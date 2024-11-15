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Макдэвид уже выбил 1000 очков в НХЛ: быстрее всех в XXI веке!

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в матче с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ) 15 ноября.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Эдмонтон» переиграл «Нэшвилл» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Маккэррон — 2 (Йоси), 8:22 — 0:1. Макдэвид — 6 (Драйзайтль, Нерс), 22:44 — 1:1. Нерс — 1 (Кулак, Янмарк), 25:30 — 2:1. Смит — 2 (Л`Еро, Лозон), 57:12 — 2:2. Нерс — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 62:33 — 3:2.
Вратари: Пикар — Уэджвуд.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 34 (10+15+7+2) — 23 (9+4+9+1).
Наши: Подколзин (13.38/1/0) — -.
15 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

Перед началом сезона юбилейное 1000-е очко Макдэвида оставалось вопросом времени. И должен был этот вопрос решаться гораздо раньше, но из-за травмы затянулся на неделю. Зато после восстановления канадец вышел и сразу настрелял семь очков в трех играх, остановившись перед матчем с «Нэшвиллом» на отметке в 999 результативных действий.

После быстрой пропущенной шайбы «Эдмонтон» активно шел в атаку. Так, в одном из моментов прессинг в средней зоне привел к выходу 2 в 1: Драйзайтль отдал Макдэвиду, и тот в одно касание отправил шайбу в ворота, набрав юбилейное 1000-е очко.

На это канадцу понадобилось всего 659 игр: это четвертый показатель в истории НХЛ и лучший в этом веке. Быстрее Коннора этой отметки достигали лишь Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Майк Босси.

Для сравнения: Кросби для этого понадобилось на 98 матчей больше, чем Макдэвиду. Евгению Малкину — на 189 матчей больше, Александру Овечкину — на 211 матчей больше.

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В принципе, персональная задача Коннора на матч уже была выполнена, но канадцу этого не хватило. Игра зашла в овертайм, где вновь все решил Макдэвид. Коннор отдал невероятную передачу спиной на Дарнелла Нерса, и тот не промахнулся. В этом сезоне на счету канадца 19 (6+13) очков в 14 встречах. По этому показателю он занимает лишь 28-е место в лиге.

Вновь без результативных действий со льда ушел Василий Подколзин. В этом сезоне на счету россиянина три (0+3) очка в 17 матчах, а забивал он в последний раз еще в сезоне-2022/23. Но вдруг именно Подколзин поможет выиграть то, чего не хватает Макдэвиду в его блистальной карьере — Кубок Стэнли.

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ
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7 Питтсбург 18 6 12 15
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 18 8 10 18
4 Тампа-Бэй 15 8 7 17
5 Оттава 16 8 8 17
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8 Монреаль 17 5 12 12
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