«Он снова похож на Супермена». Что пишут в Америке о Бобровском
По ходу третьего матча финала Кубка Стэнли на «Флориде» можно было поставить крест: поведя в счете, «Пантерз» отдали свою игру и за три минуты до конца основного времени проигрывали «Вегасу» в одну шайбу. Оставил команду в игре Сергей Бобровский, отразивший несколько опасных бросков. На последних минутах он покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку, и этот ход «Флориды» сработал — Мэттью Ткачак сравнял счет!
А в овертайме победу хозяевам принес Картер Верхэге. Что пишут в Северной Америке об игре «Флориды» и Сергея Бобровского? Там только восторг!
Издание Las Vegas Review Journal особо выделило вклад российского вратаря и оценило прогресс в его действиях по ходу финала: «В этой игре 34-летний россиянин был куда больше похож на голкипера, что подходил к финальной серии в качестве главного претендента на «Конн Смайт Трофи», чем на того, кто защищал ворота «Пантерз» в первых двух матчах, состоявшихся на площадке «Вегаса». Бобровский продемонстрировал уверенность в себе и хорошие кондиции, делая один важный сейв за другим и тем самым сохраняя «Флориде» шансы на успешный исход, которого «Пантерз» в конечном счете добились в овертайме. Боб отразил 25 бросков, однако его влияние на результат было гораздо больше, чем это отражено в статистике».
«Было бы легко сказать, что негативный результат для «Вегаса» случился по той причине, что «Голден Найтс» слишком рано начали играть на удержание счета, однако в большей степени это было продиктовано тем, что гости не реализовали несколько по-настоящему качественных моментов, когда бросали по воротам Бобровского», — уверен автор The Hockey News.
В восторге от Бобровского и болельщики. «За такую победу Бобровскому должны поставить памятник рядом с домашней ареной «Пантерз», — пишет пользователь под ником tarpsoffmclovin. Гол Верхэге Бобровский отпраздновал ярко, отправившись к своим партнерам в центр площадки. «Посмотрите, Боб был просто счастлив от того факта, что ему не пришлось играть четыре овертайма, как с «Каролиной», — шутит TheMERCERnary91.
Кто-то вообще сравнивает российского вратаря с популярным героем фильмов. «Боб вернулся и снова был похож на Супермена», — впечатлился su11yboy. Особый вклад Бобровского отмечает и CharlesLiu12: «Еще до начала серии было очевидно, что Боб способен вытащить на себе как минимум одну игру». Krizhna19 слишком категоричен: «Если бы не Бобровский, то сейчас «Вегас» вел бы в серии 3:0. Это была какая-то странная победа, ведь моментами казалось, что полевым игрокам «Пантерз» плевать на результат».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|2 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|9.06
|03:00
|
Флорида – Вегас
|3 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|19
|24
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|24
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|20
|23
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|20
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|19
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96