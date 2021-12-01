Закрыть Овечкина = выиграть у «Вашингтона». Команда проиграла, ведя по ходу матча в три шайбы

Ови не набрал очков впервые за шесть матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Вашингтон» — 5:4 (1:2, 0:2, 4:0)

Голы: Макмайкл — 3 (Дженсен, Орлов), 5:52 — 0:1. Маленстин — 1 (Лисон, ван Римсдайк), 6:03 — 0:2. Торнтон — 2 (Экблад, Юбердо), 6:55 — 1:2. Эллер — 2 (Уилсон, Орлов), 26:40 — 1:3. Дженсен — 3 (Хагелин, Дауд), 32:40 — 1:4. Ломберг — 2 (Хернквист, Луостаринен), 43:23 — 2:4. Луостаринен — 7 (мен., Ломберг, Уигар), 46:09 — 3:4. Беннетт — 8 (бол., Экблад, Юбердо), 52:01 — 4:4. Райнхарт — 5 (бол., Юбердо, Экблад), 59:45 — 5:4.

Вратари: Бобровский — Самсонов.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 51 (15+9+27) — 27 (12+13+2).

Наши: Мамин (12.16/2/0) — Кузнецов (19.37/2/-1), Овечкин (20.38/3/-1), Орлов (20.03/0/+2).

1 декабря. Майами. FLA Live Arena. 12365 зрителей.

В выигранных матчах статистика Александра Овечкина впечатляет: 15 матчей — 14 голов. Еще лучше показатели легендарной восьмерки «Вашингтона» в матчах, в которых его команда набирает очки: 19 матчей — 18 голов. Статистика ярко говорит об одном: сдержите Овечкина, и будет вам счастье. В четырех матчах, в которых «Кэпиталз» не набрали очков, Ови забил лишь один гол.

«Флорида» была удобным соперником для Овечкина в этом сезоне — в двух матчах российский нападающий забросил четыре шайбы в ворота Сергея Бобровского и Спенсера Найта. Но сегодня «Вашингтон» справился без своего капитана, создав мощный задел в первых двух периодах. Разыгралась вторая пятерка, организовавшая три гола. Самым ярким стал гол Коннора Макмайкла, огорчившего российского вратаря броском из-за ворот.

А Ларс Эллер во втором периоде завершил еще одну результативную атаку с участием защитника Дмитрия Орлова (у него два ассиста в матче).

Казалось, что 4:1 за 20 минут до окончания основного времени — гарантия победы. Но в итоге «Вашингтон» вообще остался без очков! Игроки «Кэпиталз» сначала просто оставили на пятаке одного Райана Ломберга, а меньше чем через три минуты ошиблись в большинстве, упустив Луостаринена.

Удаляться «Вашингтону» тоже было нельзя. Сравнял счет Сэм Беннетт, подправивший шайбу на пятаке после броска Аарона Экблада.

? BENNY AND THE EQUALIZER!!! pic.twitter.com/x5UlU1pPF0 — Florida Panthers (@FlaPanthers) December 1, 2021

Ну а лишил набранных очков «Вашингтон» Сэм Рейнхарт.

SAM REINHART IN THE CLUTCH



??? pic.twitter.com/DaO7Kf7cWi — Florida Panthers (@FlaPanthers) December 1, 2021

Овечкин не набрал очков впервые за шесть матчей, а «Вашингтон» прервал трехматчевую победную серию. Уступив прямому конкуренту, «Столичные» упустили лидерство в Восточной конференции, но шанс вернуться на первое место будет уже совсем скоро. Впереди — четырехматчевая домашняя серия, в которой предстоит сыграть с совсем не грозными сейчас «Чикаго», «Коламбусом», «Анахаймом» и «Питтсбургом».