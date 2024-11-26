«Вашингтон» выиграл без Овечкина! Капитан аплодировал стоя и привел сына в раздевалку

А 20-летний Мирошниченко забил первый гол в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Вашингтон» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: Миккола — 1 (Беннетт, Верхэге), 7:00 — 1:0. Эллер — 5 (Чикран, Лапьер), 17:49 — 1:1. Чикран — 6 (бол., Строум, Уилсон), 41:18 — 1:2. Эллер — 6 (п.в., Дюбуа, Чикран), 58:32 — 1:3. Мирошниченко — 1 (п.в., Рой), 59:37 — 1:4.

Вратари: Найт (57:35 — 58:32, 59:04 — 59:37) — Томпсон.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 21 (4+11+6) — 31 (9+8+14).

Наши: Куликов (17.50/2/0) — Мирошниченко (9.53/1/+1).

26 ноября. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Удачный старт «Вашингтона» стал одним из главных событий начала сезона в НХЛ, а 15 голов нестареющего Александра Овечкина удивили даже тех, кто не повел бы бровью и при виде красного снега. К сожалению, эта сказка продлилась всего полтора месяца. Овечкин сломал ногу в столкновении с нападающим «Юты» Джеком Макбэйном, а «Вашингтон» после потери своего капитана проиграл два домашних матча подряд, в которых забросил всего три шайбы.

Срок восстановления Овечкина, по предварительным прогнозам, составит от четырех до шести недель, но это не заставило Александра остаться дома. Ови отправился вместе с командой на матчи с «Флоридой» и «Тампой» (28 ноября). Естественно, о тренировках в общей группе и речи не шло, но моральную поддержку капитана трудно переоценить. Возможно, она сегодня и помогла «Вашингтону» в матче, который складывался не так просто.

В самом начале встречи «Кэпиталз» прозевали подключение защитника Нико Микколы: Беннетт стянул на себя Протаса и ван Римсдайка и выдал классный пас финну. У «Вашингтона», впрочем, в этот вечер солировал также защитник — Джейкоб Чикран не зря считался одним из главных приобретений «Кэпиталз» в межсезонье. Пик третьего раунда драфта и защитник Ник Дженсен — по сути, Чикран достался «Вашингтону» за бесценок.

В конце первого периода Чикран блистательным диагональным пасом вывел на голевую позицию Ларса Эллера, а в начале третьей двадцатиминутки стал автором победной шайбы. У Чикрана мощнейший щелчок, но сегодня он показал, что и с кистей бросает шикарно. В 16 матчах на его счету уже шесть голов — больше только у двух защитников в лиге.

Еще две шайбы «Вашингтон» забросил в пустые ворота, и автором последней стал 20-летний российский нападающий Иван Мирошниченко. Начало сезона он провел в фарм-клубе, но после травмы Овечкина был вызван в главную команду. Пока россиянин играет не слишком много (в обоих проведенных матчах — не более 10 минут), но пользу команде уже приносит.

Сразу после гола Мирошниченко операторы поймали за стеклом аплодировавшего Овечкина — кажется, настроение у лучшего снайпера современности просто отличное.

В каждом сезоне клубы НХЛ дают возможность игрокам взять на выезд отцов — вместе с Овечкиным в Майами отправился его тесть Кирилл Шубский. Взял капитан «Вашингтона» с собой и сына Сергея, который после матча зашел в раздевалку команды и поздравил всех с победой.