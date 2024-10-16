Вратарь из команды Капризова забил гол в НХЛ! В гонке снайперов он обогнал Овечкина
Вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон стал второй звездой матча против «Сент-Луиса» (4:1). 26-летний швед не только сделал 27 сейвов, но и отметился заброшенной шайбой. А такое в НХЛ увидишь нечасто.
Точное попадание
Все произошло в самом конце третьего периода, когда «Блюз» выпустили шестого полевого вместо голкипера, оставив ворота незащищенными.
Густавссон отразил бросок россиянина Павла Бучневича, а затем моментально послал шайбу через всю площадку, и она угодила точно в цель. До сирены оставалось восемь секунд!
«Соперник взял тайм-аут за 30 секунд до конца или что-то в этом роде, Флери (второй вратарь «Уайлд») посмотрел на доску и сказал мне: «Стоит попробовать бросить, если будет шанс». Я послушал его. Тем более что счет 3:1 располагал к риску», — прокомментировал свой гол Филип.
На заброшенную шайбу партнера по команде с юмором отреагировал Кирилл Капризов.
«Хороший бросок. Теперь у нас одинаковое количество голов в сезоне», — пошутил нападающий.
Вратари-голеадоры
По данным пресс-службы лиги, Густавссон стал 15-м голкипером в истории, кто смог поразить ворота соперника.
Всего вратари забросили в НХЛ 18 шайб. Последним, кому это удалось сделать, был Тристан Джарри из «Питтсбурга» (30 ноября 2023 года).
Также в списке снайперов числится россиянин Евгений Набоков. Он забил гол в 2002 году в матче «Сан-Хосе» против «Ванкувера».
Интересные цифры на старте сезона
В шутке Кирилла Капризова есть доля правды. Страж ворот «Миннесоты» не только сравнялся с ним по голам, но и обогнал в списке лучших снайперов Александра Овечкина, Сидни Кросби, Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюса — суперзвезд лиги.
Понятное дело, что долго это не продлится. Но такая статистика выглядит довольно необычно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Филадельфия
|3
|1
|2
|3
|6
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|7
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|2
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|4
|0
|8
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|8
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|4 : 2
|16.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
|16.10
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|3 : 4
|16.10
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 2
|16.10
|02:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 4
|16.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 7
|16.10
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|16.10
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|3 : 1
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|4 : 3 ОТ