Невероятный Макдэвид творит историю: обхитрил Бобровского, набрал уже 42 очка в плей-офф и продлил финал!
НХЛ. Плей-офф. Финал. Пятый матч
«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)
Голы: Браун — 2 (мен.), 5:30 — 0:1. Хаймэн — 15 (бол., Бушар, Макдэвид), 21:58 — 0:2. Макдэвид — 7 (Фогеле, Бушар), 25:00 — 0:3. Ткачак — 6 (Родригес), 26:53 — 1:3. Перри — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 31:54 — 1:4. Родригес — 7 (Монтур, Беннетт), 32:08 — 2:4. Экман-Ларссон — 2 (Ткачак), 44:04 — 3:4. Макдэвид — 8 (п.в.), 59:41 — 3:5.
Вратари: Бобровский (39:59 — 40:00, 57:29 — 59:41) — Скиннер.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 33 (6+16+11) — 24 (10+10+4).
Наши: Куликов (12.35/1/+1), Тарасенко (9.02/4/0) — -.
19 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19956 зрителей.
Счет в серии: 3-2.
После сокрушительного разгрома в четвертом матче главному тренеру «Флориды» Полу Морису нужно было сделать все, чтобы хоккеисты забыли нелепый результат с восемью пропущенными шайбами. Помог с этим календарь. Пауза растянулась на два полноценных выходных дня, чтобы упростить логистику и дать командам время на восстановление.
Кому оно должно было пойти на пользу, так это Сергею Бобровскому. В прошлой игре российского голкипера заменили впервые в нынешнем плей-офф, но никто не сомневался, что воспитанник «Кузни» вернется в ворота на матч номер пять. Впрочем, возвращение не получилось удачным.
Резвое начало показало, что команды, несмотря на важность игры, не собирались осторожничать и отсиживаться в обороне. В первом периоде опаснее смотрелась «Флорида» — чего только стоит момент Аарона Экблада, когда Стюарт Скиннер выручил «Эдмонтон» ловушкой. «Пантерз» получили болезненное поражение в прошлом матче и горели желанием нанести ответный удар.
По коротким планам со скамейки хозяев читалась злость игроков, остановившихся в шаге от Кубка Стэнли. Напряжение только усилилось, когда «Флорида» пропустила гол в большинстве — уже во втором матче подряд! Розыгрыш в расстановке «пять на четыре» завершился плохим пасом Брэндона Монтура — его перехватил Коннор Браун и, убежав один на один с вратарем, разобрался с Бобровским.
Гол Брауна окрылил «Эдмонтон» и приземлил «Флориду». «Пантерз» растеряли преимущество и стали меньше бросать. Второй период хозяева начали в меньшинстве и быстро пропустили еще один гол. Пока Густав Форслинг пытался вытолкнуть с пятака Зака Хаймана, Эван Бушар зарядил от синей линии, и шайба от ноги форварда «Ойлерз» юркнула в ворота. Как выяснилось, лучший снайпер плей-офф умеет забивать не только клюшкой. «Эдмонтон», почувствовав растерянность соперника, оперативно отгрузил третий гол. На этот раз «Флориду» подвел Бобровский. Сергей пропустил в ближний угол от Коннора Макдэвида, не до конца прижав щиток к штанге.
Третью игру подряд «Ойлерз» забили Бобровскому как минимум три гола. Кто, если не гиперактивный Мэттью Ткачак, должен был спасать «Пантерз» от позора во втором матче подряд? С ответом Макдэвиду хозяева не затянули. Американец наконец-то пробил Скиннера, но Коннор был сегодня слишком хорош.
С сольного прохода поцелованного хоккейным богом канадца начался четвертый гол «Эдмонтона». Макдэвид накрутил защитников и выдал шайбу Кори Перри — ветерану оставалось не промахнуться в открытый угол. С середины второго периода игра сбилась на обмен опасными атаками. Вернул интригу Эван Родригес, отыгравший одну шайбу еще до перерыва.
В третьем периоде «Флорида» бросила все силы, чтобы спасти матч. «Эдмонтон», что ожидаемо, реже играл в атаке и больше сдерживал набеги соперника. То, как команда Криса Ноблауха умеет сворачиваться в обороне, все увидели в финале «Запада» с «Далласом». Оливер Экман-Ларссон сократил отставание на 45-й минуте и добавил концовке огня.
Навал «Флориды» на последних минутах ни к чему не привел. Еще и Дмитрий Куликов удалился очень не вовремя — в момент, когда хозяева провели несколько опасных смен. На последних минутах Морис заменил Бобровского на шестого полевого, но «Эдмонтон» не позволил отыграться, а Макдэвид оформил дубль (теперь на его счету 42 очка в плей-офф). Секундами ранее Ткачак лежа на льду вытащил шайбу буквально с ленточки, но Коннор все-таки поразил пустые ворота. Серия переезжает в Канаду на шестой матч.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|3 - 2
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|19.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|3 : 5