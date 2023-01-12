Русский талант перезапустил карьеру в канадском клубе. Он не только дерется, но и забивает
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Эдмонтон» — 2:6 (1:4, 0:2, 1:0)
Голы: Холлоуэй — 3 (Макдэвид, Бэрри), 3:24 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 20 (Броберг, Бушар), 4:38 — 0:2. Кэррик — 3 (Комтуа), 8:52 — 1:2. Макдэвид — 35 (Ямамото), 10:23 — 1:3. Костин — 6, 19:02 — 1:4. Костин — 7 (Янмарк, Нюджент-Хопкинс), 27:41 — 1:5. Драйзайтль — 23 (бол., Бушар), 38:44 — 1:6. Бенуа — 1 (Лисон, Комтуа), 40:48 — 2:6.
Вратари: Гибсон (Столарз, 40:00) — Кэмпбелл.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (8+9+6) — 53 (17+20+16).
Наши: Куликов (17.20/1/-2) — Костин (15.17/6/+2).
12 января. Анахайм. Honda Center. 16 963 зрителя.
Обмен из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон» пошел на пользу Климу Костину. В «Блюз» капитан серебряной молодежной сборной России 2019 года стагнировал и не впечатлил главного тренера Крэйга Беруби. Окончательно в этом убедились после тренировочного лагеря. В том, что Костин — талантливый нападающий, сомнений не возникало. Клим доказал это и в аренде за «Авангард», и за несколько солидных сезонов в АХЛ. Форвард сочетает навыки силовика и творца. Голами и передачами за «Сент-Луис» радовал не часто, зато по самоотдаче к нему вопросы не возникали. Если Костин отдавался игре, то полностью и до последней секунды.
Переход в «Ойлерз» перезагрузил карьеру россиянина. Климу стоило сменить обстановку и попробовать раскрыть талант в другой системе, с другими тренерами и партнерами. В НХЛ ценятся универсальные форварды, которые умеют не только создавать моменты, но и полезны в игре без шайбы. Прогресс Костина в «Эдмонтоне» оставался делом времени. По первым месяцам после обмена рано делать выводы, что Клим полностью освоился в новой команде. Отрадно, что карьера россиянина повернулась в правильном направлении. В сегодняшнем матче с «Анахаймом» Костин оформил дубль. Шутка ли — в одной игре он наполовину выполнил план по голам прошлой регулярки, когда играл за «Сент-Луис».
Костина быстро полюбили журналисты и зауважали партнеры. В прошлом матче с «Лос-Анджелесом» Клим не побоялся вступить в драку с Брендэном Лемье. Причем закончил бой с ухмылкой заправского тафгая. Такого моторного форварда не хватало «Эдмонтону». Клим показал, что готов дать достойный отпор в том числе и в драках. Против «Кингз» Костин не набрал очков, а «Ойлерз» крупно уступили (3:6). Зато с «Утками» Костин выдал один из лучших матчей в энхаэловской карьере.
Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт продолжает поиск оптимальных партнеров для россиянина. Пару матчей Костин провел в первой тройке с Коннором Макдэвидом — это говорит о доверии к Климу. С «Анахаймом» россиянина определили к Райану Ньюджент-Хопкинсу и Маттиасу Янмарку. Костин как никогда был нацелен на голы. Первый пришел уже на 20-й минуте. Сработал фирменный форчекинг «Ойлерз». Ньюджент-Хопкинс заставил защитника «Уток» расстаться с шайбой, которую перехватил Костин. Оставалось только переиграть в ближнем бою Джона Гибсона.
«Эдмонтон» сполна поиздевался над обороной «Анахайма». Бедного и несчастного Гибсона заменили на Энтони Столарза. Основной голкипер «Дакс» пропустил шесть шайб за два периода. Получил, так сказать, билеты в первый ряд на шоу-программу Макдэвида и Леона Драйзайтля. Сладкая парочка «Ойлерз» соревновалась в элегантности голов. Коннор в первом периоде забросил фантастическую шайбу с неудобной руки, предварительно «улиткой» отправив учить уроки Тревора Зеграса. Немец огорчил Гибсона в шестой раз, замкнув передачу подставлением из-под ноги. Страшно представить, как Джон отчитал защитников в раздевалке, которые оставляли вратаря на растерзание неугомонным форвардам «Ойлерз».
Голы Макдэвида и Драйзайтля разделил дубль Костина. Вторая шайба получилась не менее эффектной. Клим воспользовался передачей Янмарка и с близкого расстояния попал в дальний угол ворот. Гибсон только проводил шайбу ловушкой. За 27 матчей за «Эдмонтоне» россиянин обновил личный рекорд результативности в НХЛ. За «Сент-Луис» Костин набрал 9 (4+5) очков. Сейчас — уже 11 (7+4) баллов. Россиянин забронировал место в основе «Ойлерз» и идеально вписался в систему команды. Вудкрофт правильно использует сильные качества форварда. Климу бы еще обрести очковую стабильность — но даже сейчас, когда он зашел в НХЛ, а Дмитрий Саморуков так и не дебютировал за «Блюз», очевидно, что «Эдмонтон» выиграл от обмена. А Костин — перезапустил карьеру.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|25
|16
|57
|2
|Нью-Джерси
|41
|26
|15
|55
|3
|Рейнджерс
|42
|23
|19
|53
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|52
|5
|Питтсбург
|40
|21
|19
|48
|6
|Айлендерс
|42
|22
|20
|47
|7
|Филадельфия
|42
|17
|25
|41
|8
|Коламбус
|40
|12
|28
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|32
|8
|68
|2
|Торонто
|42
|26
|16
|59
|3
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|51
|4
|Баффало
|39
|20
|19
|42
|5
|Флорида
|42
|19
|23
|42
|6
|Детройт
|39
|17
|22
|41
|7
|Оттава
|40
|18
|22
|39
|8
|Монреаль
|41
|16
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|42
|25
|17
|56
|2
|Виннипег
|41
|26
|15
|53
|3
|Миннесота
|40
|22
|18
|48
|4
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|45
|5
|Нэшвилл
|40
|19
|21
|44
|6
|Колорадо
|39
|20
|19
|43
|7
|Аризона
|40
|13
|27
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|3
|Сиэтл
|40
|24
|16
|52
|4
|Калгари
|42
|19
|23
|47
|5
|Эдмонтон
|43
|22
|21
|47
|6
|Ванкувер
|40
|17
|23
|37
|7
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|34
|8
|Анахайм
|42
|12
|30
|28
|12.01
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|5 : 3
|12.01
|03:30
|
Торонто – Нэшвилл
|2 : 1
|12.01
|06:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|2 : 6
|12.01
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|63
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|42
|58
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|35
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|39
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|16
|2.28