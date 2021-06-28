«Когда шайба у него, ты понимаешь, что надвигается опасность». В НХЛ восхищаются талантом Кучерова и сравнивают с Джорданом

Никита пропустил всю регулярку, но тащит «Тампу» к победе.

Интернет-портал The Athletic выпустил материал, в котором звезды прошлого и настоящего НХЛ не скупятся на похвалы в адрес нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

Интернет-портал The Athletic выпустил материал про Никиту Кучерова.

Член Зала славы Даг Гилмор не скрывает своего восторга, когда наблюдает за игрой Никиты Кучерова.

57-летний Гилмор за свою яркую карьеру поиграл вместе и против одних из величайших звезд, которые выступали в НХЛ. Но даже Даг признает, что талант 28-летнего Кучерова впечатляет его.

«Посмотрите на этот сезон. Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат. Но в плей-офф он показывает невероятный уровень. Пропустить столько времени и так доминировать на льду? Это просто потрясающе. Я не видел такого раньше», — признается Гилмор.

Кучеров пропустил все 56 матчей регулярного чемпионата из-за операции на бедре, которую перенес в декабре. Но играет в плей-офф с первого матча серии первого раунда. И с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров. 27 очков. Ближайший преследователь — партнер по «Тампе» Брэйден Пойнт — отстает на 7 баллов. Обладатель «Харт Трофи» 2019 года — одна из главных причин, почему «Лайтнинг» вышли второй год подряд в финал Кубка Стэнли.

Аналитик NHL Network Кевин Уикс даже удивляется, почему о Кучерове так мало говорят (если оставить за скобками споры о ситуации с его травмой и операцией). Он даже сравнил Кучерова с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом. Но даже величайший баскетболист, как напоминает Уикс, не был самым результативным в плей-офф НБА, когда вернулся в баскетбол из бейсбола.

Если возвращаться к хоккею, то самым близким сравнением может быть Петер Форсберг. В 2002 году знаменитый швед стал лучшим бомбардиром плей-офф, хотя пропустил целый сезон, так как восстанавливался после операции на селезенке. В том плей-офф Форсберг также набрал 27 очков, но «Колорадо» уступило в полуфинале «Детройту».

Кучеров стал пятым вингером в истории НХЛ, который набирал больше 25 очков в нескольких плей-офф. До него этого добивались Яромир Ягр, Майк Босси, Ярри Курри, Глен Андерсон и Кевин Стивенс. И он стал первым игроком, которому это удалось с 2009 года, когда это достижение повторил Сидни Кросби. «Такой талант. Просто невероятно, — восхищается Гилмор. — Я сам был больше заточен на пас, а не на бросок. Но он делает на льду все. Даже не могу сравнить его с кем-то другим».

«Он по-особому видит игровое пространство, — говорит легендарный тренер Скотти Боумэн. — Это дар, которым обладали Гретцки, Лемье, Кросби... Шестое чувство». Как Кучеров это сделал? Причин много: от успешного восстановления после травмы до качественного состава команды. Но стоит выделить три главных качества: руки, голова и сердце.

Никита Кучеров. Фото Getty Images

Процесс реабилитации

Игроки НХЛ, которые перенесли подобную операцию на бедре, рассказывают, что процесс восстановления сложно назвать быстрым. И это становится хорошей проверкой на силу воли и умение терпеть. Далеко не все сразу могут набрать нужные кондиции. Иногда это может занять даже больше года.

Никита Кучеров не скрывает, что для него это было непростое время. «Каждый день рутина, утомительная работа. Я просто возненавидел это. День за днем одно и то же. Это очень раздражает. Иногда хочется просто все бросить. Но нужно уметь заставлять себя», — признается форвард.

Когда Кучеров уже мог передвигаться без костылей, он начал сразу же тренировать бросок. Тренировочную базу он организовал в подвале своего же дома в Тампе. Также он старался посещать домашние матчи команды, чтобы посмотреть на игру под другим углом. После окончания матча он общался с партнерами и даже проводил беседы с главным тренером Джоном Купером или его помощником Джеффом Хэлперном.

Но ему отчаянно не хватало возможности самому выйти на лед. «Это было неприятно, — говорит Кучеров. — Ребята празднуют победу, а ты думаешь про себя: «А меня завтра опять ждет тренировка в подвале». Не скажу, что это сильно радовало».

Но Никита признается, что он получил шанс провести больше времени со своей семьей. И это стало для него спасением. «Век профессионального спортсмена короток, — признает главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер. — И пропустить почти целый сезон из-за травмы... Я понимаю, что у них неплохие зарплаты. Но деньги — это не главный фактор в жизни спортсмена. Не иметь возможности помочь своей команде — вот главное испытание».

Брэйден Пойнт сам перенес операции на обоих бедрах в 2019 году. Но из-за паузы во время пандемии он имел больше времени, чтобы набрать форму, при этом не пропуская важные матчи.

«Нужно понимать, что когда хоккеиста допускают до тренировок, то ему еще нужно набрать форму. Можно сказать, что для него снова открывается тренировочный лагерь, — объясняет физиотерапевт Брайан Шульц. — Вы прекрасно понимаете, что уровень готовности хоккеиста в первый день тренировочного лагеря и в первый день, скажем, плей-офф разительно отличается».

