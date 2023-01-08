Родившийся в Германии русский отказался от бундестим ради России. Он забил первый гол в НХЛ

Никита Александров впервые отличился за «Сент-Луис».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сент-Луис» — 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)

Голы: Саад — 12 (Шенн, Барбашев), 19:25 — 0:1. Армиа — 2 (Эванс, Дадонов), 21:43 — 1:1. Торопченко — 2 (Питлик, Александров), 26:59 — 1:2. Дак — 6 (бол., Сузуки, Дворак), 36:15 — 2:2. Кофилд — 23 (Сузуки), 40:36 — 3:2. Александров — 1 (Росен, Питлик), 42:29 — 3:3. Бучневич — 13 (бол.), 44:42 — 3:4. Армиа — 3 (Эванс, Дадонов), 47:20 — 4:4. Друэн — 1 (Ковачевич), 51:30 — 5:4.

Вратари: Аллен — Биннингтон (58:10).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (11+10+6) — 22 (9+4+9).

Наши: Дадонов (16.59/2/+1) — Александров (9.58/2/+2), Барбашев (15.24/0/0), Бучневич (21.21/1/-1), Торопченко (10.35/2/+2).

8 января. Монреаль. Centre Bell.

Выбрал Россию

Даже без травмированного Владимира Тарасенко «Сент-Луис», имеющий еще четырех российских нападающих в составе, остается одной из самых русских команд НХЛ. Но если Павла Бучневича и Ивана Барбашева мы знаем как облупленных, а с силовым форвардом Александром Торопченко мы познакомились в прошлом сезоне, когда он выгрыз место в основе у Клима Костина, то игровичок Никита Александров — один самых загадочных игроков с российским паспортом за океаном.

Младший сын воспитанника воскресенского «Химика» Игоря Александрова, еще в 90-х осевшего с семьей в Германии, родился в Нижней Саксонии и получал хоккейное образование в Изерлоне. Немецкая федерация долгое время считала его одним из самых талантливых игроков поколения и еще в юниорские годы безуспешно пыталась заиграть его за свою сборную на международных турнирах. Загвоздка была только в одном — парень, который говорит на русском языке с заметным акцентом, с детства мечтал играть за Россию и даже не стал оформлять немецкий паспорт, чтобы не лишиться российского гражданства и мечты.

Как оказалось, Александров-младший не зря воротил нос от бундестим. В России долгое время не обращали внимания на скоростного двухстороннего центра, который в 2017-м уехал за развитием в юниорскую лигу Квебека и через два года был достаточно высоко выбран на драфте чемпионским «Сент-Луисом». А первым, кому по-настоящему приглянулся работоспособный форвард, стал департамент аналитики ФХР, посоветовавший Валерию Брагину взять в 2020-м русского немца на серебряный МЧМ в Чехию после неплохой Суперсерии и нескольких неофициальных турниров.

По сути, именно в Остраве, где наша молодежка обидно уступила канадцам в финале, а сам Никита набрал приличные 8 (2+6) очков в семи матчах, воспитанник немецкого хоккея и стал известен в России. Но через пару месяцев после МЧМ по миру ударил коронавирус, и Александров на некоторое время пропал с радаров. Одно время в кулуарах ходили разговоры о том, что нападающий, имевший на руках контракт новичка с «Блюзменами», вполне может оказаться в аренде в «Сочи». Но вместо берега Черного моря он выбрал скромный «КуКу» из чемпионата Финляндии и даже сыграл в сезоне-2020/21 за тогдашний фарм-клуб «Ванувера» «Ютику», который на некоторое время приютил несколько проспектов клуба из Миссури.

Весь прошлый сезон 22-летний парень провел уже в фарм-клубе «Сент-Луиса», где набирал чуть меньше половины очка за игру. Начинал в АХЛ Никита и нынешнюю регулярку, отправившись в «Спрингфилд» после неплохой предсезонки и двух голов в пяти выставочных матчах, а свой первый вызов в основу получил 11 ноября, дебютировав на фланге четвертого звена в матче с «Сан-Хосе». Уже через несколько дней после дебюта Александров набрал первое очко в НХЛ, отдав голевой пас Тайлеру Питлику в игре с «Чикаго».

Правда, за первые девять матчей в составе «Блюзменов» кроме этого ассиста россиянин ничем не отметился и поехал обратно дозревать в АХЛ. В большинстве случаев ссылки после таких слабых отрезков выбивают молодежь из колеи и бьют по психологии. Однако, вернувшись в фарм, он набрал 7 (5+2) очков в первых семи матчах после возвращения и в подарок на Новый год получил еще один шанс в НХЛ.

Первый гол

В двух победных матчах против «Торонто» и «Нью-Джерси» новичок «Музыкантов» результативными действиями не отметился, заменив в четвертой тройке Нэйтана Уокера и сыграв на родной позиции в центре. Разразился первым голом в НХЛ он только сегодня, в гостевой встрече с абсолютно ужасным «Монреалем», проигравшим до визита «Сент-Луиса» семь игр подряд.

Именно его звено с Торопченко и Питликом в начале третьего периода навалилось на ворота Джейка Аллена и сравняло счет. Канадский голкипер справился с броском Калле Росена от синей линии, но россиянин первым сориентировался на пятачке и добил шайбу в ворота.

Через пару минут команда Крэйга Берубе смогла вновь выйти вперед, реализовав большинство. Причем сделала это благодаря 13-му голу в сезоне Павла Бучневича, не простившего хозяев за неаккуратную откидушку Джоэля Эдмундсона. Но в конце концов праздник Александрова в основное время омрачили Йоэль Армиа и Джош Андерсон, принесшие «Канадиенс» первую с 20 декабря победу.

Как бы то ни было, этот день Никита вряд ли сможет забыть. Пусть его команда так и не сумела приблизиться к кубковой восьмерке Западной конференции.