Панарин набрал 500 очков за «Рейнджерс»! Но и это не спасло команду от очередного поражения
У «Флориды» в этом сезоне проблем с набором очков нет — команда на первой строчке Атлантического дивизиона. Может быть, не хватает большой разницы забитых и пропущенных, как у той же «Тампы», но статус чемпиона команда пока оправдывает. А «Рейнджерс» продолжают искать путь к спасению и выходу из пике, в котором находятся уже больше месяца — с 21 ноября они одержали только четыре победы, а поражение против «Пантерз» стало для них 15-м за это время. Несмотря на это, чрезвычайно медленно, отрывками, но игра выправляется. Этот матч, несмотря на ноль очков, тому доказательство.
Гости попытались навязать борьбу с первых минут и где-то даже успешно. Но первая серьезная атака от «Пантерз» — и Шестеркин пропустил с первого же броска в створ. И сразу же пришел второй гол — с передачи Дмитрия Куликова. Что примечательно, изначально шайбу записали на самого россиянина. Но при детальном рассмотрении НХЛ углядела подставленную клюшку от Маки Самоскевича, стоявшего на пятачке, и забрала гол у защитника.
Несмотря на печальный счет уже в начале матча, «Рейнджерс» активность не сбавили. И в середине второго периода полноценно вернулись за счет двух быстрых шайб: с разницей в полторы минуты забросили сначала Филип Хитил, а потом Райан Линдгрен. Однако через 40 секунд после гола последнего «Флорида» опять вышла вперед. «Рейнджерс» смогли отыграться в начале третьего периода — в большинстве с передачи Артемия Панарина забросил Крис Крайдер. Этот ассистентский балл стал 500-м очком россиянина в составе «Рейнджерс». И набрал он их быстрее, чем кто-либо в истории команды: ему понадобилось 384 игры.
Активный и местами даже яркий третий период от «Рейнджерс» привел к незакономерному результату. Сказалась все та же проблема — отсутствие качественной обороны. Если слишком заиграться в атаку, то ответственность перекладывается на Игоря Шестеркина, который в этом сезоне справляется не всегда. Не справился он и в эпизоде с четвертой шайбой в исполнении Йеспера Боквиста, которая в итоге стала победной. В пустые ворота в самом конце забил Александр Барков.
В связи с неудовлетворительными результатами ребят с Бродвея много критики перепадает Шестеркину — российский голкипер только-только получил рекордно тяжелый контракт, и сразу команда начала проигрывать. На самом деле, если эти события и можно связать, то лишь отчасти. Шестеркин в этом сезоне по сравнению с предыдущим улучшил процент отраженных бросков высокой опасности. В матче с «Флоридой» он вытащил опаснейший момент в меньшинстве, которое «Рейнджерс» заработали после второго гола в свои ворота. Пропусти он тогда третий — команда полетела бы окончательно в царство теней еще до середины первого периода.
Вопросы остаются сразу по двум пропущенным шайбам, но не к Шестеркину. В моменте со вторым голом Самоскевич немного придерживал ловушку Игоря, но после просмотра судьи приняли решение засчитать гол, а «Рейнджерс» получили двухминутное удаление за задержку игры. А перед третьим голом Картер Верхеге протолкнул находившийся во вратарской площади щиток Шестеркина с шайбой. Из-за этого действия россиянин потерял равновесие, а ушедшую в слот шайбу удачно для «Флориды» подобрал Боквист. Может быть, ее бы и отменили, если бы у тренерского штаба «Рейнджерс» осталась функция просмотра. Споры Адама Фокса с судьей успехом не увенчались, и гол засчитали без дополнительного просмотра.
Намного больше вопросов, чем игра Шестеркина, вызывает защита. Во всех четырех пропущенных шайбах — откровенная недоработка игроков обороны. Кроме того, все пропущенные Игорем броски относятся к категории повышенной опасности — всего их было восемь, и другую половину россиянин отразил. Что все равно не помогло довести матч до победы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|2
|Вашингтон
|36
|24
|12
|50
|3
|Каролина
|36
|22
|14
|45
|4
|Питтсбург
|38
|17
|21
|39
|5
|Коламбус
|37
|15
|22
|36
|6
|Филадельфия
|37
|16
|21
|36
|7
|Айлендерс
|37
|14
|23
|35
|8
|Рейнджерс
|35
|16
|19
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|37
|22
|15
|46
|2
|Флорида
|37
|22
|15
|46
|3
|Бостон
|38
|20
|18
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|36
|16
|20
|35
|7
|Детройт
|36
|14
|22
|32
|8
|Баффало
|37
|14
|23
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|37
|26
|11
|53
|2
|Миннесота
|37
|22
|15
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|35
|21
|14
|43
|5
|Юта
|35
|16
|19
|38
|6
|Сент-Луис
|38
|17
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|36
|11
|25
|29
|8
|Чикаго
|37
|12
|25
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|25
|11
|53
|2
|Лос-Анджелес
|36
|21
|15
|47
|3
|Эдмонтон
|36
|21
|15
|45
|4
|Ванкувер
|35
|17
|18
|42
|5
|Калгари
|36
|17
|19
|41
|6
|Сиэтл
|37
|16
|21
|34
|7
|Анахайм
|35
|14
|21
|32
|8
|Сан-Хосе
|39
|11
|28
|28
|31.12
|03:00
|
Флорида – Рейнджерс
|- : -
|31.12
|03:30
|
Виннипег – Нэшвилл
|- : -
|31.12
|04:00
|
Сиэтл – Юта
|- : -
|31.12
|20:30
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|31.12
|21:00
|
Торонто – Айлендерс
|- : -
|31.12
|23:00
|
Вегас – Монреаль
|- : -