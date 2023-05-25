Бобровский — в финале Кубка Стэнли! «Флорида» вынесла «Каролину» за четыре матча
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
«Флорида» — «Каролина» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Голы: Дюклер — 3 (Барков, Верхэге), 0:41 — 1:0. Ткачак — 8 (бол., Экблад, Форслинг), 10:23 — 2:0. Штястны — 4 (Шей, Мартинук), 13:03 — 2:1. Терявяйнен — 1 (Шей, Котканиеми), 22:51 — 2:2. Ломберг — 1 (Уайт, Э. Стаал), 29:49 — 3:2. Фаст — 6 (Мартинук, Чатфилд), 56:38 — 3:3. Ткачак — 9 (бол., Барков, Райнхарт), 59:55 — 4:3.
Вратари: Бобровский — Андерсен (59:55).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 24 (9+9+6) — 39 (9+17+13).
25 мая. Санрайз. FLA Live Arena.
Счет в серии: 4-0.
Незадолго до старта четвертого матча финала «Востока» у болельщиков «Флориды» по-настоящему отлегло — капитан «Пантерз» Александр Барков, досрочно завершивший третью встречу из-за повреждения, сегодня вышел на дневную раскатку и не подал никаких признаков дискомфорта.
А ведь отчасти благодаря Баркову, ассистировавшему Энтони Дюклеру, хозяевам удалось впервые в серии не проспать начало и быстро открыть счет. Уже на первой минуте первая тройка «Флориды» очень спокойно преодолела построение соперника 1-3-1 в средней зоне и мгновенно открыла счет.
В итоге эта заряженность «Пантерз» к 10-й минуте вылилась в гол Мэттью Ткачака, без проблем разобравшегося в большинстве с Фредриком Андерсеном и здорово сориентировавшегося под воротами. При этом для того, чтобы соорудить 2:0 в середине первого периода, парням Морриса хватило всего четырех бросков в створ.
Однако «Каролина» сумела оправиться от стартовой двоечки и довольно быстро пришла в себя. Причем сделала это благодаря людям, которые до этого были совершенно незаметны в плей-офф. Еще в стартовой двадцатиминутке Сергея Бобровского лишил «сухаря» Пол Штясны, который в последний раз забивал еще в первом раунде с «Айлендерс». Отличиться и вдохнуть жизнь в «Харрийкенз» 37-летнему ветерану помог предательский для российского голкипера рикошет от штанги.
А в начале второго периода своим первым голом в плей-офф разродился финн Теуво Тярявяйнен, пропустивший большую часть кубковой весны из-за перелома руки и наказавший четвертое сочетание хозяев за нерасторопность на собственном пятачке. Впрочем, свою ошибку чернорабочее звено «Флориды» искупило сполна.
Гол, который нарисовала тройка Стаала на 30-й минуте, точно войдет в золотую коллекцию текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Сперва она задавила «Каролину» на выходе из зоны, а затем просто издевательски разорвала оборону «Харрикейнз» вместе с датским голкипером в три передачи. Таких шайб ждешь от звеньев Баркова и Беннетта, а уж точно не от работяг вроде Райана Ломберга, Эрика Стаала и Колина Уайта. А это точно ролевики из четвертой тройки?
Долгое время именно шедевр за финальным авторством Ломберга претендовал на статус победного в этой серии. Однако за три минуты до конца третьего периода «Ураганы» смогли сравнять счет и материализовать огромное игровое преимущество в шайбу Йеспера Фаста, который прервал классную серию Бобровского, не пропускавшего больше двух шайб на протяжении последних восьми матчей плей-офф. Только в итоге гол шведа так и не стал спасительным.
Если Эрик Стаал, поучаствовав в красивой результативной атаке, стал героем «Флориды», то его брата Джордана, схватившего роковое удаление за подножку, теперь точно никто не похвалит, кроме игроков «Пантерз». Был ли смысл хозяевам откладывать выход в финал до овертайма, если можно это было сделать в сумасшедшей концовке? Впрочем, главный вопрос — кто, как не гениальный палач «Каролины» Ткачак, должен был приговорить команду Рода Бриндамора за 4 секунды до финальной сирены и вывести «Котов» в финал Кубка Стэнли в первые с 1996 года?
Теперь «Флориду», которая никогда до этого не выбивала соперника из плей-офф всего за четыре игры, ждет довольно длинная пауза. Плохо это или хорошо — пока решительно непонятно. Зато ясно одно — благодаря феноменальному Сергею Бобровскому решающая серия точно не пройдет без россиян. Дальше дело за Иваном Барбашевым.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
3 - 0
|3 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|25.05
|03:00
|
Флорида – Каролина
|4 : 3
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|16
|22
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|16
|21
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|16
|10
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|16
|9
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Адин Хилл
Вегас
|8
|1.96