Ничушкин набрал первые очки в сезоне! Для этого ему понадобилось четыре матча

Три очка россиянина помогли «Эвеланш» обыграть «Флориду» в результативном матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Колорадо» — 4:7 (2:1, 1:4, 1:2)

Голы: Верхэге — 5 (Лунделл, Самоскевич), 0:52 — 1:0. Друэн — 1 (Макар, Лехконен), 9:13 — 1:1. Барков — 4 (Ткачак, Миккола), 15:44 — 2:1. Друэн — 2 (Макар, Тэйвз), 20:34 — 2:2. О`Коннор — 2 (Шилингтон, Иван), 24:04 — 2:3. Жирар — 2 (Рантанен, Ничушкин), 28:54 — 2:4. Рантанен — 14 (Жирар, Тэйвз), 36:58 — 2:5. Райнхарт — 16 (бол., Экблад, Ткачак), 38:40 — 3:5. Шилингтон — 1 (Ничушкин, Рантанен), 55:49 — 3:6. Ничушкин — 1 (п.в., Маккиннон, Рантанен), 57:15 — 3:7. Лунделл — 7 (Самоскевич, Балинскис), 58:17 — 4:7.

Вратари: Бобровский (56:48 — 57:15) — Георгиев.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (7+5+19) — 25 (8+10+7).

Наши: Куликов (18.51/0/-2) — Коваленко (7.35/0/-1), Ничушкин (19.07/2/+3).

Санрайз. Amerant Bank Arena. 18638 зрителей.

Мы долго ждали этого события, и оно случилось — Валерий Ничушкин впервые набрал очки после выхода из программы помощи игрокам и возвращения в состав «Колорадо». Прорвало челябинского гиганта после трех нулевых игр в гостевой встрече с кризисной «Флоридой», которая проиграла уже пять из шести последних матчей. И было бы странно, если бы 13-й номер «Эвеланш» вновь ушел со льда без очков после матча, в котором его команда покуражилась над обороной действующего чемпиона и забросила сразу семь шайб.

Свою засуху Биг Вэл прервал в середине второго периода, отметившись ассистом в голе Самуэля Жирара. Разглядеть его вклад в результативную атаку на повторе невозможно. Однако протокол говорит, что в ней он все уже поучаствовал, «проткнув борт» на своей синей линии за несколько секунд до входа в чужую зону. Многие не любят ужасное слово «ассист», но в данной случае имел место быть именно он — назвать его действие голевой передачей крайне сложно.

А вот к его второму результативному баллу этой ночью не должно быть никаких вопросов. За четыре минуты до финальной сирены Ничушкин выдал из угла просто роскошный пас на «усы» Оливеру Шилингтону, который без помех расстрелял Сергея Бобровского в ближнюю девятку. Разве мог темнокожий швед не поблагодарить партнера за такой подарок?

Ну а в самой концовке уралец забросил свою первую шайбу в НХЛ с 19 апреля 2024-го. Пока только в пустые ворота. Однако сам факт, что Беднар доверяет ему в ключевые моменты, не может не радовать. Теперь осталось вернуть доверие болельщиков «Лавин», многие из которых до сих пор злятся на него за два подряд таинственных исчезновения.

Радоваться этой шайбе Валерий не стал, буднично отбив кулачок Нэйтану Маккиннону. А вот мы за него порадуемся. Хочется верить, что все его старые проблемы окончательно позади. Дальше — больше.