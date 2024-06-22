«Флорида» выглядит безжизненной и находится в шаге от эпического краха». В Америке ждут развязку финала Кубка Стэнли
«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Флориду» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли — 3:3.
Если в седьмой «Ойлерз» вновь одержат победу, то это будет первый за 82 года случай, когда команда выиграла Кубок Стэнли, уступая по ходу финала со счетом 0:3 в серии.
Может произойти по-настоящему историческое событие — что о нем пишут в американских СМИ?
Yardbarker: «Ойлерз» творят историю НХЛ»
— В пятницу «Эдмонтон» вошел в историю НХЛ и теперь находится в одной победе от того, чтобы сделать еще больше. Тем временем «Флорида» выглядит безжизненной и должна выиграть решающую, седьмую игру дома, чтобы избежать эпического краха на века.
The Athletic: «Еще одно поражение сокрушит „Флориду“ так, что будет трудно оправиться»
— Еще одна победа для кусочка истории Кубка Стэнли, который мало кто забудет. Еще одна победа для величайшего игрока хоккея, чтобы оставить свой след. Еще одна победа, чтобы положить конец 31-летней кубковой засухе Канады. Еще одна игра в самом запоминающемся финале Кубка Стэнли. И еще одно поражение, которое сокрушит «Флориду» так, что будет очень трудно оправиться от него.
В понедельник вечером в Санрайзе, штат Флорида, от седьмой игры зависит очень многое для обеих команд. Конечно, победа «Пантер» на глазах у родной публики сделает все это лишь частью трудного пути к первому для франшизы чемпионскому Кубку Стэнли. Вы постоянно слышите от команд о том, как трудно выиграть в Кубке. Это будет ярким примером.
ESPN: «Флориде» некого винить, кроме самих себя»
— Кубок Стэнли снова был в здании, готовый быть врученным «Флориде» в случае победы в шестой игре. Но они не выиграли. «Пантерам» некого винить, кроме самих себя. Они проиграли три матча подряд и находятся на грани того, чтобы упустить Кубок Стэнли. Флорида уже должна была принимать парад. Вместо этого она вместе с «Эдмонтоном» возвращается в Санрайз, чтобы проверить, осталось ли там хоть что-то, чтобы наконец-то покончить с крайне достойным соперником.
Sportsnet: «Если кто-то может это сделать, это «Ойлерз»
— Каким-то образом «Ойлерз» вместо поражения выжали из этого финала Кубка Стэнли еще три победы, включая одну на выезде, став третьей командой в истории, которой удалось перевести игру в седьмую после отставания 3:0 в чемпионской серии.
В пятницу «Эдмонтон» разгромил «Флориду» со счетом 5:1 в шестой игре, порадовав своих болельщиков вкуснейшим шведским столом из нападения. Двенадцать игроков (включая вратаря) набрали по очку — и, что удивительно, ни одного из них не звали Коннор Макдэвид.
Miami Herald: «Пантеры» опять не смогли»
— Как это произошло? Всего неделю назад «Флорида» вела 3-0 в серии с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли. Они были в одной победе от того, чтобы впервые в своей истории поднять над головой кубок Стэнли. У них было три шанса все исправить. Все три раза они потерпели неудачу.
Теперь, как ни удивительно, все сводится к победе в седьмой игре, которая состоится в понедельник на арене в Санрайзе. «Это тяжело, — сказал форвард Картер Верхеге. — Очевидно, что нам придется нелегко».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|3 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|22.06
|03:00
|
Эдмонтон – Флорида
|5 : 1