Никита Кучеров. Фото Getty Images

Уникальный талант

Большинству игроков нужно время. Но Кучеров — это не обычный хоккеист.

Никита признавался, что обрел уверенность, играя в большинстве. В первом же матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды» он забил два гола в неравных составах. 17 из 27 очков Кучерова в этом плей-офф пришли в большинстве, в том числе 4 из 5 его голов.

Партнер по «Лайтнинг» Блэйк Коулмэн вспоминает, как ему в свое время самому приходилось пытаться остановить Кучерова в плей-офф-2018, когда он играл еще за «Нью-Джерси»: «Куч был главным действующим лицом каждой встречи. Помню, как играл против него. У нас была отличная бригада меньшинства, одна из лучших в лиге. Но Куч просто разрывал нас. Четыре гола в большинстве в первых двух матчах. Вот какой величины его талант. Когда шайба у него, то ты понимаешь, что надвигается опасность».

Кучеров в детстве восхищался игрой «Русской пятерки» в «Детройте». И Игорь Ларионов не сомневается, что Никита смог бы стать достойным членом этого звена: «Вы не хотите видеть, как роботы играют в хоккей. А Кучеров — это воплощение игры. Его невозможно загнать в рамки. Кучеров творит на льду. Соперник может попытаться закрыть его. Но когда у тебя в партнерах есть люди вроде Стивена Стэмкоса или Виктора Хедмана, то закрыть одновременно всех просто невозможно. Их можно сравнить с музыкальной группой. Каждый играет на своем инструменте. А вместе они создают произведение искусства».

И именно Кучеров — вокалист этого оркестра. Вспомните его дубль в ворота «Каролины» в четвертом матче серии, когда «Лайтнинг» приходилось отыгрываться по ходу встречи.

Или выдающийся пас на Пойнта в третьем матче серии против «Айлендерс». А затем в том же матче он выдал не менее классную передачу на Онджея Палата.

Уикс сравнивает Кучерова со своим бывшим партнером по команде — Александром Могильным. «Никогда нельзя было предугадать, что он сделает на льду. Считаю, что Могильный должен попасть в Зал славы. Так вот, Кучеров, ему не уступает. Я помню, как Патрик Кейн говорил, что ему нравится наблюдать за игрой Куча. А ведь сам Кейн может считаться величайшим игроком в истории американского хоккея. Когда он делает комплименты сопернику, то это уже о многом говорит», — считает Уикс.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер разглядел нечто особенное в нападающем с первого момента его появления в основной команде. В конце концов, он забросил первую шайбу первым же броском. При этом пробил будущего члена Зала славы Хенрика Лундквиста.

«Для меня самым важным было то, что он не боялся брать инициативу на себя, не боялся пробовать что-то нестандартное. С тех пор он заметно вырос. И у него даже изменился взгляд на игру. Раньше он постоянно пытался что-то придумать. Теперь он делает это только в нужный момент. Эта трансформация требует времени. Но теперь он полноправно считается суперзвездой», — считает Купер.

Центрфорвард «Тампы» Янни Гурд говорит, что впервые восхитился Кучеровым, когда увидел знаменитый гол россиянина в ворота Брэйдена Холтби.

Партнер по сборной России Михаил Сергачев не скрывает, что смотрел нарезки с лучшими моментами Кучерова еще до того, как они стали одноклубниками в «Тампе». И больше его всегда впечатляла не техника, а неуступчивость Никиты. «Я никогда не сомневался в его таланте. Но я был поражен тем, как он работает на тренировках. Он стал одним из лучших хоккеистов в мире не потому, что просто обладает талантом, а потому, сколько сил потратил на его развитие», — отмечает Сергачев.

Райан Макдона играл против Кучерова, когда выступал за «Рейнджерс». Но и его всегда поражало, как обладающий скромными габаритами Никита никогда не терялся под жестким физическим давлением соперника.

«Все знают про его талант — каждый его пас находит клюшку партнера. Но тогда я заметил, что он готов вести физическую борьбу. Он понимает, что всегда находится под прицелом. Но он не боится этого и никогда не начнет избегать борьбы в углах».

Ларионов тоже отмечает прогресс в игре Кучерова. С опытом приходит понимание, когда стоит ускориться, а когда нужно взять паузу. И Ларионов считает, что сейчас Никита находится в самом расцвете.

«Это новое поколение звезд из России. Он приносит результат каждый вечер. Такой талант — это дар. Я даже не могу сравнивать его с кем-то. Может, только праймовый Кросби», — не стесняется на похвалу Ларионов.

И сейчас у Кучерова есть возможность повторить одно достижение Сидни Кросби — выиграть два Кубка Стэнли подряд.

Он преодолел предпоследнее препятствие на этом пути в лице «Айлендерс». Главный тренер «Островитян» Барри Тротц, который лично видел, как к чемпионству шел Александр Овечкин и его «Вашингтон», не сомневается, кто является ключевым игроком «Тампы».

«Он видит игру на льду так, будто все происходит в замедленной съемке. У него выдающийся игровой интеллект. Он делает партнеров вокруг себя лучше», — отмечает Тротц.

Гилмор, который за карьеру забросил 450 шайб и набрал 1414 очков, признается, что даже не может сравнить Никиту Кучерова ни с одним хоккеистом. «Я играл против талантливых игроков. Но не таких, как Кучеров», — улыбается Гилмор.