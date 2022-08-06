Русский игрок «Нэшвилла» отсудил у клуба миллион долларов. Почему он остался недоволен?

Яков Тренин играл за минимальный контракт, но после существенного прогресса рассчитывал на серьезное улучшение условий.

Головная боль генменеджера

Этим летом Дэвида Пойла можно назвать одним из самых счастливых и расслабленных генменеджеров НХЛ. В отличие от некоторых коллег, бессменному боссу «Нэшвилла» не пришлось перекраивать полсостава или манипулировать с потолком зарплат. Пока остальные ковырялись с постоянно прижимающей платежкой, 72-летний канадец спокойно продлил на вполне адекватные деньги своего лучшего бомбардира Филипа Форсберга, выменял у «Тампы» Райана Макдону и очень выгодно увел с рынка Нино Нидеррайтера. И мало кто ожидал, что единственной головной болью Пойла станут переговоры с российским нападающим Яковом Трениным, находившимся в статусе ограниченно свободного агента.

Прошлый сезон для 25-летнего челябинца, которого «Предаторз» некогда задрафтовали во втором раунде, стал по-настоящему прорывным. Силовой форвард, отнюдь не блиставший в составе СКА, забросил 17 шайб за регулярку, удачно вписался в симпатичное третье звено с Колтоном Сиссонсом и Таннером Жано, а в чрезвычайно коротком для «Хищников» плей-офф вместе с Мэттом Дюшеном стал лучшим снайпером «Нэшвилла». Помимо очков, габаритный крайний был одним из лучших в команде по игре в прессинге, регулярно выходил в спецбригаде меньшинства и был крайне полезен в силовой и у бортов.

Яков Тренин. Фото Global Look Press

Весь этот набор россиянин давал команде Джона Хайнса за смешные 725 тысяч в год. И когда летом контракт Тренина закончился, он имел полное право просить заслуженное повышение. Но для того чтобы подписать с «Предаторз» новый контракт, ему пришлось два месяца бодаться с клубом и в конце концов вместе со своим агентом обратиться в арбитраж.

«Мы вели переговоры два месяца, но не договорились. Клуб озвучил свои условия по контракту, мы — свои. Пока наши позиции далеки друг от друга. Поэтому мы и приняли решение обратиться в арбитраж, где будет проведена независимая экспертиза и будут назначены условия контракта», — мотивировал решение обращения агент нападающего Шуми Бабаев.

Различные компьютерные модели, заполонившие интернет, рисовали будущий контракт Тренина на уровне 2-2,5 миллиона долларов. А вот сторона хоккеиста оказалась несколько скромнее и ограничила свою верхнюю планку двумя миллионами. Однако арбитр, заседающий в Торонто, решил иначе и присудил россиянину двухлетний контракт с кэпхитом 1,7 миллиона долларов.

Агент недоволен итогом арбитража

Как работает механизм арбитража? Зачастую посредник между клубом и хоккеистом опирается на объективные данные: смотрит на обычную и продвинутую статистику, принимает во внимание количество сезонов, проведенных в клубе, сравнивает запросы хоккеиста с игроками, имеющими аналогичные показатели. С одной стороны, все кристально чисто и прозрачно. Но, как и в любой судебной процедуре, здесь есть место усмотрению арбитра. И есть ощущение, что в ситуации с Трениным он немного продешевил, отдав победу «Нэшвиллу».

«У нас двоякие ощущения от арбитража, — говорит Бабаев. — С одной стороны, мы удовлетворены решением, потому что изначально клуб запрашивал 1,25 миллиона долларов, а мы просили 1,7 миллиона. Мы рассчитывали на чуть большие деньги, но при этом понимали ситуацию на рынке. Но я недоволен тем, как арбитраж рассмотрел наше дело. Считаю, что зарплата должна быть тысяч на сто выше. Это лично мое мнение.

Но какого-то особо удовлетворения нет, потому что мы поборолись. Все-таки после начала переговоров клуб предлагал нам меньшие деньги. Мы получили нормальный контракт. У нас получилось увеличить сумму прошлого более чем в два раза. Выбрав двухлетний срок, «Нэшвилл» показал, что Яков нужен клубу. Но «Предаторз» рискуют, потому что через два года он станет неограниченно свободным агентом. Так что здесь еще непонятно, кто выиграл. Для них будет проблемой, когда через два года Тренин получит статус НСА.

Яков Тренин (справа). Фото Global Look Press

Клуб пошел на двухлетний контракт для того, чтобы его средняя зарплата была ниже, чем они могли бы получить при однолетней сделке. Но в таком случае через год мы опять судились бы с ними и получили бы в два раза больше. Поэтому здесь клуб получил больше, чем мы. Понятно, что со своей стороны они тоже недовольны. Но они получили больше выгод от этой сделки. Хотя в трехлетней перспективе для нас это хороший контракт.

Удивления от того, что Дэвид Пойл воевал за каждый цент, не было. У них есть свои проблемы с потолком, поэтому «Нэшвилл» хотел решить свои задачи и оставить нас в пределах полутора миллионов долларов, чтобы иметь возможность для подписания других игроков. У них тоже сейчас не лучшая ситуация. Им нужно подписывать еще пару игроков, а денег под потолком остается все меньше и меньше", — прокомментировал «СЭ» решение арбитража агент хоккеиста.

Новый контракт Тренина — уже не первый случай, когда заокеанские судьи «опрокидывают» российских работяг. Достаточно вспомнить, как два года назад они дали Илье Михееву за роскошный дебютный сезон и 23 (8+15) очка в 39 матчах аналогичные 1,65 миллиона долларов. При этом есть пример Зака Астона-Риза, который прошлым летом получил 1,75 миллиона за 15 очков (9+6) в 45 матчах. Джейсона Дикинсона из «Ванкувера» компетентные люди и вовсе наградили трехлетней сделкой на 2,6 миллиона долларов за смешные 11 (5+6) очков. А ведь по продвинутой статистике оба североамериканца также не блещут.

А что игрок?

Недовольным контрактом остался не только Бабаев, но и сам Тренин, который по горячим следам заявил, что они проиграли суд: «Я недоволен решением, считаю, что мы проиграли суд. И у нас, и у клуба было сравнение с одним хоккеистом, которому дали 1,8 миллиона на два года. У нас статистика почти одинаковая, зато у меня лучше игра в обороне и в меньшинстве, силовая игра. Поэтому странно, что дали меньше, чем ему. В целом я расстроен, потому что не хотелось доводить до арбитража. А получилось, что довели и суд проиграли».

О каком игроке говорит россиянин? Скорее всего, речь идет о нападающем «Анахайма» Исааке Лундстреме, чье дело рассматривалось двумя неделями ранее. В прошлом сезоне 22-летний швед набрал всего на пять очков больше Тренина. Причем сделал это в возрасте 22 лет и за те же 80 матчей регулярки. Поэтому пример нападающий «Предаторз» выбрал не самый очевидный.

Однако какими бы тяжелыми ни были переговоры челябинца с клубом из Теннесси, отношение генерального менеджера и тренерского штаба «Хищников» к нему не поменяется. Если в российском спорте практически любое судебное решение вопроса неминуемо означало бы точку невозврата и косые взгляды друг на друга, то в НХЛ арбитраж — всего лишь часть бизнеса, и ничего больше. Теперь Тренину уже в следующем сезоне важно доказать, что его недооценили, и отыграть ближайшие пару лет как минимум на уровне прошлой регулярки. Будьте уверены: шанс получить принципиально иные деньги с его пробивным стилем игры и не закрывшимся окном для роста у него точно будет.