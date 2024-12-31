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Панарин набрал 500 очков за «Рейнджерс»! Но и это не спасло команду от очередного поражения

Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Флориде»
Екатерина Василевич
Корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
А Шестеркин пропустил первым же броском.

У «Флориды» в этом сезоне проблем с набором очков нет — команда на первой строчке Атлантического дивизиона. Может быть, не хватает большой разницы забитых и пропущенных, как у той же «Тампы», но статус чемпиона команда пока оправдывает. А «Рейнджерс» продолжают искать путь к спасению и выходу из пике, в котором находятся уже больше месяца — с 21 ноября они одержали только четыре победы, а поражение против «Пантерз» стало для них 15-м за это время. Несмотря на это, чрезвычайно медленно, отрывками, но игра выправляется. Этот матч, несмотря на ноль очков, тому доказательство.

Гости попытались навязать борьбу с первых минут и где-то даже успешно. Но первая серьезная атака от «Пантерз» — и Шестеркин пропустил с первого же броска в створ. И сразу же пришел второй гол — с передачи Дмитрия Куликова. Что примечательно, изначально шайбу записали на самого россиянина. Но при детальном рассмотрении НХЛ углядела подставленную клюшку от Маки Самоскевича, стоявшего на пятачке, и забрала гол у защитника.

Несмотря на печальный счет уже в начале матча, «Рейнджерс» активность не сбавили. И в середине второго периода полноценно вернулись за счет двух быстрых шайб: с разницей в полторы минуты забросили сначала Филип Хитил, а потом Райан Линдгрен. Однако через 40 секунд после гола последнего «Флорида» опять вышла вперед. «Рейнджерс» смогли отыграться в начале третьего периода — в большинстве с передачи Артемия Панарина забросил Крис Крайдер. Этот ассистентский балл стал 500-м очком россиянина в составе «Рейнджерс». И набрал он их быстрее, чем кто-либо в истории команды: ему понадобилось 384 игры.

Активный и местами даже яркий третий период от «Рейнджерс» привел к незакономерному результату. Сказалась все та же проблема — отсутствие качественной обороны. Если слишком заиграться в атаку, то ответственность перекладывается на Игоря Шестеркина, который в этом сезоне справляется не всегда. Не справился он и в эпизоде с четвертой шайбой в исполнении Йеспера Боквиста, которая в итоге стала победной. В пустые ворота в самом конце забил Александр Барков.

В связи с неудовлетворительными результатами ребят с Бродвея много критики перепадает Шестеркину — российский голкипер только-только получил рекордно тяжелый контракт, и сразу команда начала проигрывать. На самом деле, если эти события и можно связать, то лишь отчасти. Шестеркин в этом сезоне по сравнению с предыдущим улучшил процент отраженных бросков высокой опасности. В матче с «Флоридой» он вытащил опаснейший момент в меньшинстве, которое «Рейнджерс» заработали после второго гола в свои ворота. Пропусти он тогда третий — команда полетела бы окончательно в царство теней еще до середины первого периода.

Вопросы остаются сразу по двум пропущенным шайбам, но не к Шестеркину. В моменте со вторым голом Самоскевич немного придерживал ловушку Игоря, но после просмотра судьи приняли решение засчитать гол, а «Рейнджерс» получили двухминутное удаление за задержку игры. А перед третьим голом Картер Верхеге протолкнул находившийся во вратарской площади щиток Шестеркина с шайбой. Из-за этого действия россиянин потерял равновесие, а ушедшую в слот шайбу удачно для «Флориды» подобрал Боквист. Может быть, ее бы и отменили, если бы у тренерского штаба «Рейнджерс» осталась функция просмотра. Споры Адама Фокса с судьей успехом не увенчались, и гол засчитали без дополнительного просмотра.

Намного больше вопросов, чем игра Шестеркина, вызывает защита. Во всех четырех пропущенных шайбах — откровенная недоработка игроков обороны. Кроме того, все пропущенные Игорем броски относятся к категории повышенной опасности — всего их было восемь, и другую половину россиянин отразил. Что все равно не помогло довести матч до победы.

Артемий Панарин
Дмитрий Куликов
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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3 Каролина 36 22 14 45
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8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 36 16 20 35
7 Детройт 36 14 22 32
8 Баффало 37 14 23 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 37 22 15 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 35 21 14 43
5 Юта 35 16 19 38
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3 Эдмонтон 36 21 15 45
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7 Анахайм 35 14 21 32
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