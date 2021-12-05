Все ждали подвигов от русских из «Сент-Луиса». Но выстрелил форвард из России, о котором почти все забыли

«Флорида» продолжает ставить на уши НХЛ. Ее нападающий Максим Мамин сделал дубль.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Сент-Луис» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Браун — 2 (Джошуа, Барбашев), 5:24 — 0:1. Мамин — 1 (Карлссон, Лунделл), 7:04 — 1:1. Уолман — 1 (О`Райлли), 26:36 — 1:2. Райнхарт — 7 (Карлссон, Юбердо), 38:00 — 2:2. Саад — 10 (О`Райлли, Парэйко), 44:29 — 2:3. Мамин — 2 (Лунделл), 57:26 — 3:3.

Победный буллит: Райнхарт.

Вратари: Бобровский (32:35 — 32:41, 57:24 — 57:26, 62:29 — 63:03, 65:00) — Хуссо (65:00).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 51 (17+19+14+1) — 25 (10+9+5+1).

Наши: Мамин (14.36/5/+2) — Барбашев (19.49/1/-1), Бучневич (18.11/4/0), Тарасенко (14.20/0/-2).

4 декабря. Майами. FLA Live Arena. 13446 зрителей.

Бенефис Мамина

Во время просмотра матчей «Сент-Луиса» не покидают мысли о потенциальном составе сборной России на Олимпиаду. Сразу три форварда «Блюз» — Тарасенко, Бучневич и Барбашев — претендуют на поездку в Китай. А против них в субботу вышел вратарь, билеты которого в Пекин почти точно забронированы, — Сергей Бобровский вместе с «Флоридой». Продолжает биться за место в основе «Пантерз» Максим Мамин. Форвард затмил соотечественников из «Блюз», оформив дубль, и заставил обратить на себя внимание тренеров сборной. Две шайбы для нападающего, которого недавно подняли из АХЛ, — шикарный результат.

«Флорида» и «Сент-Луис» — команды-антагонисты по игровой модели. Лихие и задорные «Пантеры», ориентированные на атаку, против более консервативных «Музыкантов». Матчи стилистически отличающихся соперников часто готовят неожиданные повороты. Вот и в первом периоде «Флорида» больше владела шайбой, перебросала соперника, но счет открыли «Блюз». Барбашев и Дакота Джошуа расчертили чужую зону и вывели Логана Брауна на выгодную позицию. Защитники Бобровскому не помогли. Американский форвард замкнул передачу на пустой угол ворот.

«Флорида» решила не затягивать с ответом. Лучшим игроком «Пантерз» в первом периоде был Мамин. Форвард сделал несколько успешных обводок, контролировал шайбу, не суетился, принимал своевременные решения, дважды попал в створ. С одним из бросков вратарь «Блюз» Вилле Хуссо не справился — в том, что у Максима шикарный кистевой, никто не сомневался.

Мамин в этом сезоне начал второе покорение НХЛ. За время аренды в ЦСКА Максим окреп физически и повзрослел. «Флорида» оценила прогресс форварда. Травмы ряда игроков основы помогли нападающему зайти в топ-9, в то время как в первые сезоны его чаще всего использовали в четвертом звене. Раскрыть игровой потенциал, когда нападающие действуют по методичке «Бей-беги», было сложно. Вместо того, чтобы превращаться в работягу, россиянин вернулся КХЛ и не прогадал. Сейчас не обделенный талантом форвард, способный и вступить в силовую борьбу, и изобразить классный финт, на хорошем счету в «Пантерз». Мамин — универсальный боец, сочетающий физическую мощь, скорость, и игровой интеллект. Такие игроки ценятся в НХЛ.

«Сент-Луис» был наказан за пассивность

Сюжет первого периода повторился и во втором. «Флорида» генерировала больше моментов и чаще проверяла вратаря Вилле Хуссо. «Сент-Луис» атаковал реже, но вышел вперед благодаря шайбе Джейка Уолмана. Подключившийся защитник вогнал ее в дальний угол со средней дистанции. Бобровский может поблагодарить партнера Радко Гудаса, которые подарил шайбу за воротами Райану О`Райлли. Чех к концу отрезка исправился. С его вывода шайбы по борту из зоны началась голевая атака «Флориды». Карлссон, Юбердо и Райнхарт умчались вперед, и Сэм подкараулил на пятаке отскок от щитка Хуссо.

Равный счет после сорока минут был на руку «Сент-Луису». Игровое превосходство «Флориды» команда Крэйга Беруби трансформировала в комфортные для себя 2:2. Хуссо спасал партнеров и вытащил несколько выходов «один на один». Каждым действием финн источал уверенность. «Сент-Луис» из немногочисленных атак взял максимум. На 45-й минуте «Блюз» организовали третий гол. Претензий к Бобровскому минимум — его поймали на перемещении, а Брэндон Саад послал шайбу точно под щитком вратаря.

«Флорида» придерживалась принципа «количество бросков рано или поздно перерастет в качество». «Сент-Луис» на концовку выбрал нетривиальный план: до безобразия упростить игру, а если нет развития для осознанного выхода из зоны, выбрасывать шайбу, не стесняясь пробросов. Для Хуссо и компании все складывалось удачно, пока на льду не появился Мамин. Максим наказал соперника за пассивность в третьем периоде и перевел матч в овертайм за две с половиной минуты до сирены.

Овертайм прошел под контролем «Флориды». «Сент-Луис» героически отбился в меньшинстве, когда Брэйден Шенн неоправданным удалением оставил команду обороняться в формате «три на четыре». «Пантерз» неплохо двигали шайбу по зоне, но до акцентированного решающего броска дело не дошло. Зато в серии буллитов команда Эндрю Брюнетта прикрыла аттракцион неслыханной щедрости. Лунделл и Райнхарт реализовали свои попытки, а Бобровский отразил два броска из трех и переиграл в личной дуэли Хуссо.