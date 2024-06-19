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Сегодня, 06:20

Невероятный Макдэвид творит историю: обхитрил Бобровского, набрал уже 42 очка в плей-офф и продлил финал!

«Эдмонтон» победил «Флориду» в пятом матче финала
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Коннор Макдэвид празднует гол с Маттиасом Экхольмом и Адамом Энрике в матче «Флорида» — «Эдмонтон» 19 июня.
Фото USA Today Sports
Серия возвращается в Эдмонтон.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Пятый матч
«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)
Голы: Браун — 2 (мен.), 5:30 — 0:1. Хаймэн — 15 (бол., Бушар, Макдэвид), 21:58 — 0:2. Макдэвид — 7 (Фогеле, Бушар), 25:00 — 0:3. Ткачак — 6 (Родригес), 26:53 — 1:3. Перри — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 31:54 — 1:4. Родригес — 7 (Монтур, Беннетт), 32:08 — 2:4. Экман-Ларссон — 2 (Ткачак), 44:04 — 3:4. Макдэвид — 8 (п.в.), 59:41 — 3:5.
Вратари: Бобровский (39:59 — 40:00, 57:29 — 59:41) — Скиннер.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 33 (6+16+11) — 24 (10+10+4).
Наши: Куликов (12.35/1/+1), Тарасенко (9.02/4/0) — -.
19 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19956 зрителей.
Счет в серии: 3-2.

После сокрушительного разгрома в четвертом матче главному тренеру «Флориды» Полу Морису нужно было сделать все, чтобы хоккеисты забыли нелепый результат с восемью пропущенными шайбами. Помог с этим календарь. Пауза растянулась на два полноценных выходных дня, чтобы упростить логистику и дать командам время на восстановление.

Кому оно должно было пойти на пользу, так это Сергею Бобровскому. В прошлой игре российского голкипера заменили впервые в нынешнем плей-офф, но никто не сомневался, что воспитанник «Кузни» вернется в ворота на матч номер пять. Впрочем, возвращение не получилось удачным.

Резвое начало показало, что команды, несмотря на важность игры, не собирались осторожничать и отсиживаться в обороне. В первом периоде опаснее смотрелась «Флорида» — чего только стоит момент Аарона Экблада, когда Стюарт Скиннер выручил «Эдмонтон» ловушкой. «Пантерз» получили болезненное поражение в прошлом матче и горели желанием нанести ответный удар.

По коротким планам со скамейки хозяев читалась злость игроков, остановившихся в шаге от Кубка Стэнли. Напряжение только усилилось, когда «Флорида» пропустила гол в большинстве — уже во втором матче подряд! Розыгрыш в расстановке «пять на четыре» завершился плохим пасом Брэндона Монтура — его перехватил Коннор Браун и, убежав один на один с вратарем, разобрался с Бобровским.

Гол Брауна окрылил «Эдмонтон» и приземлил «Флориду». «Пантерз» растеряли преимущество и стали меньше бросать. Второй период хозяева начали в меньшинстве и быстро пропустили еще один гол. Пока Густав Форслинг пытался вытолкнуть с пятака Зака Хаймана, Эван Бушар зарядил от синей линии, и шайба от ноги форварда «Ойлерз» юркнула в ворота. Как выяснилось, лучший снайпер плей-офф умеет забивать не только клюшкой. «Эдмонтон», почувствовав растерянность соперника, оперативно отгрузил третий гол. На этот раз «Флориду» подвел Бобровский. Сергей пропустил в ближний угол от Коннора Макдэвида, не до конца прижав щиток к штанге.

Третью игру подряд «Ойлерз» забили Бобровскому как минимум три гола. Кто, если не гиперактивный Мэттью Ткачак, должен был спасать «Пантерз» от позора во втором матче подряд? С ответом Макдэвиду хозяева не затянули. Американец наконец-то пробил Скиннера, но Коннор был сегодня слишком хорош.

С сольного прохода поцелованного хоккейным богом канадца начался четвертый гол «Эдмонтона». Макдэвид накрутил защитников и выдал шайбу Кори Перри — ветерану оставалось не промахнуться в открытый угол. С середины второго периода игра сбилась на обмен опасными атаками. Вернул интригу Эван Родригес, отыгравший одну шайбу еще до перерыва.

В третьем периоде «Флорида» бросила все силы, чтобы спасти матч. «Эдмонтон», что ожидаемо, реже играл в атаке и больше сдерживал набеги соперника. То, как команда Криса Ноблауха умеет сворачиваться в обороне, все увидели в финале «Запада» с «Далласом». Оливер Экман-Ларссон сократил отставание на 45-й минуте и добавил концовке огня.

Навал «Флориды» на последних минутах ни к чему не привел. Еще и Дмитрий Куликов удалился очень не вовремя — в момент, когда хозяева провели несколько опасных смен. На последних минутах Морис заменил Бобровского на шестого полевого, но «Эдмонтон» не позволил отыграться, а Макдэвид оформил дубль (теперь на его счету 42 очка в плей-офф). Секундами ранее Ткачак лежа на льду вытащил шайбу буквально с ленточки, но Коннор все-таки поразил пустые ворота. Серия переезжает в Канаду на шестой матч.

Коннор Макдэвид
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Биография Сергея Бобровского: жизнь и карьера российского вратаря «Флориды»
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 2
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
3 - 2
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
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19.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 3 : 5
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