Евгений во второй раз в карьере опережает график «очко за игру». В нынешнем сезоне Кузнецов набирает 1,02 балла за матч, в самом успешном чемпионате-2017/18 было 1,05. Все личные рекорды форвард установил как раз четыре года назад. Сейчас от повторения карьерных максимумов его отделяют 18 очков, 5 голов и 13 передач. А матчей до конца регулярки осталось 15.

Сезоны Евгения Кузнецова в НХЛ. Фото "СЭ"
Сезоны Евгения Кузнецова в НХЛ.
Фото «СЭ»
Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 65 43 22 93
2 Питтсбург 66 39 27 88
3 Рейнджерс 65 41 24 87
4 Вашингтон 67 37 30 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 63 28 35 65
7 Филадельфия 65 21 44 53
8 Нью-Джерси 65 23 42 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 64 44 20 94
2 Бостон 65 41 24 87
3 Тампа-Бэй 64 40 24 86
4 Торонто 64 40 24 85
5 Детройт 65 26 39 60
6 Баффало 65 23 42 55
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 65 18 47 46
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 65 46 19 97
2 Миннесота 63 39 24 82
3 Сент-Луис 64 35 29 79
4 Нэшвилл 65 37 28 78
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 66 31 35 72
7 Чикаго 66 24 42 58
8 Аризона 64 20 44 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 67 36 31 81
3 Эдмонтон 66 36 30 77
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 67 32 35 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 65 20 45 46
Результаты / календарь
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
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27.03
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29.03
30.03
31.03
1.04
27.03 02:00
Даллас – Ванкувер
 1 : 4
27.03 02:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 4 : 3
27.03 02:00
Монреаль – Торонто
 4 : 2
27.03 02:00
Оттава – Флорида
 3 : 4 Б
27.03 03:00
Миннесота – Коламбус
 3 : 2 ОТ
27.03 03:00
Сент-Луис – Каролина
 2 : 7
27.03 05:00
Калгари – Эдмонтон
 9 : 5
27.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 4 : 2
27.03 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 4 : 1
27.03 21:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 - : -
27.03 23:59
Питтсбург – Детройт
 - : -
27.03 23:59
Рейнджерс – Баффало
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 94
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 47
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 59 47
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 65 44
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
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