Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:10

Кучеров чуть не сломал американскую звезду! Российского нападающего удалили до конца матча

Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Флоридой»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
До этого Никита успел достигнуть отметки в 50 набранных очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Голы: Кучеров — 15 (Хедман, Чирелли), 6:56 — 0:1. Гюнцель — 19 (Хагель, Хедман), 9:20 — 0:2. Чаффи — 7 (бол., Чирелли, Пол), 16:24 — 0:3. Хагель — 16 (мен., п.в., Чернак), 54:18 — 0:4.
Вратари: Бобровский — Йоханссон.
Штраф: 26 — 37.
Броски: 36 (8+18+10) — 29 (15+7+7).
Наши: Куликов (16.22/1/-1) — Кучеров (6.12/5/+1).
24 декабря. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19 544 зрителя.

Никита Кучеров и Кирилл Капризов не только бьются за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ, но и невольно соревнуются между собой. И пока Нэйтан Маккиннон уходит слишком далеко, Кучеров успел раньше соотечественника достичь отметки в 50 набранных очков. Капризов тоже сегодня добрался до полтинника, но матч «Миннесоты» начался чуть позже.

Гол Кучерова получился привычно очень эффектным. Сирелли навязал борьбу в чужой зоне и отобрал шайбу. В атаку подключился Виктор Хедман, который тут же увидел Кучерова и отдал передачу на россиянина, а тот промчался мимо Верхаге и броском с неудобной переиграл Сергея Бобровского.

«Тампа» достаточно быстро забросила еще две шайбы, но вскоре состоялся момент, который мог перевернуть матч. В столкновении с американским нападающим «Флориды» Мэттью Ткачаком Кучеров ударил того коленом в колено и был удален до конца матча. При этом Ткачак в итоге смог вернуться на лед и продолжить матч.

Такие грубые нарушения нередко сопровождаются длительными дисквалификациями. Так, громила из «Рейнджерс» Мэтт Ремпе недавно получил восемь матчей бана за грубый толчок на борт защитника «Далласа» Миро Хейсканена. Сравнивать с ним Кучерова, конечно, не стоит — злого умысла в действиях российского нападающего не было. Но такой удар мог надолго вывести Ткачака из строя.

«Тампа» собралась в отсутствие своего лидера и эталонно «засушила» игру. Умеющая остро атаковать «Флорида» так и не смогла забросить ни одной шайбы, а в концовке Брэндон Хэгел установил окончательный счет броском по пустым воротам. При этом Андрей Василевский наблюдал за матчем со скамейки запасных, а «сухарь» на свой счет записал швед Йонас Йоханссон, для которого эта игра стала всего лишь седьмой в сезоне.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
Легендарная лыжница Сметанина попала в реанимацию после инсульта
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
Сергей Федоров не хочет возвращаться к тренерской работе
The Economist узнал о разработке на Украине дальнобойной ракеты Trembita
Зурабишвили пригрозила «свержением режима» в случае отсутствия новых выборов
Популярное видео
«Колорадо» — «Сиэтл»»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российский вратарь стал бомбардиром! Кочетков сделал два ассиста в матче с «Рейнджерс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 32 13 19 30
8 Сан-Хосе 37 11 26 28
Результаты / календарь
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
24.12 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 7 : 3
24.12 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 0 : 4
24.12 03:00
Коламбус – Монреаль
 5 : 4
24.12 03:00
Бостон – Вашингтон
 4 : 1
24.12 03:00
Детройт – Сент-Луис
 0 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Баффало
 1 : 7
24.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 5 : 2
24.12 04:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3
24.12 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 4 : 3
24.12 05:00
Юта – Даллас
 2 : 3
24.12 06:00
Вегас – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости