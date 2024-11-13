Лучшая драка сезона в НХЛ! Кровожадный поединок двух канадцев напомнил старые времена

Такого замеса в этом чемпионате еще не было.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Д. Хьюз — 8 (Братт, Хэмилтон), 8:30 — 0:1. Райнхарт — 12 (бол., Балинскис, Барков), 28:41 — 1:1. Майер — 7 (Мерсер, Зигенталер), 37:29 — 1:2. Коттер — 7 (Хишир, Хэмилтон), 55:07 — 1:3. Палат — 3 (п.в., Братт), 58:58 — 1:4.

Вратари: Найт (57:00 — 58:58) — Маркстрем.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 34 (14+8+12) — 24 (6+8+10).

Наши: Куликов (20.47/1/-1) — -.

Санрайз. Amerant Bank Arena. 18677 зрителей.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Флоридой» произошла, вероятно, самая яркая драка этого сезона. Защитник «Девилз» Бренден Диллон мощно зарубился с нападающим «Пантерз» Джоной Гаджовичем.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

В середине второго периода игроки схлестнулись недалеко от ворот «Нью-Джерси»: перед этим они какое-то время, видимо, ссорились устно, подойдя вплотную друг к другу. Трибуны «Амерант Банк Арены» с ликованием приняли замес хоккеистов, тем более что оба не подкачали — вместо привычной возни с редким количеством ударов обрушили друг на друга ливень панчей. Хоккеисты на протяжении пары десятков секунд колотили кулаками в голову друг друга, пока Диллон не свалился на лед. В этот момент судьи наконец вмешались и разняли тафгаев.

Победивший Гаджович с юмором отреагировал на триумф. После того как оппонент схватил его за форму, свитер почти полностью закрыл голову нападающего «Флориды», из-за чего Джона ориентировался явно не зрением. «Я ничего не видел: просто спрятал голову и пытался продолжать бить. Иногда такое случается. Он вышел на меня, и мы оба были готовы драться. В итоге получился хороший бой. Я испытываю к нему только уважение, и, похоже, это завело болельщиков», — приводит слова хоккеиста The Hockey News.

Грубиянов наказали пятиминутным штрафом, но их драка напомнила олдскульные времена НХЛ, когда подобные кровожадные поединки случались куда чаще. Главный тренер «Флориды» Пол Морис считает так же. «Это старая школа. Рефери не стали вмешиваться слишком рано и позволили двум парням подраться», — сказал Пол.

Поражение Диллона в драке не слишком сказалось на команде — спустя семь минут после поединка «Девилз» вонзили вторую шайбу в матче. Финальная сирена зафиксировала их крупную победу 4:1, благодаря которой они оборвали семиматчевую победную серию соперника и обошли их в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» лидирует с 24 очками, «Флорида» отстала на один балл, но имеет три игры в запасе.

Драка стала не только самым ярким моментом игры, но и, возможно, самым запоминающимся эпизодом в сезоне для обоих хоккеистов. Нападающий Гаджович в восьми играх в регулярном чемпионате отметился лишь одним голом. Защитник Диллон в 19 матчах оформил четыре ассиста. Кстати, для него пятиминутный штраф за махач оказался не единственным в матче — в первом периоде он получил еще две минуты.