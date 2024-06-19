Невероятный Макдэвид творит историю: обхитрил Бобровского, набрал уже 42 очка в плей-офф и продлил финал!

Серия возвращается в Эдмонтон.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Пятый матч

«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)

Голы: Браун — 2 (мен.), 5:30 — 0:1. Хаймэн — 15 (бол., Бушар, Макдэвид), 21:58 — 0:2. Макдэвид — 7 (Фогеле, Бушар), 25:00 — 0:3. Ткачак — 6 (Родригес), 26:53 — 1:3. Перри — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 31:54 — 1:4. Родригес — 7 (Монтур, Беннетт), 32:08 — 2:4. Экман-Ларссон — 2 (Ткачак), 44:04 — 3:4. Макдэвид — 8 (п.в.), 59:41 — 3:5.

Вратари: Бобровский (39:59 — 40:00, 57:29 — 59:41) — Скиннер.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 33 (6+16+11) — 24 (10+10+4).

Наши: Куликов (12.35/1/+1), Тарасенко (9.02/4/0) — -.

19 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19956 зрителей.

Счет в серии: 3-2.

После сокрушительного разгрома в четвертом матче главному тренеру «Флориды» Полу Морису нужно было сделать все, чтобы хоккеисты забыли нелепый результат с восемью пропущенными шайбами. Помог с этим календарь. Пауза растянулась на два полноценных выходных дня, чтобы упростить логистику и дать командам время на восстановление.

Кому оно должно было пойти на пользу, так это Сергею Бобровскому. В прошлой игре российского голкипера заменили впервые в нынешнем плей-офф, но никто не сомневался, что воспитанник «Кузни» вернется в ворота на матч номер пять. Впрочем, возвращение не получилось удачным.

Резвое начало показало, что команды, несмотря на важность игры, не собирались осторожничать и отсиживаться в обороне. В первом периоде опаснее смотрелась «Флорида» — чего только стоит момент Аарона Экблада, когда Стюарт Скиннер выручил «Эдмонтон» ловушкой. «Пантерз» получили болезненное поражение в прошлом матче и горели желанием нанести ответный удар.

По коротким планам со скамейки хозяев читалась злость игроков, остановившихся в шаге от Кубка Стэнли. Напряжение только усилилось, когда «Флорида» пропустила гол в большинстве — уже во втором матче подряд! Розыгрыш в расстановке «пять на четыре» завершился плохим пасом Брэндона Монтура — его перехватил Коннор Браун и, убежав один на один с вратарем, разобрался с Бобровским.

Гол Брауна окрылил «Эдмонтон» и приземлил «Флориду». «Пантерз» растеряли преимущество и стали меньше бросать. Второй период хозяева начали в меньшинстве и быстро пропустили еще один гол. Пока Густав Форслинг пытался вытолкнуть с пятака Зака Хаймана, Эван Бушар зарядил от синей линии, и шайба от ноги форварда «Ойлерз» юркнула в ворота. Как выяснилось, лучший снайпер плей-офф умеет забивать не только клюшкой. «Эдмонтон», почувствовав растерянность соперника, оперативно отгрузил третий гол. На этот раз «Флориду» подвел Бобровский. Сергей пропустил в ближний угол от Коннора Макдэвида, не до конца прижав щиток к штанге.

Третью игру подряд «Ойлерз» забили Бобровскому как минимум три гола. Кто, если не гиперактивный Мэттью Ткачак, должен был спасать «Пантерз» от позора во втором матче подряд? С ответом Макдэвиду хозяева не затянули. Американец наконец-то пробил Скиннера, но Коннор был сегодня слишком хорош.

С сольного прохода поцелованного хоккейным богом канадца начался четвертый гол «Эдмонтона». Макдэвид накрутил защитников и выдал шайбу Кори Перри — ветерану оставалось не промахнуться в открытый угол. С середины второго периода игра сбилась на обмен опасными атаками. Вернул интригу Эван Родригес, отыгравший одну шайбу еще до перерыва.

В третьем периоде «Флорида» бросила все силы, чтобы спасти матч. «Эдмонтон», что ожидаемо, реже играл в атаке и больше сдерживал набеги соперника. То, как команда Криса Ноблауха умеет сворачиваться в обороне, все увидели в финале «Запада» с «Далласом». Оливер Экман-Ларссон сократил отставание на 45-й минуте и добавил концовке огня.

Навал «Флориды» на последних минутах ни к чему не привел. Еще и Дмитрий Куликов удалился очень не вовремя — в момент, когда хозяева провели несколько опасных смен. На последних минутах Морис заменил Бобровского на шестого полевого, но «Эдмонтон» не позволил отыграться, а Макдэвид оформил дубль (теперь на его счету 42 очка в плей-офф). Секундами ранее Ткачак лежа на льду вытащил шайбу буквально с ленточки, но Коннор все-таки поразил пустые ворота. Серия переезжает в Канаду на шестой матч.