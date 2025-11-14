Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным

У Брэда Маршана из «Флориды» — большой юбилей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

14 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Вашингтон

«Флорида» и «Вашингтон» не могут похвастаться результатами на старте сезона. На сегодняшний день обе команды идут примерно по графику «очко за игру» и начинают серьезно отставать от зоны плей-офф. Совершенно к другим исходам оба клуба приучили болельщиков в прошлом сезоне.

Сегодняшнюю встречу «Вашингтон» начал гораздо активнее соперника. Результат — первый гол в матче. Брендон Дюхейм удачно подставил клюшку после наброса Расмуса Сандина. Канадский форвард отличился уже в третьей игре подряд, хотя до этого у него было 14 матчей без голов.

Несмотря на преимущество по статистике, на первый перерыв команды ушли при равном счете. Эван Родригес остался совсем один перед воротами «Вашингтона», чем с удовольствием и воспользовался. «Столичные» вели в счете сегодня лишь 28 секунд.

Во втором игровом отрезке отлично себя проявил вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов. Несколько раз голкиперу удалось спасти свою команду от неминуемого гола. После обмена из «Коламбуса» Тарасов отлично справляется с ролью бэкапа Сергея Бобровского. Причем у номинального второго вратаря «Флориды» статистика даже лучше, чем у первого. Проблема Тарасова заключалась в победах: до сегодняшнего дня он провел четыре матча в сезоне — все завершились неудачно.

Зато не сможет себе занести в актив второй период Логан Томпсон. Его вину можно отыскать в обеих пропущенных шайбах команды: сначала не среагировал на подправление Коула Швиндта, затем выпустил шайбу после не самого сложного броска.

В третьем периоде «Вашингтону» надо было отыгрывать отставание в два гола. Казалось, что самое время показать себя Александру Овечкину. Тем более к игре с чемпионами он подходил с серией из пяти очков в четырех матчах. Но сегодня Ови остался в тени и заработал показатель полезности «-2».

Зато отметился другой ветеран, хоть и из «Флориды». Брэд Маршан в заключительном периоде сделал два результативных паса и набрал свое 1000-е очко в НХЛ. На это ему понадобилось 1116 матчей. Кстати, после игры канадца поздравил сам Овечкин — они обменялись свитерами и сфотографировались вместе с Бобровским.

«Флорида» благодаря этой победе поднялась на 11-е место на Востоке. «Вашингтон» же продолжает пребывать на 15-й строчке. Правда, отставание от зоны плей-офф составляет всего три очка.