Герой МЧМ-2020, которого полюбила вся страна, дебютировал на взрослом уровне только сейчас

Обзор дня Алексея Шевченко.

Дебют

Нападающий Егор Соколов, которого полюбила вся страна после молодежного чемпионата мира в Остраве, провел первый матч на взрослом уровне. Он сыграл за фарм-клуб «Оттавы» в матче АХЛ.

Долго же шел Егор к этому. Только летом его задрафтовали, а до этого никак не обращали внимания, считая, что на взрослом уровне у нападающего возникнет слишком много проблем. Егор не отчаивался. В прошлом году он был на просмотре в «Коламбусе», но не подошел. Затем провел блестящий сезон в лиге Квебека, обогнав по количеству заброшенных шайб Алексиса Лафренье. И остался в Канаде, чтобы готовиться там к новому сезону. Сначала никак не мог вылететь домой, а затем просто решил не дергаться и много тренироваться.

Первая игра оставила неоднозначные впечатления. Соколов, кажется, пока не понял, что такое взрослый хоккей и он явно не готов к скоростям даже на уровне АХЛ. И дело не в скорости катания. Несколько раз у Соколова была хорошая возможность для броска, но он не успевал его нанести. Соперник забирал шайбу или успевал сделать блок. Егор старался, возвращался в оборону, навязывал борьбу в чужой зоне, но все этого было мало. Впрочем, делать глобальные выводы пока не будем. Все-таки канадский дивизион в АХЛ стартовал позже всех, у команды была скомканная подготовка, когда тренировочный лагерь могли закрыть в любую секунду и на каждом хоккеисте это сказывается по-разному.

Карьера

В карьере Валентина Зыкова есть что-то странное. Вроде бы, у него не все так ярко, как, например, у Кирилла Кабанова. Он не обладает харизмой Никиты Филатова. Но чем-то он похож на них, принимая весьма странные решения. Теперь Зыков поехал в чемпионат Швеции, так как у него не нашлось ни единого варианта в Северной Америке. Даже пустяшного, ведь в АХЛ нашел работу Никита Щербак. Зыков же отклонил вариант с ЦСКА, ждал, как поступит «Вегас», но остался ни с чем.

Пропустив почти целый год, он едет в турнир, который вот-вот завершится. Для чего? Зачем? Узнать невозможно, так как Зыков ни с кем не разговаривает, ничем не делится. Эта загадочность, может быть, шла ему к лицу, выступай он на уровне крепкого форварда клуба НХЛ, но Валентин если чем-то и запомнится по работе в НХЛ, то только допинговым скандалом. Даже лояльная ко всем препаратам лига, дала ему двадцать матчей дисквалификации. А в клубе, узнав об обстоятельствах, поторопились поскорей откреститься от хоккеиста, хотя он очень нравился главному тренеру.

Теперь за похождениями Зыкова наблюдаешь с некой долей изумления. Интересно, что будет дальше? Куда занесет этого парня, который на молодежном чемпионате мира отказался дать номер своего телефона для командного чата. Может быть, в Румынию поедет или в Японию.

Valentin Zykov till MODO Hockey!https://t.co/qdZwxcnoV4 — MODO Hockey (@MODO_Hockey) February 12, 2021

Первая шайба

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел только первую шайбу в сезоне. Правда, поразил он пустые ворота, но при этом все прекрасно понимал и даже практически не радовался. Сезон у нападающего проходит странно, хотя ему наоборот надо очень стараться. Последний год соглашения с клубом, затем он становится ограниченно свободным агентом, а со статистикой — 1 шайба в 12 матчах очень трудно рассчитывать даже на повторение контракта. Сейчас зарплата Ивана 1,475 миллиона долларов. Когда он его подписывал, считалось, что его недооценивают, но в «Блюз» все прекрасно понимали и платят справедливый оклад хоккеисту.

Barbie finds the empty net for some insurance.



TV: FSMW

Stream: FSGO — https://t.co/3FFTYc1ENh#stlblues pic.twitter.com/jGTllEiugd — FOX Sports Midwest (@FSMidwest) February 13, 2021

Некогда один из самых техничных проспектов превращается в чеккера, разрушителя из четвертого звена, который теряет чувство гола. Иногда в нем просыпается прежний Барбашев. Он может принять неординарное решение, сделать выдающуюся передачу, обыграть соперника за счет движения плеч. Но с каждым разом все реже и реже, так как тренерам все это не надо. Барбашев недавно попал в списки тех, кто может поехать на Олимпиаду, но только потому, что у нас совсем аховая ситуация с центрами. Даст ли заброшенная шайба ему толчок в нынешнем сезоне? Вряд ли. Иван нуждается в перегрузке карьеры, но до него само это еще не дошло.