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Налоговые льготы помогли «Флориде» выиграть Кубок? Это не совсем так

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеисты «Флориды» празднуют победу в Кубке Стэнли
Хоккеисты «Флориды» завоевали Кубок Стэнли.
Фото USA Today Sports
Команды из штата Флорида получают финансовое преимущество из-за отсутствия местного налога на доходы.

Неравные возможности

Выравниванием финансовых возможностей команд НХЛ занимается потолок зарплат. На формирование состава клубы используют жесткую сумму, меняющуюся от года к году. На сезон-2024/25 лимит платежки — 87,7 миллиона долларов, в то время как в завершившемся недавно чемпионате он составил 83,5 миллиона. Но как бы лига ни стремилась подвести клубы под одну черту, особенности систем налогообложения в США и Канаде влияют на жизнь команд. Ставки отличаются в разных штатах, от этого некоторые клубы получают преимущество. Вот только пользуются им далеко не все.

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Семь американских штатов лишены подоходного налога. Год назад дискуссию спровоцировал выход в финалы конференций трех команд («Флориды», «Вегаса» и «Далласа»), которые базируются в городах без местного налога на доходы. Причем этот случай стал уже вторым за последние четыре сезона. В 2020 году в топ-4 НХЛ вошли «Даллас», «Тампа» и «Вегас». Борцы за справедливость призывали лишить команды из штатов, свободных от подоходного налога, дополнительного бонуса. В североамериканской прессе звучали разные предположения вплоть до повышения потолка зарплат на величину налога в конкретном штате. Однако НХЛ не реагирует на это и пока ограничивается общим увеличением платежки.

Хоккеист «Флориды» Александр Барков с Кубком Стэнли
Александр Барков с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports

Особенность налогообложения США в том, что доход учитывается по фактическому месту работы. Поясним: условный игрок, подписавший контракт с «Тампой» из штата Флорида, где отсутствует местный налог на доходы, все равно выплатит налог, когда приедет на выездные матчи в другие штаты, где получит свой доход за игру. Конечно, локальные льготы в любом случае сохраняются: 41 домашний матч хоккеист избавлен от подоходного налога, но на выезде условия выравниваются. Так существует ли проблема того, что в последние пять лет в финале стабильно играют клубы, представляющие свободные от налога на доходы штаты?

НХЛ не в силах регулировать обязательные платежи работающего населения США и Канады. Налоговые системы отличаются не только в разных странах, но и по штатам. Это особенность государственного устройства, с которой лига и руководители клубов вынуждены смириться. Правила игры не перепишешь. По мере увеличения потолка зарплат растет и преимущество команд, чьи штаты не облагаются налогом на доходы. Все понимают, что реальная стоимость 10 миллионов в Монреале и 10 миллионов во Флориде различается. Однако налоговые льготы далеко не всегда гарантируют команде подписания суперзвезд и вытекающий успешный результат.

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Налоги — не главное для игроков

Особую боль подобные размышления доставляют поклонникам «Нэшвилла». Команда базируется в штате Теннесси, где отсутствует подоходный налог. Вот только финансовый люфт не сильно помогает «Предаторз» подписывать топ-игроков и далеко забираться в плей-офф — команда уже шесть лет не проходит первый раунд, а высшее достижение — поражение в финале-2016/17 от «Питтсбурга». В НХЛ, как и в любой другой лиге, есть клубы, которые хоккеисты предпочитают обходить стороной. В очередь ради хоккея и жизни в столице кантри никто не выстраивается, хотя потенциальные новички «Нэшвилла» еще и сэкономят на налоге.

Результаты клубов из штатов без подоходного налога в сезоне-2023/24

Налоговый режим штата далеко не всегда становится ключевым фактором выбора места работы. Как в России дорогая жизнь не останавливает желающих переехать из провинции в Москву или Санкт-Петербург, так и в США Нью-Йорк или Лос-Анджелес остаются привлекательными местами, куда стремятся многие. Особенно, предполагаю, девушки хоккеистов, чья позиция часто становится ключевой при выборе клуба. Роскошь, киношные виды, дорогие бутики — все это манит прекрасную половину человечества, как бриллианты из песни группы «ВИА Гра». И конечно, хоккеистов не остановит налог на доходы, который в Ньй-Йорке и Калифорнии выше, чем в Теннесси, Неваде, Флориде и Техасе.

Оправдывать результаты «Тампы», «Флориды», «Далласа» или «Вегаса», которые в последние годы проходят в поздние раунды плей-офф, только налоговыми льготами неправильно. Чемпионское окно тех же «Лайтнинг» захлопывается, и никакие ловкости с контрактами не помогут руководству клуба, когда костяк нынешних лидеров постареет, а Никита Кучеров перестанет кошмарить лигу. Продиктованное особенностями налогообложение преимущество действительно помогает командам, но не так серьезно, чтобы из этого раздувать большую проблему для НХЛ.

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Как бы этого ни хотелось лиге и борцам за справедливость, нельзя уравнять возможности 32 команд. И дело не только в налогах, но и в климате, культурной привлекательности и прочих хотелках игроков. Никакие льготы не сделают условную «Аризону» (а теперь уже «Юту») популярнее для хоккеистов. Путь, который прошли «Флорида» или «Тампа» к Кубкам Стэнли, держится на сильной работе менеджеров, которые, используя разные инструменты («Лайтнинг» раскрывали хоккеистов, выбранных в поздних раундах драфта, «Пантерз» провернули хорошие обмены), привели команды к чемпионству.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
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4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
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4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
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Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
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4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
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4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
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7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
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3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
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5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
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Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
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4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
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1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
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1 - 2
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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1. Каролина - Айлендерс
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Флорида – Эдмонтон
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