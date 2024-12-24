Кучеров чуть не сломал американскую звезду! Российского нападающего удалили до конца матча
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Голы: Кучеров — 15 (Хедман, Чирелли), 6:56 — 0:1. Гюнцель — 19 (Хагель, Хедман), 9:20 — 0:2. Чаффи — 7 (бол., Чирелли, Пол), 16:24 — 0:3. Хагель — 16 (мен., п.в., Чернак), 54:18 — 0:4.
Вратари: Бобровский — Йоханссон.
Штраф: 26 — 37.
Броски: 36 (8+18+10) — 29 (15+7+7).
Наши: Куликов (16.22/1/-1) — Кучеров (6.12/5/+1).
24 декабря. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19 544 зрителя.
Никита Кучеров и Кирилл Капризов не только бьются за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ, но и невольно соревнуются между собой. И пока Нэйтан Маккиннон уходит слишком далеко, Кучеров успел раньше соотечественника достичь отметки в 50 набранных очков. Капризов тоже сегодня добрался до полтинника, но матч «Миннесоты» начался чуть позже.
Гол Кучерова получился привычно очень эффектным. Сирелли навязал борьбу в чужой зоне и отобрал шайбу. В атаку подключился Виктор Хедман, который тут же увидел Кучерова и отдал передачу на россиянина, а тот промчался мимо Верхаге и броском с неудобной переиграл Сергея Бобровского.
«Тампа» достаточно быстро забросила еще две шайбы, но вскоре состоялся момент, который мог перевернуть матч. В столкновении с американским нападающим «Флориды» Мэттью Ткачаком Кучеров ударил того коленом в колено и был удален до конца матча. При этом Ткачак в итоге смог вернуться на лед и продолжить матч.
Такие грубые нарушения нередко сопровождаются длительными дисквалификациями. Так, громила из «Рейнджерс» Мэтт Ремпе недавно получил восемь матчей бана за грубый толчок на борт защитника «Далласа» Миро Хейсканена. Сравнивать с ним Кучерова, конечно, не стоит — злого умысла в действиях российского нападающего не было. Но такой удар мог надолго вывести Ткачака из строя.
«Тампа» собралась в отсутствие своего лидера и эталонно «засушила» игру. Умеющая остро атаковать «Флорида» так и не смогла забросить ни одной шайбы, а в концовке Брэндон Хэгел установил окончательный счет броском по пустым воротам. При этом Андрей Василевский наблюдал за матчем со скамейки запасных, а «сухарь» на свой счет записал швед Йонас Йоханссон, для которого эта игра стала всего лишь седьмой в сезоне.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|2
|Вашингтон
|34
|23
|11
|48
|3
|Каролина
|34
|21
|13
|43
|4
|Питтсбург
|36
|16
|20
|37
|5
|Коламбус
|35
|14
|21
|34
|6
|Филадельфия
|35
|15
|20
|34
|7
|Рейнджерс
|34
|16
|18
|33
|8
|Айлендерс
|35
|13
|22
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|2
|Торонто
|35
|21
|14
|44
|3
|Бостон
|36
|19
|17
|42
|4
|Тампа-Бэй
|32
|19
|13
|40
|5
|Оттава
|34
|18
|16
|38
|6
|Монреаль
|34
|14
|20
|31
|7
|Детройт
|34
|13
|21
|30
|8
|Баффало
|35
|12
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|35
|21
|14
|46
|3
|Колорадо
|36
|21
|15
|42
|4
|Даллас
|33
|20
|13
|40
|5
|Юта
|34
|16
|18
|38
|6
|Сент-Луис
|36
|16
|20
|36
|7
|Нэшвилл
|35
|11
|24
|29
|8
|Чикаго
|35
|12
|23
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|47
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|34
|17
|17
|41
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|32
|13
|19
|30
|8
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|28
|24.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|7 : 3
|24.12
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|0 : 4
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|5 : 4
|24.12
|03:00
|
Бостон – Вашингтон
|4 : 1
|24.12
|03:00
|
Детройт – Сент-Луис
|0 : 4
|24.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|1 : 7
|24.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|5 : 2
|24.12
|04:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3
|24.12
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|4 : 3
|24.12
|05:00
|
Юта – Даллас
|2 : 3
|24.12
|06:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -