«Флорида» перестала бить Кучерова и начала играть в хоккей. Это может ее спасти

Хорошо, что в сборной не стали ждать Бобровского.

Плей-офф

Первый раунд

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Колтон — 2 (Коулман, Макдона), 0:53 — 0:1. Уигар — 1 (Юбердо, Беннетт), 26:19 — 1:1. Марчмент — 2 (Барков, Уигар), 36:55 — 2:1. Хернквист — 2 (бол., Барков, Юбердо), 40:35 — 3:1. Ватрано — 1 (п.в., Хернквист), 59:45 — 4:1.

Вратари: Найт — Василевский (58:06 — 59:45).

Штраф: 6 — 22.

Броски: 38 (15+11+12) — 37 (22+9+6).

Наши: — - Кучеров (18.37/4/0), Сергачев (21.14/0/-1).

25 мая. Майами. BB&T Center.

Счет в серии: 2-3.

НХЛ не стала наказывать нападающего «Флориды» Энтони Дюклера за хамскую выходку в адрес Никиты Кучерова из «Тампы». В четвертом матче серии темнокожий хоккеист подъехал к сопернику и ударил того по колену после того, как Кучеров расстался с шайбой. Обошлось без серьезной травмы, но в современной НХЛ дисквалифицируют и за куда менее грубые фолы. Но Дюклер остался безнаказанным.

Можно было бы подумать, что «Тампа» станет беречь Кучерова, но он вышел в первой тройке. А Дюклер в первой же смене получил от Виктора Хедмана. Шведа удалили за задержку клюшкой, но к тому времени «Лайтнинг» уже вели в счете после гола Росса Колтона.





Пошли удаления, грубость, и казалось, что в такой игре «Флорида» утонет, как и в четвертом матче, а «Тампа» спокойно этим воспользуется. Но в каких-то моментах подтащил молодой американский вратарь Спенсер Найт, который дебютировал в плей-офф, а в каких-то не хватило хладнокровия Кучерову и компании.

В начале второго периода игроки «Тампы» не разобрались после вбрасывания в своей зоне, и тут же получили гол от защитника Уигара.





А в концовке периода наконец-то блеснул Александр Барков, который тонко выкатил передачу из-за ворот на одинокого Марчмента.





Добили соперника «Пантерз» в начале третьей двадцатиминутки, реализовав большинство. После гола Хорнквиста стало понятно, что шестого матча не избежать.







«Флорида» избежала грубости, которая была в четвертом матче, и спокойно обыграла «Тампу» дома. Удивительно, что никто из «Лайтнинг» не постарался отомстить Дюклеру или кому-то из лидеров соперника за грязь в предыдущей игре, но теперь интрига возвращается в серию — после атаки в прошлом матче Кучеров сник, а без него впереди не хватает огня.

Пропал из заявки вслед за Никитой Гусевым и Григорием Денисенко, которые не играли с регулярки, и вратарь Сергей Бобровский. Учитывая то, как сыграл Найт, россиянин вряд ли появится на льду до конца плей-офф. Хорошо, что в сборной России не стали его ждать — и серия затягивается, и сам Бобровский сейчас в не лучшем состоянии.