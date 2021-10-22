Настоящий Бобровский вернулся! Отметил суперюбилей в НХЛ и должен ехать на Олимпиаду

Возрождение российского вратаря «Флориды».

Хоккей

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Колорадо» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Райнхарт — 1 (Марчмент, Лунделл), 14:32 — 1:0. Рантанен — 2 (Жирар, Маккиннон), 19:06 — 1:1. Беннетт — 4 (бол., Экблад, Юбердо), 29:04 — 2:1. Верхэге — 3, 39:13 — 3:1. Лунделл — 2 (п.в., Марчмент, Гудас), 58:47 — 4:1.

Вратари: Бобровский — Юханссон (58:08 — 58:47).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (6+23+9) — 31 (11+12+8).

Наши: — - Мальцев (11.09/2/0).

22 октября. Майами. BB&T Center. 11 245 зрителей.

Сергей Бобровский классно начал новый сезон — с трёх побед. Вторая из них принесла ему титул второй звезды матча, а сегодняшняя, над «Колорадо», — первой. А заодно — 300-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Больше из наших только у Евгения Набокова и Николая Хабибулина.

Очень надеюсь, что главные трудности во «Флориде» у Боба позади. Он и прежде взлетал именно после самых сложных сезонов в карьере: первую из двух своих «Везин» получил после года на лавке «Филадельфии» под Ильей Брызгаловым и обмена в «Коламбус», которого он хотел; вторую — после сезона с тремя травмами паха.

Big congrats to Sergei Bobrovsky on hitting 3??0??0?? career NHL wins! ? pic.twitter.com/sjtN7TasUu — NHL (@NHL) October 22, 2021

Есть у Сергея черта характера — собираться и выкарабкиваться из самых тяжёлых ситуаций. Прошлый сезон во «Флориде» для него уже был лучше первого, но наверняка очень болезненным оказалось то, что он остался даже не на скамейке, а на трибуне, третьим вратарем, на два последних матча серии первого круга с «Тампой». Но он не обиделся на весь мир, а, как всегда, начал ещё больше пахать.

Сейчас у него интересный молодой сменщик Спенсер Найт, вратарь золотой американской молодежки, который свой матч в этом сезоне (как раз у «Тампы») тоже выиграл. Осталось только взять ещё пару приличных защитников — с этим у «Пантерз» давно большие проблемы. И по стилю это не организованный и дисциплинированный «Коламбус» Тортореллы, а гораздо более атакующая, зрелищная и авантюрная команда; вратарям в таких всегда сложнее.

Sergei Bobrovsky on win 300: «It definitely means something. I've been fortunate to play with great players and teams and I appreciate them for this milestone... It feels like it was so long ago [when I started] but at the same time like yesterday. Time flies.» #COLvsFLA pic.twitter.com/RDAsYqxO58 — Florida Panthers (@FlaPanthers) October 22, 2021

Очень надеюсь, что Боб, основной вратарь последней нашей сборной, выигравшей чемпионат мира (в Минске-2014), продолжит так играть и поедет на Олимпиаду в Пекин — пусть наверняка и вторым после Андрея Василевского. 33-летний Сергей заслужил это всей своей большой карьерой.

Он уже играл на Олимпиаде в Сочи и был там в большом порядке, но после «сухаря» в квалификации плей-офф с Норвегией Зинэтула Билялетдинов все же предпочёл на четвертьфинал с финнами Семена Варламова. Мнения в штабе тогда разделились: главный тренер и Валерий Белоусов были за Варли, все остальные — за Боба. Мнение главного перевесило. Вратарский вопрос, конечно, повлиял на результат: меньше беспомощности в атаке, при всех ее именах забившей на том турнире всего 12 шайб в пяти матчах (в той конкретной игре — всего одну усилиями Ильи Ковальчука), но факт, что в полуфинал Россия не вышла.

В 2018-м энхаэловцев на Игры не пустили, и сейчас у Бобровского наверняка будет последний шанс — в Милане-2026 ему будет уже 37, и при той бешеной конкуренции, которая у сборной России в воротах уже сегодня (а завтра она будет ещё жёстче), возможности попасть в топ-3 у вратаря-ветерана не будет наверняка.

А пока она есть — и достаточно велика. Приятно наблюдать за очередным возрождением одного из наших самых заслуженных действующих энхаэловцев.