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Не сломались после трех поражений и выгрызли кубок! Рабинер — о первом чемпионстве в истории «Флориды»

«Флорида» впервые в истории выиграла Кубок Стэнли
Игорь Рабинер
Обозреватель
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«Флорида» впервые в истории выиграла Кубок Стэнли.
Фото USA Today Sports
Эмоциональная колонка обозревателя «СЭ».

Семь матчей финала.

С 3-0 стало 3-3.

И все же Кубок Стэнли взяла команда, которая проиграла ТРИ предыдущих матча.

Но не сломалась.

«Флорида Пантерз» впервые за 30 с лишним лет своего существования выиграла Кубок Стэнли!

Хоккеисты &laquo;Флориды&raquo; на&nbsp;церемонии награждения после победы в&nbsp;Кубке Стэнли. «Флорида» выиграла Кубок Стэнли! Бобровский, Тарасенко и Куликов — чемпионы НХЛ

И ее замечательный главный тренер Пол Морис, который возглавил первую свою команду, «Каролину», в 28 (!) лет, в глубокие девяностые, только сейчас, с третьей кубковой попытки, сделал это. В пятый раз он играл седьмой матч. И выиграл все пять!

В чем я вижу спортивную справедливость случившегося в Кубке Стэнли — так это в тренерских судьбах.

Полу Морису 57 лет, этот сезон был для него в НХЛ 26-м. Еще один был в магнитогорском «Металлурге», и совсем немного времени ушло на паузы.

Крису Кноблауху — 45. Он, фаворит Макдэвида, работавший с ним в юниорах, пришел в НХЛ по ходу этого сезона — и сразу его для «Эдмонтона» после крайне неудачного начала (кто в это теперь поверит?) перевернул. И в плей-офф сработал классно, разнопланово для своих и непредсказуемо для чужих.

Но Морис почти за 30 лет в лиге выстрадал Кубок. Он был самым опытным из работающих сейчас в НХЛ тренеров, кому трофей никогда не покорялся. Теперь уже — в прошедшем времени.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports

А Кноблаух мог получить его с наскока, не проработав в лиге и полного сезона.

Выиграл бы — заслужил, какие вопросы. Но было бы это торжеством высшей справедливости? Не уверен.

Он свое еще возьмет. Но сейчас это было бы слишком быстро. Без предшествующих слез и разочарований.

«Ты должен выстрадать право петь блюз», как привели мне цитату кого-то из великих блюзменов на экскурсии по Сент-Луису.

Морис это и сделал. И целовал Кубок — надо было видеть как. И посмотрите, как опустил голову, держа Кубок над нею. В этом языке тела — все то, что ему пришлось ради этого пройти.

Коннор Макдэвид, хоть и не набрал очков в двух последних матчах, в этом кубке и этой серии доказал, что он — величайший хоккеист современности. И заслуженно получил «Конн Смайт Трофи», и не думаю, что Сергею Бобровскому это так уж обидно. Если выбирать между ним и Кубком Стэнли — ну, вы понимаете.

Коннор Макдэвид. Макдэвид заслужил свой приз MVP. Он провел великий плей-офф, пусть и не добрался до кубка

Именно ему, 35-летнему потрясающему Бобу из Новокузнецка, двукратному обладателю «Везина Трофи», великолепный капитан и лучший оборонительный форвард НХЛ Александр Барков первым передал кубок. «Он — наш лучший игрок!» — объяснил это русский финн Барков.

32-летний Владимир Тарасенко, родившийся в Ярославле, но выросший и ставший хоккеистом в Новосибирске, взял кубок уже во второй раз в карьере с двумя разными клубами — «Сент-Луисом» и «Флоридой». Мы разговаривали перед плей-офф, и Володя сказал, что снял запрет на обмены и пошел в «Пантерз» ради кубка, зная, что в этой команде может это сделать. А «Пантерз» захотели его взять во многом благодаря бесценному победному кубковому опыту. И он ведь выиграл за «Блюз» финал у «Бостона» именно в семиматчевой серии!

33-летнего Дмитрия Куликова из Липецка в 2009 году в первом раунде задрафтовала «Флорида», в которой он провел первые семь сезонов своей карьеры в НХЛ. А в следующие семь сыграл еще в семи командах лиги, прежде чем прошлым летом вернулся в «Пантерз» свободным агентом и стал одним из стержней их меньшинства. А сегодня спас команду от гола, и это стало началом решающей атаки кубка.

Дмитрий Куликов. После 16 лет в Америке Куликов взял Кубок Стэнли! И спас «Флориду» в решающем моменте финала

Недавно я делал интервью с еще одним россиянином из «Флориды», тренером по индивидуальным качествам Максимом Ивановым, который тоже внес большой вклад в эту победу. Как и все, кто в ней участвовал.

Помимо уже названных — Картер Верхэге, Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачак, Густав Форслинг, Эван Родригес и многие другие.

Я болел за «Флориду», но «Эдмонтон» при этом чрезвычайно жалко. Канадская команда проявила себя невероятно. Четыре ее игрока возглавили список бомбардиров плей-офф, а Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по передачам. И они отыгрались с 0:3 в финале!

Коннор Макдэвид в седьмом матче с «Флоридой».
Фото USA Today Sports

Но последнее усилие сделать не смогли. И Канада, придумавшая хоккей, по-прежнему не выигрывает кубки с монреальской победы в 1993 году. Вот вам, кстати, странное совпадение — то был последний сезон перед тем, когда кубки начали выигрывать игроки из России, для которых первым стал трофей «Рейнджерс» в 1994-м.

«Флорида» мощно и ровно шла этот плей-офф до четвертого матча финала. А потом, находясь в шаге от истории, вдруг дрогнула. Что бы это было, если бы «Пантеры», ведя 3:0, проиграли кубок?

Но они выгрызли седьмой матч.

И Бобровский, которого так критиковали в первые пару его сезонов на 10-миллионном контракте во «Флориде», станет теперь для ее болельщиков абсолютной легендой.

Сергей Бобровский вместе с&nbsp;одноклубниками празднует победу &laquo;Флориды&raquo; в&nbsp;финале Кубка Стэнли. Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ! К двум «Везинам» он добавил Кубок Стэнли и подвинул Василевского

Как и Барков, который, будучи вторым номером того же драфта, когда первым стал Нэйтан Маккиннон, пришел во «Флориду» в такое беспросветное для нее время, что за первые восемь сезонов в лиге не сыграл ни одного матча плей-офф.

В прошлом году они начинали кубок никем, с восьмого места «Востока», куда запрыгнули в последний момент. Тут же побили в семи матчах, проигрывая 1-3 по ходу серии, супер-«Бостон» и дошли до финала с «Вегасом», на который их не хватило.

Только «Питтсбургу» за весь XXI век удалось в 2009-м выиграть кубок на следующий год после проигранного финала. «Флорида» стала второй.

С самым трудным спортивным трофеем на планете Земля, «Пантерз»!

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
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4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
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5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
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2 - 1
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Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
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