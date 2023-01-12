Русский талант перезапустил карьеру в канадском клубе. Он не только дерется, но и забивает

Форвард «Эдмонтона» Клим Костин оформил дубль и был признан второй звездой матча с «Анахаймом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 2:6 (1:4, 0:2, 1:0)

Голы: Холлоуэй — 3 (Макдэвид, Бэрри), 3:24 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 20 (Броберг, Бушар), 4:38 — 0:2. Кэррик — 3 (Комтуа), 8:52 — 1:2. Макдэвид — 35 (Ямамото), 10:23 — 1:3. Костин — 6, 19:02 — 1:4. Костин — 7 (Янмарк, Нюджент-Хопкинс), 27:41 — 1:5. Драйзайтль — 23 (бол., Бушар), 38:44 — 1:6. Бенуа — 1 (Лисон, Комтуа), 40:48 — 2:6.

Вратари: Гибсон (Столарз, 40:00) — Кэмпбелл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (8+9+6) — 53 (17+20+16).

Наши: Куликов (17.20/1/-2) — Костин (15.17/6/+2).

12 января. Анахайм. Honda Center. 16 963 зрителя.

Обмен из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон» пошел на пользу Климу Костину. В «Блюз» капитан серебряной молодежной сборной России 2019 года стагнировал и не впечатлил главного тренера Крэйга Беруби. Окончательно в этом убедились после тренировочного лагеря. В том, что Костин — талантливый нападающий, сомнений не возникало. Клим доказал это и в аренде за «Авангард», и за несколько солидных сезонов в АХЛ. Форвард сочетает навыки силовика и творца. Голами и передачами за «Сент-Луис» радовал не часто, зато по самоотдаче к нему вопросы не возникали. Если Костин отдавался игре, то полностью и до последней секунды.

Переход в «Ойлерз» перезагрузил карьеру россиянина. Климу стоило сменить обстановку и попробовать раскрыть талант в другой системе, с другими тренерами и партнерами. В НХЛ ценятся универсальные форварды, которые умеют не только создавать моменты, но и полезны в игре без шайбы. Прогресс Костина в «Эдмонтоне» оставался делом времени. По первым месяцам после обмена рано делать выводы, что Клим полностью освоился в новой команде. Отрадно, что карьера россиянина повернулась в правильном направлении. В сегодняшнем матче с «Анахаймом» Костин оформил дубль. Шутка ли — в одной игре он наполовину выполнил план по голам прошлой регулярки, когда играл за «Сент-Луис».

Костина быстро полюбили журналисты и зауважали партнеры. В прошлом матче с «Лос-Анджелесом» Клим не побоялся вступить в драку с Брендэном Лемье. Причем закончил бой с ухмылкой заправского тафгая. Такого моторного форварда не хватало «Эдмонтону». Клим показал, что готов дать достойный отпор в том числе и в драках. Против «Кингз» Костин не набрал очков, а «Ойлерз» крупно уступили (3:6). Зато с «Утками» Костин выдал один из лучших матчей в энхаэловской карьере.

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт продолжает поиск оптимальных партнеров для россиянина. Пару матчей Костин провел в первой тройке с Коннором Макдэвидом — это говорит о доверии к Климу. С «Анахаймом» россиянина определили к Райану Ньюджент-Хопкинсу и Маттиасу Янмарку. Костин как никогда был нацелен на голы. Первый пришел уже на 20-й минуте. Сработал фирменный форчекинг «Ойлерз». Ньюджент-Хопкинс заставил защитника «Уток» расстаться с шайбой, которую перехватил Костин. Оставалось только переиграть в ближнем бою Джона Гибсона.

«Эдмонтон» сполна поиздевался над обороной «Анахайма». Бедного и несчастного Гибсона заменили на Энтони Столарза. Основной голкипер «Дакс» пропустил шесть шайб за два периода. Получил, так сказать, билеты в первый ряд на шоу-программу Макдэвида и Леона Драйзайтля. Сладкая парочка «Ойлерз» соревновалась в элегантности голов. Коннор в первом периоде забросил фантастическую шайбу с неудобной руки, предварительно «улиткой» отправив учить уроки Тревора Зеграса. Немец огорчил Гибсона в шестой раз, замкнув передачу подставлением из-под ноги. Страшно представить, как Джон отчитал защитников в раздевалке, которые оставляли вратаря на растерзание неугомонным форвардам «Ойлерз».

Голы Макдэвида и Драйзайтля разделил дубль Костина. Вторая шайба получилась не менее эффектной. Клим воспользовался передачей Янмарка и с близкого расстояния попал в дальний угол ворот. Гибсон только проводил шайбу ловушкой. За 27 матчей за «Эдмонтоне» россиянин обновил личный рекорд результативности в НХЛ. За «Сент-Луис» Костин набрал 9 (4+5) очков. Сейчас — уже 11 (7+4) баллов. Россиянин забронировал место в основе «Ойлерз» и идеально вписался в систему команды. Вудкрофт правильно использует сильные качества форварда. Климу бы еще обрести очковую стабильность — но даже сейчас, когда он зашел в НХЛ, а Дмитрий Саморуков так и не дебютировал за «Блюз», очевидно, что «Эдмонтон» выиграл от обмена. А Костин — перезапустил карьеру.