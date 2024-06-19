Макдэвид всего в пяти очках от величайшего достижения Гретцки! Этот рекорд казался вечным
«Эдмонтон» оказался на грани сухого поражения в финале Кубка Стэнли, но после этого одержал две победы подряд над «Флоридой» и вернул серию в канадскую провинцию Альберта. «Нефтяники» стал всего четвертой командой в истории НХЛ, которой удалось дважды выиграть в финальной серии после трех неудач на старте. Источником вдохновения для Коннора Макдэвида и компании должен стать «Торонто», который в 1942 году умудрился взять трофей, спасшись с 0-3 в противостоянии с «Детройтом».
Продолжение серии в первую очередь организовал как раз Макдэвид, который в двух последних матчах набрал восемь очков и стал всего вторым в XXI веке хоккеистом, которому удалось преодолеть отметку в 10 баллов в отдельно взятом финале. В 2010 году «летчик» Дэн Бриер принял участие в 12 результативных атаках, что, правда, не помогло «Филадельфии» справиться с «Чикаго». Рекорд финалов — 13 очков — принадлежит, естественно, Уэйну Гретцки.
В пятом матче Макдэвид набрал 4 (2+2) очка и третьим в истории набрал 40 очков за один Кубок Стэнли. Больше капитана «Эдмонтона» выбивали только Уэйн Гретцки (дважды) и Марио Лемье. От рекорда всех времен Коннора отделяют теперь всего пять баллов — вполне отыгрываемый при набранном темпе гандикап.
Заодно Макдэвид обновил собственный ассистентский рекорд плей-офф, доведя количество результативных передач до 34, а его партнер Эван Бушар установил новое достижение для игроков обороны. Канадский защитник помог отличиться товарищам по команде 26 раз — на один больше, чем легендарный Пол Коффи в 1985 году.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|3 - 2
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|19.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|3 : 5