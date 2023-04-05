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Сегодня, 08:45

Команда Малкина снова забуксовала. «Питтсбург» может остаться без плей-офф впервые за 16 лет

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Игроки «Питтсбурга» Евгений Малкин (справа), Джейк Гюнцель и Рихард Ракель.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Хэмилтон — 21 (Палат, Братт), 8:58 — 1:0. Мерсер — 25 (Хишир, Татар), 14:23 — 2:0. Майер — 38 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 22:54 — 3:0. Мерсер — 26 (Марино, Грэйвс), 39:26 — 4:0. Мерсер — 27 (Хишир, Маклеод), 42:52 — 5:0. Раст — 20 (Жозеф, Питри), 46:14 — 5:1.
Вратари: Ванечек — Джерри.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (8+18+11) — 23 (9+6+8).
Наши: — - Малкин (18.59/2/0).
5 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.

Битва за две последние путевки в плей-офф на Востоке выходит нешуточная. «Флорида», «Айлендерс» и «Питтсбург» находятся вплотную друг к другу, но кому-то придется отправиться в отпуск пораньше. На данный момент «Пингвинз» отстают от заветной восьмерки на одно очко и продолжают чередовать победы с поражениями. Сегодня после матча с «Нью-Джерси» к команде Майка Салливана возникло еще больше вопросов.

«Девилз» на своем льду не испытали никаких проблем, а в начале третьего периода вели со счетом 5:0. Лишь шайба Брайана Раста помогла испортить «сухарь» Витеку Ванечеку, но на интригу в игре никак не повлияла. Главным героем встречи стал молодой форвард Доусон Мерсер, который проводит в НХЛ свой второй сезон и уже отметился первым хет-триком. У канадца 27 шайб в текущем чемпионате, и это очень солидный результат после 17 голов в прошлом сезоне.

Евгений Малкин остался без очков, а 28 минут штрафа в прошлой игре с «Филадельфией», судя по всему, пошли форварду на пользу. На этот раз он обошелся без удалений и отметился двумя бросками. В оставшихся матчах «Питтсбург» сыграет с «Миннесотой», «Детройтом», «Чикаго», а также с «Коламбусом», так что любая осечка может стать для команды роковой. Серия «пингвинов» из 16 подряд попаданий в плей-офф входит в топ-10 в истории НХЛ и прерывать ее будет очень обидно.

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«Флорида» без Бобровского

«Флорида» — «Баффало» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Козенс — 29 (бол., Далин, Томпсон), 8:58 — 0:1. Экблад — 13 (бол., Монтур, Барков), 15:47 — 1:1. Ткачак — 39 (Монтур, Лунделл), 40:59 — 2:1.
Вратари: Лион — Леви (59:08).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 36 (14+14+8) — 40 (14+8+18).
Наши: — - Любушкин (10.54/1/0).
5 апреля. Майами. FLA Live Arena.

А вот у «Пантерз» дела пока обстоят получше. Команда Пола Мориса одержала четыре победы подряд, забросив при этом 17 шайб. Сегодня «Флориде» на домашнем льду пришлось помучаться с «Баффало» и без шикарной игры голкипера этой победы могло не быть. Сергей Бобровский пропустил из-за болезни уже четыре матча, но Алекс Лайон успешно справился со своей задачей. Американский вратарь одержал четыре победы подряд при 95,9% отраженных бросков (116 из 121), а сегодня сделал 39 сейвов и был признан третьей звездой встречи.

Мэттью Ткачак, возможно, забил один из важнейших для себя голов в сезоне. Именно его подправление в начале третьего периода принесло «пантерам» победу, а шайба стала для американца 39-й в нынешнем чемпионате. Форвард отлично вписался в новую команду и полностью отрабатывает доверие. Мэттью преодолел планку в 100 очков во втором сезоне подряд и стал четвертым уроженцем США в истории НХЛ с таким достижением. Если «Флорида» все-таки выйдет в плей-офф, а «Калгари» нет, то про обмен Джонатана Юбердо в Санрайзе точно забудут навсегда.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 50 27 109
2 Нью-Джерси 78 49 29 106
3 Рейнджерс 77 45 32 101
4 Айлендерс 78 39 39 87
5 Питтсбург 78 38 40 86
6 Вашингтон 77 34 43 77
7 Филадельфия 77 29 48 71
8 Коламбус 77 24 53 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 60 17 125
2 Торонто 77 46 31 102
3 Тампа-Бэй 77 45 32 96
4 Флорида 78 40 38 87
5 Баффало 76 37 39 81
6 Оттава 78 37 41 81
7 Детройт 77 35 42 79
8 Монреаль 78 30 48 66
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 46 30 98
2 Даллас 77 42 35 98
3 Миннесота 77 44 33 98
4 Виннипег 77 43 34 89
5 Нэшвилл 77 39 38 86
6 Сент-Луис 78 36 42 79
7 Аризона 78 27 51 67
8 Чикаго 77 25 52 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 78 48 30 104
2 Эдмонтон 78 46 32 101
3 Лос-Анджелес 78 45 33 100
4 Сиэтл 77 43 34 94
5 Калгари 78 36 42 87
6 Ванкувер 77 34 43 75
7 Сан-Хосе 77 22 55 60
8 Анахайм 77 23 54 56
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5.04 02:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 5 : 1
5.04 02:00
Флорида – Баффало
 2 : 1
5.04 02:00
Торонто – Коламбус
 4 : 2
5.04 02:00
Каролина – Оттава
 3 : 2 ОТ
5.04 02:00
Монреаль – Детройт
 0 : 5
5.04 03:00
Сент-Луис – Филадельфия
 4 : 2
5.04 03:00
Нэшвилл – Вегас
 3 : 2 ОТ
5.04 04:00
Калгари – Чикаго
 3 : 4
5.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 2 : 5
5.04 05:30
Сан-Хосе – Колорадо
 3 : 4 ОТ
5.04 05:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 1 : 3
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 147
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 123
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 106
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 77 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 51
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 47 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 36 2.00
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 25 2.20
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