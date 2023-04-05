Команда Малкина снова забуксовала. «Питтсбург» может остаться без плей-офф впервые за 16 лет
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Хэмилтон — 21 (Палат, Братт), 8:58 — 1:0. Мерсер — 25 (Хишир, Татар), 14:23 — 2:0. Майер — 38 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 22:54 — 3:0. Мерсер — 26 (Марино, Грэйвс), 39:26 — 4:0. Мерсер — 27 (Хишир, Маклеод), 42:52 — 5:0. Раст — 20 (Жозеф, Питри), 46:14 — 5:1.
Вратари: Ванечек — Джерри.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (8+18+11) — 23 (9+6+8).
Наши: — - Малкин (18.59/2/0).
5 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.
Битва за две последние путевки в плей-офф на Востоке выходит нешуточная. «Флорида», «Айлендерс» и «Питтсбург» находятся вплотную друг к другу, но кому-то придется отправиться в отпуск пораньше. На данный момент «Пингвинз» отстают от заветной восьмерки на одно очко и продолжают чередовать победы с поражениями. Сегодня после матча с «Нью-Джерси» к команде Майка Салливана возникло еще больше вопросов.
«Девилз» на своем льду не испытали никаких проблем, а в начале третьего периода вели со счетом 5:0. Лишь шайба Брайана Раста помогла испортить «сухарь» Витеку Ванечеку, но на интригу в игре никак не повлияла. Главным героем встречи стал молодой форвард Доусон Мерсер, который проводит в НХЛ свой второй сезон и уже отметился первым хет-триком. У канадца 27 шайб в текущем чемпионате, и это очень солидный результат после 17 голов в прошлом сезоне.
Евгений Малкин остался без очков, а 28 минут штрафа в прошлой игре с «Филадельфией», судя по всему, пошли форварду на пользу. На этот раз он обошелся без удалений и отметился двумя бросками. В оставшихся матчах «Питтсбург» сыграет с «Миннесотой», «Детройтом», «Чикаго», а также с «Коламбусом», так что любая осечка может стать для команды роковой. Серия «пингвинов» из 16 подряд попаданий в плей-офф входит в топ-10 в истории НХЛ и прерывать ее будет очень обидно.
«Флорида» без Бобровского
«Флорида» — «Баффало» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Козенс — 29 (бол., Далин, Томпсон), 8:58 — 0:1. Экблад — 13 (бол., Монтур, Барков), 15:47 — 1:1. Ткачак — 39 (Монтур, Лунделл), 40:59 — 2:1.
Вратари: Лион — Леви (59:08).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 36 (14+14+8) — 40 (14+8+18).
Наши: — - Любушкин (10.54/1/0).
5 апреля. Майами. FLA Live Arena.
А вот у «Пантерз» дела пока обстоят получше. Команда Пола Мориса одержала четыре победы подряд, забросив при этом 17 шайб. Сегодня «Флориде» на домашнем льду пришлось помучаться с «Баффало» и без шикарной игры голкипера этой победы могло не быть. Сергей Бобровский пропустил из-за болезни уже четыре матча, но Алекс Лайон успешно справился со своей задачей. Американский вратарь одержал четыре победы подряд при 95,9% отраженных бросков (116 из 121), а сегодня сделал 39 сейвов и был признан третьей звездой встречи.
Мэттью Ткачак, возможно, забил один из важнейших для себя голов в сезоне. Именно его подправление в начале третьего периода принесло «пантерам» победу, а шайба стала для американца 39-й в нынешнем чемпионате. Форвард отлично вписался в новую команду и полностью отрабатывает доверие. Мэттью преодолел планку в 100 очков во втором сезоне подряд и стал четвертым уроженцем США в истории НХЛ с таким достижением. Если «Флорида» все-таки выйдет в плей-офф, а «Калгари» нет, то про обмен Джонатана Юбердо в Санрайзе точно забудут навсегда.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|50
|27
|109
|2
|Нью-Джерси
|78
|49
|29
|106
|3
|Рейнджерс
|77
|45
|32
|101
|4
|Айлендерс
|78
|39
|39
|87
|5
|Питтсбург
|78
|38
|40
|86
|6
|Вашингтон
|77
|34
|43
|77
|7
|Филадельфия
|77
|29
|48
|71
|8
|Коламбус
|77
|24
|53
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|60
|17
|125
|2
|Торонто
|77
|46
|31
|102
|3
|Тампа-Бэй
|77
|45
|32
|96
|4
|Флорида
|78
|40
|38
|87
|5
|Баффало
|76
|37
|39
|81
|6
|Оттава
|78
|37
|41
|81
|7
|Детройт
|77
|35
|42
|79
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|46
|30
|98
|2
|Даллас
|77
|42
|35
|98
|3
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|4
|Виннипег
|77
|43
|34
|89
|5
|Нэшвилл
|77
|39
|38
|86
|6
|Сент-Луис
|78
|36
|42
|79
|7
|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|77
|25
|52
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|101
|3
|Лос-Анджелес
|78
|45
|33
|100
|4
|Сиэтл
|77
|43
|34
|94
|5
|Калгари
|78
|36
|42
|87
|6
|Ванкувер
|77
|34
|43
|75
|7
|Сан-Хосе
|77
|22
|55
|60
|8
|Анахайм
|77
|23
|54
|56
|5.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|5 : 1
|5.04
|02:00
|
Флорида – Баффало
|2 : 1
|5.04
|02:00
|
Торонто – Коламбус
|4 : 2
|5.04
|02:00
|
Каролина – Оттава
|3 : 2 ОТ
|5.04
|02:00
|
Монреаль – Детройт
|0 : 5
|5.04
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|4 : 2
|5.04
|03:00
|
Нэшвилл – Вегас
|3 : 2 ОТ
|5.04
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|3 : 4
|5.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|2 : 5
|5.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|3 : 4 ОТ
|5.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|1 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|78
|147
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|123
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|78
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|51
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|25
|2.20